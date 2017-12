Carpi Frosinone/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Carpi Frosinone: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Bella partita tra due squadre che puntano la promozione. Serie B 19^ giornata

16 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Carpi Frosinone, Serie B 19^ giornata (Foto LaPresse)

Carpi Frosinone, che viene diretta dall’arbitro Eugenio Abbattista, vale per la 19^ giornata della Serie B 2017-2018: le due squadre scendono in campo alle ore 15:00 di sabato 16 dicembre. E’ una partita molto interessante, perchè mette di fronte due formazioni che sono tra le candidate alla promozione in Serie A: ricorderete ovviamente che nel 2015 emiliani e ciociari erano salite a braccetto nel massimo campionato, entrambe per la prima volta nella loro storia. Tornate immediatamente in cadetteria, sono riuscite a rimanere competitive fino a raggiungere i playoff (e qui il Carpi aveva eliminato il Frosinone proprio allo scadere con un gol di Gaetano Letizia), oggi hanno altri allenatori e stanno vivendo diversi momenti, anche se potremmo rivedere entrambe nella griglia degli spareggi per la promozione. A oggi, comunque, il Frosinone punta anche a qualcosa in più.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

Carpi Frosinone sarà in diretta tv soltanto sulla televisione satellitare a pagamento: tutti gli abbonati potranno seguirla sul canale Sky Calcio 5 (codice d’acquisto 411018), con la possibilità di attivare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone per la diretta streaming video. Su Sky Sport 1 va in onda Diretta Gol Serie B, il programma che in tempo reale permette di rimanere collegati con tutte le partite che si giocano in contemporanea nella 1’9^ giornata di campionato.

IL CONTESTO

Il Carpi ha vinto soltanto una volta nelle ultime cinque partite: due le sconfitte - entrambe fuori casa - e spicca ovviamente lo 0-5 di Perugia che ha di fatto sublimato un periodo di difficoltà. Soltanto tre volte gli emiliani sono riusciti a vincere da inizio settembre: se si pensa che erano partiti facendo 9 punti nelle prime tre partite, si capisce che il contesto non è quello che le premesse lasciavano intendere. Questo però è un problema comune a tante altre realtà del campionato in corso, davvero ondivago e senza troppe certezze. Non le ha nemmeno il Frosinone, che pure è secondo a due punti dalla vetta (in compagnia del Parma): i ciociari sono imbattuti da dieci partite, ma ne hanno vinte soltanto tre e soprattutto prima di un 4-2 alla Ternana avevano centrato appena 3 punti nelle cinque gare precedenti. Lontano dallo Stirpe il Frosinone non fa benissimo: ha vinto due volte, ma l’ultima volta risale al 19 settembre. La squadra segna abbastanza gol (30) ma ha qualche problema di troppo, avendone incassati già 22.

PROBABILI FORMAZIONI CARPI FROSINONE

Antonio Calabro non ha a disposizione lo squalificato Pasciuti; a sinistra c’è la suggestione del giovane Yamga, anche se verosimilmente la scelta potrebbe essere un’altra. Per esempio spostare a sinistra Pachonik e inserire Bittante sulla corsia destra del campo; i due in ogni caso partirebbero sulla linea dei centrocampisti, con Hraiech ancora schierato da playmaker davanti alla difesa e le due mezzali che dovrebbero essere Giorico e Verna (Saric però è in ballottaggio con entrambi). La difesa a protezione di Colombi sarà composta ancora da Sabbione, Brosco e capitan Fabrizio Poli; davanti conferma per Mbakogu, insieme a lui uno tra Malcore e N’Zola mentre parte leggermente dietro nelle gerarchie Carletti.

Moreno Longo potrebbe confermare lo stesso Frosinone che ha battuto il Brescia: dunque Bardi in porta e tridente offensivo nel quale il sacrificato sarebbe Dionisi, che è tornato al gol ma è in svantaggio rispetto a Citro. A destra ci sarebbe Camillo Ciano con Daniel Ciofani da prima punta; il fratello Matteo è uno dei due laterali e parte da destra, a sinistra Andrea Beghetto più di Soddimo mentre Maiello e Gori come sempre formano la cintura mediana. Ariaudo comanda la difesa con Terranova e Nicolò Brighenti che giocano a supporto.

QUOTE E PRONOSTICO

Il fattore campo è importante per il Carpi, ma secondo l’agenzia di scommesse Snai il Frosinone resta favorito: quote in ogni caso molto vicine, perchè il segno 1 per la vittoria degli emiliani vale 2,90 mentre il segno 2 che identifica l’affermazione esterna dei ciociari è quotato 2,55. Sarebbe invece di 3,05 quanto avrete deciso di investire sulla partita il guadagno sul pareggio al Cabassi, per il quale ovviamente dovrete giocare il segno X.

