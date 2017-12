Busto Arsizio Scandicci/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Serie A1 11^ giornata)

Diretta Busto Arsizio Scandicci: streaming video e tv, orario e risultato live del match della Serie A1. Scontro per il podio nella classiifca al PalaYamamy!

16 dicembre 2017 Michela Colombo

La formazione di Busto Arsizio (da sito ufficiale, ph: Gabriele Alemani)

Busto Arsizio Scandicci, diretta dagli arbitri Bruno Frapiccini e Alessandro Tanasi, è a partita dai volley femminile in programma oggi sabato 16 dicembre 2017 alle ore 20.30 al Pala Yamamay, valida nella 11^ giornata della serie A1. Siamo arrivati all’ultima turno della prima parte del massimo campionato italiano: al termine di questo turno infatti sarà incoronata la Campionessa d’Inverno, titolo per cui però le compagini oggi in campo nel varesotto non potranno concorrere. Nonostante ciò lo spettacolo in campo questa sera non mancherà: le farfalle e le toscane dono senza dubbio tra le grandi protagoniste di questa prima parte della stagione come della classifica della Serie A1 assieme a Conegliano e Novara.

INFO TV E DIRETTA STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la sfida tra Busto Arsizio e Scandicci sarà visibile in diretta tv a partire dalle ore 20.20 (fischio d’inizio ore 20.30) sulla tv di stato: appuntamento quindi su Raisport + al numero 57 del telecomando del digitale terrestre con diretta streaming video garantita tramite il servizio raiplay.it.

QUI BUSTO ARSIZIO

Pur non potendo ambire alla testa della classifica per via della matematica, di certo si può dire che è stato un grande inizio di stagione per la formazione di Mencarelli. Le farfalle hanno infatti ottenuto alla vigilia di questo turno la terza piazza della graduatoria ad appena tre lunghezze di svantaggio da Conegliano e una sola dalla campionessa in carica Novara, senza contare le ottime prime impressioni date in Cev cup, cui le biancorosse hanno da poco approcciato per la stagione 2017-2018. Ottimi pur i dati raccolti finora da Busto Arsizio: solo due sconfitte finora rimediate (contro Conegliano e Novara per l’appunto) e una differenza set di 28:14. Contro Scandicci quindi questa potrebbe essere la grande occasione per mostrare dove la formazione di Mencarelli potrebbe ambire a fine stagione.

QUI SCANDICCI

La grande outsider di questa prima metà della stagione del volley femminile è stata senza dubbio Scandicci. Dopo aver chiuso la scorsa stagione appena la sesto posto, quest’anno le fiorentine sono partite con il botto e giungono a questa partita vantando la quarta piazza a quota 22 punti e quindi appena una lunghezza di differenza da Busto. Altrettanto importante poi il cammino fin qui fatto: solo due KO incassati (sempre con Conegliano e Novara) ma una differenza set appena negativa rispetto ai dati delle farfalle fissata sul 25:11. La partita di oggi quindi si configura con un vero scontro a armi pari, dove pero Scandicci dovrà resistere alla pressione del Pala Yamamay.

