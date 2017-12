Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte per la 17a giornata: Bonaventura, Chiesa e Icardi

Dopo le sfide di Coppa Italia valevoli per gli ottavi di finale, il calcio non si ferma, ed è già tempo del campionato di Serie A. Nelle prossime ore si disputeranno le partite valevoli per la diciassettesima giornata della stagione 2017-2018. Ovviamente, la nostra redazione, non poteva esimersi dal darvi i suoi preziosi consigli in vista del nuovo turno del fantacalcio: andiamo a scoprirli insieme.

I CONSIGLI FANTACALCIO PER LA 17A GIORNATA SERIE A

La prima squadra a scendere in campo sarà la capolista Inter, che giocherà oggi pomeriggio, dalle ore 15:00, la gara di San Siro contro l’Udinese. Molti i calciatori nerazzurri che stanno vivendo una grande stagione, a cominciare ovviamente da capitan Icardi, con l’aggiunta degli ottimi esterni Perisic e Candreva. Sempre prezioso anche l’apporto del centrale di difesa Skriniar, una sorta di muro, nonché dell’estremo difensore Handanovic, nella top 3 assoluta in Italia. Fra le fila friulane, invece, confidiamo in un match positivo del solito duo Jankto e Fofana, ottimi centrocampisti, e attenzione anche all’attaccante Lasagna, che cercherà di creare scompiglio in area avversaria. Alle ore 18:00 toccherà quindi al Napoli, impegnato nella delicata trasferta di Torino contro i granata. Per la compagine di Sinisa Mihajlovic scegliamo l’esterno d’attacco Ljajic e la prima punta Belotti. Bene anche Baselli e Rincon a centrocampo. Fra le fila partenopee, invece, Hamsik e Mertens, nonostante siano un po’ stanchi, sono sempre giocatori pericolosissimi che possono regalare dei bei bonus. Infine, bene puntare su Koulibaly.

A chiusura della giornata odierna, la sfida fra la Roma e Il Cagliari all’Olimpico. Per i giallorossi, Perotti è in stato di grazia, schieratelo senza pensarci. Bene anche il solito Dzeko nonché El Shaarawy, mentre non è più una novità ma un must il terzino sinistro Kolarov. Fra i rossoblu, invece, solito duo formato da Barella e Joao Pedro. Attenzione all’assenza di Faragò, out per infortunio. Proseguiamo quindi con le partite in programma domenica, con l’esordio del Milan che giocherà alle ore 12:30 allo stadio Bentegodi contro l’Hellas di Verona. Partiamo dai padroni di casa scaligeri, dove scegliamo il centrocampista Bessa, sicuramente fra i più positivi della rosa gialloblu, nonché l’ex Cerci, che potrebbe avere il dente avvelenato nei confronti dei meneghini. Per il Diavolo, invece, d’obbligo i nomi di Bonaventura e Suso, che sembrano finalmente rinati grazie alla cura Gattuso. Bene anche Montolivo, che sta vivendo un buon periodo, nonché il capitano Bonucci, che pare abbia finalmente trovato la quadra.

Spazio quindi a Bologna-Juventus, interessantissima sfida dello stadio Dall’Ara. Per i rossoblu la prima scelta ricade come sempre sul gioiello emiliano Verdi, vera stella della squadra allenata da Donadoni. Proseguiamo quindi con il centrocampista Donsah e con l’attaccante Destro, quest’ultimo, improvvisamente resuscitato dopo un lunghissimo periodo di appannamento. Nella Juventus, invece, attenzione a Dybala, che potrebbe essere nuovamente escluso dopo la panchina contro l’Inter. Puntate sul duo Pjanic e Matuidi a centrocampo, e sul bomber Gonzalo Higuain per l’attacco. Il Crotone di Walter Zenga ospiterà allo Scida il Chievo dalle ore 15:00 di domani. Per i rossoblu, bene il duo d’attacco formato da Budimir e Trotta, e attenzione anche al centrocampista di casa Juventus, Mandragora. In casa veneta, invece, Inglese è come al solito la prima scelta, seguito a ruota dal trequartista Birsa. Bene infine anche un altro centrocampista come Radovanovic.

Anche la Fiorentina in campo alle ore 15:00 di domani, con il Genoa che sbarcherà all’Artemio Franchi. Per la Viola scegliamo tutto il tridente d’attacco composto dai gioielli Chiesa e Simeone, con l’aggiunta dell’esperienza di Thereau. Nomi interessanti anche a centrocampo, a cominciare da Benassi e arrivando fino a Badelj. Nel Genoa, invece, Taarabt e Lapadula potrebbero creare qualche pericolo alla difesa della Viola, così come Bertolacci, in gol nell’ultimo turno contro l’Atalanta. Le gare delle ore 15:00 di domenica saranno completate con la sfida dello stadio Marassi di Genova fra la Sampdoria e il Sassuolo. Per i blucerchiati, i nomi sono sempre quelli di Quagliarella e Zapata, coppia d’attacco davvero prolifica, con l’aggiunta del centrocampista Torreira, che sta vivendo un campionato davvero da urlo. Fra le fila emiliane, invece, proviamo a dare l’ennesima chance a Berardi, anche se la sua stagione è davvero sottotono. All’esterno calabrese affianchiamo la prima punta Falcinelli e il centrocampista Duncan.

Il primo anticipo sarà la sfida di Benevento fra gli omonimi padroni di casa e la Spal. Nei giallorossi puntiamo ovviamente sul miglior calciatore della squadra di De Zerbi, leggasi il capitano Ciciretti, autore sin qui di due marcature, fra cui una splendida punizione contro la Juventus. Bene anche un altro centrocampista di valore come Cataldi, giovane di proprietà della Lazio. Fra le fila ferraresi, invece, spicca il solito Lazzari, esterno di destra, con la controparte mancina Mattiello. Davanti, diamo una chance all’ex Milan Paloschi. Infine, il posticipo delle ore 20:45 fra Atalanta e Lazio. Si comincia con i nerazzurri e si parte dal gioiello Cristante, protagonista assoluto in questa stagione. Bene anche Petagna, nonché Gomez, due giocatori che è sempre rischioso lasciare in panchina. Fra le fila biancocelesti, assenza pesante di Immobile, squalificato. Scegliamo Luis Alberto nonché Milinkovic Savic, due giocatori che fino ad oggi hanno regalato grandi gioie ai fantallenatori.

