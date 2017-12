Entella Salernitana/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Entella Salernitana: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Stefano Colantuono esordisce sulla panchina campana nella 19^ di Serie B

16 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Entella Salernitana, Serie B 19^ giornata (Foto LaPresse)

Entella Salernitana, che viene diretta dall’arbitro Fabio Piscopo, è una delle partite in programma per la diciannovesima giornata di Serie B 2017-2018: alle ore 15 di sabato 16 dicembre le due squadre si affrontano al Comunale di Chiavari. CI si gioca la salvezza, almeno tecnicamente: le due squadre sono separate da due punti in classifica (23 la Salernitana, 21 l’Entella) e al momento devono maggiormente guardare alle loro spalle, dove la graduatoria continua a essere corta e c’è un grande mucchio a giocarsi la permanenza in Serie B. Per la Salernitana i playoff sono lontani 4 punti e dunque restano chiaramente un obiettivo raggiungibile, ma è chiaro che restare in questa categoria è la prima preoccupazione per i campani. Diverso il discorso per i liguri, che gli spareggi per la promozione li avevano già sfiorati e ambiscono in generale a giocarli per la prima volta nella loro storia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

Entella Salernitana è sul canale Sky Calcio 8, con codice d’acquisto 411096: diretta tv riservata ai soli abbonati alla televisione satellitare, che come di consueto potranno assistere alla partita anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Per quanto riguarda gli highlights e le reti in tempo reale da tutti i campi sui quali si gioca, l’appuntamento è sul canale Sky Sport 1.

IL CONTESTO

Dal ritorno di Alfredo Aglietti, l’Entella non ha mai perso: quattro pareggi e la vittoria contro il Bari. La squadra ligure è tornata a vincere dopo quasi due mesi: non capitava dal 3-0 al Brescia in un momento della stagione in cui erano arrivati 11 punti in cinque gare, poi le cose si sono complicate e la situazione in classifica è peggiorata. Sono appena 4 le vittorie in questo campionato e, nonostante anche le sconfitte non siano troppe (5), l’elevato numero di pareggi fa sì che il salto di qualità non sia ancora arrivato. Per la Salernitana sarà questa la prima partita con Stefano Colantuono in panchina: fatale ad Alberto Bollini il pareggio interno contro il Perugia (gli umbri hanno pareggiato al 92’), ma in particolar modo un periodo di sei partite in cui i campani non hanno mai vinto, ottenendo soltanto 4 punti e allontanandosi da una zona playoff che avevano ampiamente raggiunto vincendo tre di quattro partite in ottobre. Dunque si tratta di due realtà che possono fare molto meglio di quanto non stiano producendo ora, e che hanno bisogno di sbloccarsi anche e soprattutto dal punto di vista mentale.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA SALERNITANA

L’Entella si dispone con il 4-3-3: come sempre tra Davide Diaw e Aramu è ballottaggio per una maglia da esterno, dovrebbero essere invece confermati De Luca come altro laterale e La Mantia come prima punta, anche se non va sottovalutata la presenza di Tomi Petrovic. A centrocampo Troiano fa come sempre il perno centrale davanti alla difesa, ai suoi lati dovrebbero giocare Eramo e Crimi che portano esperienza, Di Paola e Palermo dalla panchina provano a mettere in crisi le scelte di Aglietti. In difesa sembra tutto fatto: Belli e Brivio agiscono sulle corsie laterali con la coppia al centro che viene formata da Benedetti e Pellizzer, in porta ovviamente c’è Iacobucci.

Difficile stabilire quale possa essere la prima Salernitana di Colantuono: il tecnico adottava il 4-3-3 con il Bari e in generale dovrebbe ripristinare la difesa a quattro. Dunque Pucino a destra e Luigi Vitale a sinistra, con Valerio Mantovani e Schiavi centrali davanti a Radunovic; a centrocampo potrebbe tornare titolare Minala (se la gioca con Kiyine), mentre Matteo Ricci e Signorelli viaggiano verso la conferma; con mediana a tre però tanti giocatori aumentano le loro possibilità, anche Giuseppe Rizzo e Odjer per esempio. Davanti dovrebbe essere tutto confermato: Sprocati e Bocalon a prestare il fianco ad Alejandro Rodriguez.

QUOTE E PRONOSTICO

Entella e Salernitana danno vita a una partita molto interessante: l’agenzia di scommesse Snai ci dice che i favori del pronostico vanno ai liguri, che in virtù del fattore campo hanno una quota più bassa sulla loro vittoria (2,30) rispetto al valore che accompagna il segno 2 per la vittoria della Salernitana (3,25). Siamo comunque su una situazione davvero incerta, tanto che il pareggio - per il quale naturalmente dovrete giocare il segno X - vi permetterebbe di guadagnare 3,15 la somma che avrete puntato sulla gara del Comunale di Chiavari.

© Riproduzione Riservata.