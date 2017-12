FEDERICA PELLEGRINI/ Dopo l'addio a Magnini c'è solo il nuoto

Federica Pellegrini, dopo l'addio a Magnini c'è solo il nuoto. La campionessa di Spinea è rimasta in buoni rapporti col suo ex, ma è stata lei a decidere di troncare il rapporto

16 dicembre 2017 Fabio Belli

Federica Pellegrini (foto LaPresse)

Per Federica Pellegrini sta iniziando un periodo molto importane della sua vita e della sua carriera, il primo dopo molto tempo senza Filippo Magnini al suo fianco. Lo stesso Magnini sarà ospite a “Verissimo” sulle reti Mediaset per raccontare la sua parte di verità. Il grande nuotatore ha parlato, in un’intervista a Vanity Fair, di una Pellegrini già da tempo in procinto di lasciarlo, ma che aveva aspettato proprio perché la storia, ormai di lunga data, meritava un tentativo per essere preservata. “E’ stata una bellissima storia, durata tanto, in anni importanti, Federica ha un bel carattere tosto, io nella coppia so anche smussare i miei angoli. Forse vivere sempre insieme in vasca e fuori, essere molto mediatici, non ha aiutato. ede ha seguito la sua strada nel nuoto. Non era più sicura dell’amore. Mi ha lasciato lei. Ho sofferto molto, ho sperato per un anno, adesso ho girato pagina, è finita.”

IL TWEET COMMOSSO PER L'ADDIO DI MAGNINI AL NUOTO

Federica Pellegrini, lo scorso 3 dicembre, quando Filippo Magnini ha annunciato il ritiro dall’attività agonistica in Piscina, ha dedicato al suo ex un saluto molto affettuoso sui social, dimostrando come l’amore può essere finito, ma il rapporto tra i due non si è affatto deteriorato. “Ci sono state tante vasche, i dolori, le chiacchiere, i titoli, la gente cattiva, gli ipocriti, e ancora vasche! Non abbiamo mai mollato! Mai! E forse non molleremo mai!” Di sicuro la Pellegrini, da brava “Fenice” quale lei si è sempre considerata, ha invertito la marcia riuscendo a concentrarsi di nuovo al meglio sulla carriera anche contro corriere ben più giovani, conquistando un clamoroso oro sui 200 stile libero ai Mondiali di Budapest che l’ha definitivamente portata nell’Olimpo assoluto delle più grande nuotatrici di tutti i tempi. E ora non sembra esserci più spazio per l’amore, ma solo per il nuoto per Federica che ora vuole concentrarsi sulla velocità, puntando sui 50 e sui 100 stile libero per chiudere alla grande la sua carriera.

IL RAPPORTO CON MATTEO GIUNTA E GABRIELE DETTI

Ma quali sono i progetti futuri della campionessa di Spinea? In una recente intervista al quotidiano “Il Tirreno”, ha spiegato: “Nuoterò i 100 stile libero mentre con rammarico confermo l’abbandono dei 200 sl. Gli Europei di Copenaghen sono importanti ma non decisivi, in vasca corta non mi sono mai trovata completamente a mio agio. Preferisco di gran lunga la vasca da 50 metri.” Sui rapporti con colleghi e collaboratori, resta privilegiato quello con Matteo Giunta: “Dopo Alberto Castagnetti ho affrontato diversi cambiamenti ma Matteo Giunta è la persona che più mi dà fiducia. A settembre 2016 gli ho detto che avrei voluto riprovarci e insieme abbiamo vinto due titolo iridati in vasca corta e lunga.” E ha parlato anche di Gabriele Detti, collega con cui condivide la copertina del nuoto italiano in questa stagione: “Lo stimo moltissimo per tenacia e per le gare che fa. I 400 stile libero penso siano fra le gare del programma più entusiasmanti. E a Budapest, dopo le medaglie europee, olimpiche e mondiali, è riuscito a vincere anche gli 800 sl.”

