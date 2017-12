Fano Fermana/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Fano Fermana: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 17^ giornata di Serie C

Diretta Fano Fermana, Serie C (LaPresse)

Fano Fermana, diretta dall’arbitro Matteo Marcenaro della sezione di Genova, è in programma oggi sabato 16 dicembre 2017, alle ore 20.30; la sfida dello Stadio Raffaele Mancini sarà valida per la diciassettesima giornata del gruppo B di Serie C 2017/2018. Il Fano è attualmente situato all’ultimo posto in classifica ed ha bisogno di punti per tentare la scalata verso la zona sicura: attualmente i granata hanno 10 punti in classifica, frutto di due vittorie, quattro pareggi e dieci sconfitte; la formazione di Agatino Cuttone è a -8 dal quindicesimo posto, detenuto dal Teramo e valevole per la salvezza. La Fermana, invece, è inaspettatamente in zona playoff con 22 punti, frutto di cinque vittorie, sette pareggi e quattro sconfitte. Nono posto in classifica per i gialloblu, neo promossi in Serie C e tra le rivelazioni della terza serie per prestazioni e risultati. Il Fano per evitare di sprofondare ulteriormente, la Fermana per continuare a coltivare il sogno playoff: la sfida dello stadio Raffaele Mancini sarà decisiva per tutte e due le squadre.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE FANO FERMANA

Fano Fermana non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C, ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale ElevenSports.it (accesso diretto selezionando il vecchio Sportube) che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

IL CONTESTO

Quattro punti nelle ultime cinque partite per il Fano. Dopo le sconfitte per 2-0 contro l’Albinoleffe e per 0-1 contro il Sudtirol, la formazione di Agatino Cuttone ha ottenuto un 1-1 sul campo del Mestre ed hanno sconfitto 1-0 allo Stadio Raffaele Mancini la Triestina. Nell’ultimo turno una nuova sconfitta, beffarda per le modalità in cui è arrivata: 2-1 contro il Teramo; dopo l’iniziale vantaggio rossoblu con Ventola (30’), è arrivato il pareggio di Melandri all’86’, ma il Teramo è tornato definitivamente in vantaggio un minuto dopo con Terracino. Quattro risultati utili di fila invece per la Fermana guidata da Flavio Destro: dopo il ko casalingo del 5 novembre per 0-3 contro l’Albinoleffe, i gialloblu hanno raccolto due pareggi e due vittorie. La vittoria esterna per 1-2 contro la Feralpisalò, i due 0-0 contro Gubbio e Padova e, nell’ultimo turno di Serie C, il successo per 3-1 contro il Renate; una prova di forza dei rossoblu che, dopo il botta e risposta tra Misin (40’) e Ungaro (52’), hanno cambiato marcia e ottenuto i tre punti grazie alle reti dei due bomber Lupoli (68’) e Sansovini (75’).

PROBABILI FORMAZIONI FANO FERMANA

Qualche dubbio di formazione per mister Agatino Cuttone, orientato a schierare lo stesso Fano della sfida contro il Teramo, ma attenzione alle sorprese. Il modulo sarà l’ormai collaudato 3-5-2, con Miori tra i pali. Il trio di difesa sarà composto da Sosa De Luca, Ferrani e Gattari; sulle corsie laterali spazio a Torelli e all’ex Inter Fautario, con Andrea Lazzari in cabina di regia. Filippini e Eklu Shaka a completare il centrocampo. In attacco confermatissimo Germinale, mentre Fioretti rischia il posto: l’ottima prestazione da subentrato di Melandri contro il Teramo potrebbe convincere il tecnico a fornirgli una chance dal 1’. Flavio Destro, invece, sceglierà il 4-4-2 per la su Fermana. Tra i pali Valentini; Clemente e Sperotto terzini, con il duo composto da Comotto e il senegalese Mane al centro. L’ex Genoa Doninelli e Grieco a centrocampo, con Petrucci e Misin sulle fasce. In attacco i due top player della squadra: l’esperienza e il carisma di Marco Sansovini e il talento, mai del tutto espresso, di Arturo Lupoli.

LA CHIAVE TATTICA

Il Fano non può vantare una cifra qualitativa pari alle concorrenti di Serie C ed ha sopperito la scorsa stagione con l’unità di squadra e con grande cuore. Anche in questa prima parte di stagione la formazione di Cuttone ha dato vita a prestazioni di carattere, che però non sono sempre bastate. Vedremo un Fano guarningo ed attendista, pronto a sfruttare le amnesie di una Fermana in ottima forma. Molte delle forte dei granata passano dai piedi di Andrea Lazzari, ripartito dalla Serie C dopo una carriera di alto livello in Serie A tra Udinese, Atalanta e Cagliari. La Fermana, invece, può contare su un reparto offensivo tra i migliori della categoria: Marco Sansovini e Arturo Lupoli possono fare la differenza in qualsiasi partita, come dimostrato una settimana fa contro il Renate. L’esperto attaccante ha sposato il progetto gialloblu dopo l’avventura al Teramo e sta migliorando di condizione settimana dopo settimana; l’ex Arsenal, invece, vuole tornare protagonista dopo alcune stagioni di smarrimento. Flavio Destro può permettergli di riagguantare la Serie B.

QUOTE E PRONOSTICO

Fano Fermana, quote e pronostico. Le principali agenzie di scommesse vedono una sfida molto equilibrata, un equilibrio che si riflette nelle quote. Snai offre l’1-X-2 a 2,75-3,00-2,55: ospiti leggermente favoriti, dunque, ma attenzione anche al pareggio, offerto ad una quota bassa rispetto alla media e molto pronosticabile. Non è prevista una gara ricca di gol secondo i bookmakers: l’Under 2,5 (meno di tre gol in totale) è dato a 1,50, mentre l’Over 2,5 (tre o più gol in totale) a 2,35. Questa previsione si riflette anche sulle opzioni Gol (entrambe le squadre a segno) e No Gol (nessuna o solo una delle due squadre a segno), rispettivamente a 1,95 e 1,73. E’ una gara da non sbagliare, soprattutto per i padroni di casa, ma ci aspettiamo una sfida tattica: pronostico Under 2,5.

