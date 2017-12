Discesa maschile Val Gardena/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Coppa del Mondo di sci)

Diretta Discesa Maschile Val Gardena: streaming video e tv, orario, vincitore e risultato live della prova della Coppa del Mondo di Sci. Feuz si confermerà?

16 dicembre 2017 Michela Colombo

Beat Feuz (LaPresse)

La Coppa del Mondo di Sci fa di nuovo tappa in Italia in Val Gardena: dopo la prova del Super G che si è svolta ieri, oggi sabato 16 dicembre 2017 si disputerà la discesa libera sulla neve del Saslong, terzo appuntamento per la disciplina in questa edizione della Coppa. Dato che la competizione si è spostata sulla neve azzurra chiaramente tutti gli appassionati si aspettano moltissimo dalla nazionale italiana di Massimo Carca, ma ovviamente la concorrenza sarà di primo livello. Dai norvegesi guidati da Svindal agli austriaci di Matthias Mayer fino a Beuz Feuz il ventaglio di favoriti al più alto gradino del podio rimane amplissimo.

ORARIO, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA DISCESA

La terza prova della discesa libera maschile, attesa in Val Gardena per la Coppa del Mondo di sci avrà inizio alle ore 12.15. Chiaramente questo attesissimo appuntamento sarà visibile in diretta tv sui canali che ormai da tempo sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky che su Mediaset Premium. La gara sarà inoltre visibile in diretta streaming video: primo riferimento sarà il servizio gratuito disponibile sul sito Rai (www.raiplay.it). Da non dimenticare le possibilità offerte agli abbonati per quanto riguarda i servizi Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati sulla situazione in pista a Saslong (www.fis-ski.com).

I PROTAGONISTI PIU’ ATTESI

Per la terza tappa della discesa libera maschile nella Coppa del Mondo di sci, controllando i risultati finora ottenuti negli appuntamenti di Lake Louise in Canada e Beaver Creek negli Stati Uniti, il favorito rimane ovviamente il rossocrociato Beat Feuz, a podio in entrambe le occasioni. Lo sciatore svizzero però anche in questa occasione in Val Gardena dovrà guardarsi alle spalle da parecchi avversari, non ultimo il norvegese Aksel Lund Svindal. Con lui non mancherà anche Max Franz e Kjetil Jansrud oltre che gli azzurri Peter Fill e Dominik Paris, da cui ci aspetta moltissimo specialmente dopo una deludente primo allenamento che si è svolto lo scorso mercoledì 13 dicembre. Proprio in quell'occasione era emerso il grande outsider di questa discesa maschile in Val Gardena, ovvero lo statunitense Jared Goldberg, che da trentesimo aveva poi raggiunto il miglior tempo della giornata con 1’27?27.

