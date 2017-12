Avellino Ascoli/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Avellino Ascoli: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. Al Partenio delicato incrocio salvezza in Serie B (19^ giornata)

16 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Avellino Ascoli, Serie B 19^ giornata (Foto LaPresse)

Avellino Ascoli, che sarà diretta dall’arbitro Daniele Chiffi, si gioca alle ore 15:00 di sabato 16 dicembre; è valida per la 19^ giornata del campionato di Serie B 2017-2018. In palio punti importanti per la salvezza: al Partenio arriva l’ultima in classifica, un Ascoli che ha 15 punti e che non riesce a rialzarsi, tanto da aver recentemente cambiato allenatore affidandosi all’esperienza di Serse Cosmi. Anche l’Avellino però non è messo benissimo: poco fa correva per i playoff e tecnicamente le distanze dall’ottavo posto non sono ancora ampie, ma adesso gli irpini sono a quota 21, vale a dire nel gruppo di cinque squadre che oscillano tra salvezza e zona playout. Per l’Ascoli una bella occasione di mettere punti in cascina, all’Avellino un pareggio potrebbe anche stare bene ma sfruttare una sfida diretta per aumentare il divario è davvero importante, dunque anche la formazione di Walter Novellino scenderà in campo per vincere.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

Avellino Ascoli è una partita in diretta tv con esclusiva riservata agli abbonati della televisione satellitare: il canale è Sky Calcio 9 (codice d’acquisto 410994) e ci sarà ovviamente la possibilità di assistere alla partita anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go. Su Sky Sport 1 invece va in onda Diretta Gol Serie B, il programma che propone in tempo reale tutti gli highlights e le fasi salienti delle gare che si giocano in contemporanea nel pomeriggio.

IL CONTESTO

Si affrontano due squadre cui la vittoria manca da tempo: per entrambe si tratta del 24 ottobre. L’Avellino ha battuto 1-0 la Pro Vercelli e da allora sono arrivati cinque pareggi e due sconfitte, che hanno ovviamente peggiorato la situazione. Gli irpini hanno pagato a caro prezzo la sconfitta in rimonta nel derby contro la Salernitana: avevano già perso la sfida precedente ma da allora hanno collezionato 8 punti in nove gare (prima invece erano stati 13 nelle sette giornate inaugurali del campionato). Bisogna dunque provare a sbloccarsi psicologicamente, e lo stesso discorso vale per un Ascoli che dal 3-1 allo Spezia ha inanellato cinque sconfitte in sette partite. Serse Cosmi ha già fatto il suo esordio contro la Virtus Entella: si è preso un confortante pareggio, ma ovviamente adesso deve provare ad alzare il ritmo del suo rendimento perchè a forza di punti singoli la salvezza non potrà arrivare. Il contesto sarà dunque quello di una partita tesa e delicata, magari non bellissima ma certamente intensa.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO ASCOLI

L’Avellino è senza Suagher, squalificato per tre giornate dopo l’espulsione di Cittadella: Marchizza candidato a prendere il suo posto, completando la linea difensiva con Kresic e Ngawa mentre in porta ci sarà il rumeno Radu, scuola Inter. A centrocampo si gioca come sempre a cinque, con Laverone (doppietta lo scorso sabato) schierato a destra e Falasco che si gioca il posto con Gliha dall’altra parte; in mezzo Di Tacchio dovrebbe essere il regista a protezione della difesa, capitan D’Angelo e Molina gli interni anche se Federico Moretti e Paghera non partono battuti e potrebbero avere una maglia da titolari. Il tandem offensivo, ragionevolmente, dovrebbe essere composto dall’esperienza di Ardemagni e Castaldo, dunque Bidaoui potrebbe andare in panchina.

Serse Cosmi ha subito cambiato modulo all’Ascoli, che adesso gioca con difesa a tre rispetto al 4-3-3 del suo predecessore: Gigliotti centrale, Padella e Mengoni (o uno tra De Santis e Cinaglia) a proteggere il portiere Lanni. Buzzegoli resta il riferimento in mediana, con l’aiuto di Addae e Clemenza; quest’ultimo sarà anche incaricato di aumentare la pericolosità offensiva e, in questo senso, in fase di possesso lo schema potrebbe diventare un 3-4-1-2. Le due punte sono comunque Lores Varela e Leonardo Pérez; sugli esterni invece dovrebbero agire Mogos e Pinto.

QUOTE E PRONOSTICO

Partita equilibrata, ma secondo l’agenzia di scommesse Snai dice che l’Avellino è favorito: la quota per il segno 1 infatti è di 1,83 mentre per l’affermazione esterna dell’Ascoli il valore che viene dato è di 4,50 (e ovviamente dovrete giocare il segno 2). Con il segno X che identifica il pareggio il vostro guadagno sarebbe di 3,45 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto; vale 2,00 la scommessa su Over 2,5 e dunque si punta maggiormente su una partita con non troppi gol (cioè meno di 3).

