Civitanova Belchatow/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Semifinale Mondiale per Club)

16 dicembre 2017 Michela Colombo

Diretta Civitanova Belchatow (LaPresse)

Civitanova-Belchatow è la partita di volley maschile in programma oggi sabato 16 dicembre 2017 alle ore 20.30 a Cracovia, quale seconda semifinale del Mondiale per club. Un’altra grande emozione per i ragazzi di Medei, che da esordienti in questo tipo di competizione targata Fivb (e presenti solo su invito della federazione) hanno guadagnato con grande merito un posto nella Final Four qui in Polonia. Di contro ecco però la migliore seconda del gruppo B ovvero la squadra polacca del Belchatow, nel tabellone per Wild card e guidata da Roberto Piazza. Un match che di fatto si annuncia perfettamente alla portata dei cucinieri, e specialmente dopo le belle cose fatte vedere nella fase preliminare.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita tra Civitanova e Belchatow attesa alle ore 20.30 sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky: il riferimento per gli appassionati sarà quindi in canale Sky Sport Plus HD, con diretta streaming video dell’incontro assicurata per gli abbonati tramite il servizio Sky Go.

QUI CIVITANOVA

Pur essendo la nuova arrivata della competizione, la squadra di Medei ha davvero stupito tutti firmando un tabellino di marcia impeccabile nella prima fase a giorni. Selezionata nel gruppo A con i temibili Brasiliani del Sada Cruzerio oltre che con lo Zaksa, campione di Polonia in carica, i cucinieri sono riusciti a qualificarsi a questa semifinale da primo del proprio girone con ben tre vittorie di fila e un bilancio set che racconta di appena due parziali lasciati (nello specifico ai polacchi). Un biglietto da visita quindi più che eccellente per Civitanova, che ora non nasconde più le proprie ambizioni da medaglia d’oro in questa edizione dei Mondiali per club.

QUI BELCHATOW

Arrivata alla competizione mondiale per club solo con una wild card, la squadra del Belchatow si è poi fatta un nome importante registrando un buon andamento nella fase a gironi. Qui la squadra polacca è infatti riuscita a strappare il secondo miglior piazzamento del gruppo dietro ovviamente allo Zenit Kazan, con ben 6 punti e solo 4 set lasciati agli avversari (un solo KO rimediato è stato proprio con la squadra russa). Dietro anche questi successi vi è ovviamente anche il tecnico del club, una vecchia conoscenza del volley italiano, ovvero Roberto Piazza (ex della formazione maschile di Modena). Sarà quindi interessante ritrovare di fronte un volto noto in un match che vale un posto per la finalissima.

