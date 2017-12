Europei nuoto vasca corta 2017/ Streaming video e diretta tv, orario e programma (Copenaghen oggi 16 dicembre)

Diretta Europei nuoto vasca corta 2017 streaming video e tv, orario e programma della 4^ giornata: le finali e i titoli in palio a Copenaghen (oggi 16 dicembre)

16 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Europei nuoto in vasca cortai (LaPresse)

Quarta giornata per gli Europei di nuoto in vasca corta 2017: oggi sabato 16 dicembre entriamo ormai nel gran finale della rassegna di nuoto a Copenaghen, la capitale della Danimarca che ospita il campionato continentale in piscina da 25 metri, quella che caratterizza l’attività invernale con i Mondiali negli anni pari e gli Europei in quelli dispari come appunto quest’anno. Domani sarà l’ultimo giorno, dunque il programma delle gare si fa sempre più intenso, diminuiscono le batterie ed aumentano semifinali e finali. Gli Europei in vasca corta sono il punto più alto della prima parte della stagione, magari non fanno la storia ma certamente sono un confronto importante e prestigioso con il resto d’Europa. Riflettori puntati soprattutto su Fabio Scozzoli e Nicolò Martinenghi, entrambi in finale dei 100 rana, come già nei 50 poi vinti da Fabio, anche se nella doppia distanza la lotta sarà più dura e Adam Peaty ancora più temibile.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE GLI EUROPEI DI NUOTO

Sarà la tv di stato a seguire in diretta tv le imprese degli azzurri agli Europei di nuoto in vasca corta 2017 di Copenaghen: è infatti prevista sul canale Rai Sport + HD (numero 57 del telecomando) una striscia quotidiana che oggi durerà dalle ore 16.55 alle 19.20 per le fasi conclusive della giornata di gara, in pratica la sessione pomeridiana che è naturalmente la più interessante, comprendendo semifinali e finali. Tale appuntamento quindi sarà usufruibile anche in diretta streaming video tramite il portale raiplay.it.

IL PROGRAMMA DEGLI EUROPEI DI NUOTO, 4^ GIORNATA

Il calendario degli Europei di nuoto a Copenaghen presenta anche oggi un programma estremamente lineare e che abbiamo ormai imparato a conoscere: tutte le batterie si disputeranno al mattino a partire dalle ore 9.30 mentre al pomeriggio, a partire dalle ore 17.00, avremo le semifinali e finali di giornata. Oggi la sessione mattutina prevederà le batterie di otto gare: si tratta per la precisione di 50 metri farfalla maschili, 50 metri dorso femminili, 100 metri stile libero maschili, 200 metri stile libero femminili, 100 metri farfalla femminili, 100 metri misti maschili, 200 metri misti femminili e la staffetta 4x50 metri stile libero mista (due uomini e due donne).

Naturalmente più interessante il programma della sessione pomeridiana, che prevederà ben sette finali oltre a cinque semifinali. Ribalta innanzitutto per i 50 metri dorso femminili e per i 50 metri farfalla maschili, che prevederanno le semifinali ad inizio sessione e le finali in chiusura di serata, dunque per questi specialisti delle gare più brevi sarà una giornata davvero lunga. Le altre finali saranno quelle dei 100 metri rana femminili, dei 200 metri misti femminili, dei 200 metri stile libero femminili, naturalmente i già citati 100 metri rana maschili (ore 18.10) e infine la staffetta 4x50 metri stile libero mista. Le rimanenti semifinali (di gare che assegneranno domani i propri titoli) saranno invece quelle dei 100 metri stile libero maschili, dei 100 metri misti maschili e dei 100 metri farfalla femminili.

© Riproduzione Riservata.