Cremonese Empoli/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Cremonese Empoli, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. Allo Zini si respira aria di playoff nella 19^ giornata di Serie B

16 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Cremonese Empoli, Serie B 19^ giornata (Foto LaPresse)

Cremonese Empoli, partita che viene diretta dall’arbitro Ivano Pezzuto, si gioca alle ore 15:00 di sabato 16 dicembre per la diciannovesima giornata del campionato di Serie B 2017-2018; allo Zini una delle gare più interessanti del turno, perchè ad affrontarsi sono due squadre che lottano per un posto al sole nella griglia dei playoff e possono anche ambire a qualcosa in più, vale a dire la promozione diretta in Serie A. Ovviamente un discorso che riguarda maggiormente l’Empoli, quarto a 29 punti e reduce dalla vittoria contro il Carpi; per la neopromossa Cremonese le ambizioni non erano elevatissime in agosto, ma il rendimento è ottimo e i lombardi sono in settima piazza con 27 punti, avendo pareggiato l’ultima partita sul campo del Novara (in maniera beffarda). L’andamento della Serie B ci sta comunque dicendo che lo scenario può cambiare di giornata in giornata, dunque attenzione a quello che potrebbe succedere allo Zini.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

Esclusiva in diretta tv per gli abbonati al satellite questa Cremonese Empoli: il canale è Sky Calcio 6 (codice d’acquisto 411029) con la possibilità di assistere alla partita anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, come sempre grazie alla diretta streaming video fornita da Sky Go (che non comporta costi aggiuntivi). Il programma Diretta Gol Serie B, che manda in onda in tempo reale tutte le fasi salienti dai campi collegati, è invece disponibile su Sky Sport 1.

IL CONTESTO

La Cremonese non perde da quattro partite, ma ha raccolto soltanto una vittoria a fronte di tre pareggi; in generale i grigiorossi hanno vinto poco in questo campionato (esattamente una partita ogni tre giocate) ma restano ancora in alta quota per la media punti di tutte le avversarie e per il fatto che le sconfitte sono state limitate ad appena tre. In più la squadra di Attilio Tesser ha segnato almeno un gol nelle ultime 11 gare con una sola eccezione: lo 0-0 di Ascoli, un’occasione persa contro la squadra ultima in classifica. Anche per l’Empoli sono quattro le gare senza sconfitte, ma in questo caso i punti raccolti sono stati 8; i toscani restano la squadra che ha segnato più gol in Serie B (36) ma devono registrare qualcosa in difesa se vogliono davvero andare a prendersi la promozione diretta, perchè sono la peggiore retroguardia tra le prime 14 della classifica (insieme al Perugia) e solo sette squadre hanno fatto peggio come dato generale.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE EMPOLI

Come sempre Tesser ha il dubbio in attacco, dove sta provando a far ruotare tutti i suoi effettivi: l’unico punto fermo sembra essere Brighenti, oggi potrebbe tornare titolare Paulinho a scapito di Scappini, come sappiamo invece Mokulu ha praticamente terminato la sua stagione. Antonio Piccolo dovrebbe essere il trequartista, con un centrocampo nel quale Pesce e Cavion si giocano una maglia da regista, con Daniele Croce e Arini che invece sono in netto vantaggio su Cinelli. Difesa che non cambia: in porta il kosovaro Ujkani, davanti a lui Canini e Claiton dos Santos agiscono come centrali con Almici e Renzetti che invece saranno i due laterali.

Empoli in campo con il solito 3-5-2: Simone Romagnoli comanda la difesa a protezione di Provedel con Veseli e Lorenco Simic ai suoi lati, sulle corsie Di Lorenzo e capitan Pasqual sono i favoriti e in mezzo si dovrebbe rivedere Castagnetti, pronto a riprendersi il posto lasciato sabato scorso al franco-algerino Bennacer. Sull’altra mezzala Lollo, a fare da playmaker arretrato come sempre Krunic. Invariato ovviamente il tandem offensivo: Caputo-Alfredo Donnarumma, con Zajc che scalpita ma la maglia da titolare potrebbe eventualmente averla come interno dalle spiccate propensioni offensive.

QUOTE E PRONOSTICO

Allo Zini la Cremonese parte favorita: questa almeno è l’opinione dell’agenzia di scommesse Snai che ha fornito le quote per questa partita. La quota sul segno 1 per la vittoria dei grigiorossi vale 2,50 mentre il segno 2 che identifica l’affermazione dell’Empoli ha un valore di 2,85. Per il pareggio dovrete naturalmente giocare il segno X e, in caso di previsione azzeccata, il guadagno sarebbe di 3,15 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto per questa partita di Serie B.

© Riproduzione Riservata.