Fiorentina Milan Primavera/ Streaming video e diretta Rai.tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Fiorentina Milan Primavera: streaming video Rai.tv, probabili formazioni, orario e risultato live. Bella sfida nel girone unico, i rossoneri possono ambire alla prima posizione

16 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Fiorentina Milan Primavera (Foto LaPresse)

Fiorentina Milan Primavera, partita che verrà diretta dall’arbitro Ermanno Feliciani, è valida per la tredicesima giornata del campionato Primavera 1 2017-2018: squadre in campo sabato 16 dicembre con calcio d’inizio alle ore 15:00. Si tratta di due delle squadre più competitive del calcio giovanile italiano; al momento però il girone unico ha creato qualche problema di troppo ai viola, che occupano la quinta posizione in classifica con 18 punti e sanno di dover lottare per riuscire a entrare nella zona playoff. Sta andando meglio il Milan, che era partito malissimo ma si è ripreso fino a sfiorare la vetta, poi ha dato l’addio a Gennaro Gattuso ma sembra essere ripartito: ora i rossoneri sono terzi con 22 punti, due meno dell’Inter e con 5 lunghezze da recuperare alla capolista Atalanta. E’ in ogni caso una partita di alta classifica e con tanti argomenti di interesse; ovviamente non decisiva, ma comunque importante ai fini delle posizioni finali di questo girone unico.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Fiorentina Milan Primavera è un appuntamento in diretta tv per tutti: la partita infatti sarà trasmessa su Rai Sport (e sul canale parallelo Rai Sport +), dunque non ci sarà bisogno di abbonamenti a pay tv per gustarla. In assenza di un televisore sarà poi possibile assistere a questa sfida di campionato in diretta streaming video, visitando il sito www.raiplay.it da dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e selezionando il canale di riferimento.

FIORENTINA MILAN PRIMAVERA: DIRETTA STREAMING SU RAIPLAY

IL CONTESTO

Non è affatto un buon momento per la Fiorentina: i viola hanno sì battuto il Genoa nell’ultimo turno del campionato, ma arrivavano da due sconfitte consecutive contro squadre alla portata (Udinese e Chievo) e avevano perso cinque delle ultime sei partite giocate. In mezzo il prezioso 4-1 al Napoli; tuttavia sembra essersi spenta la fiammella di inizio stagione, quando la Under 19 gigliata aveva vinto quattro delle prime cinque partite segnando un totale di 11 gol. In casa sono due le sconfitte, in entrambi i casi con tre gol incassati; il dato curioso riguarda il fatto che la Fiorentina non ha mai pareggiato in questo campionato, facendo registrare 6 vittorie e altrettante sconfitte. Il Milan ha festeggiato la scorsa settimana la prima vittoria di Alessandro Lupi, allenatore arrivato dagli Allievi a sostituire Gattuso: vittoria importante perché ottenuta contro il Torino, e immediato riscatto dopo il ko di Roma (sponda giallorossa). Un Milan che dopo la falsa partenza (due sconfitte e 8 gol subiti) è ripartito alla grande infilando cinque vittorie e un pareggio nelle sei gare seguenti; avesse battuto la Juventus avrebbe spiccato il volo e invece ha perso, ma rimane comunque un campionato di alto livello. In trasferta tre vittorie, il pareggio contro l’Atalanta e due sconfitte.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA MILAN PRIMAVERA

Possibile conferma del 4-2-3-1 che ha battuto il Genoa per Emiliano Bigica: la sua Fiorentina dovrebbe quindi andare in campo con una linea difensiva che, a protezione di Cerofolini, si compone di Hristov e Pinto come centrali con Ferrarini e Ranieri ad agire sulle corsie laterali. Le catene esterne sono preziosissime: a destra infatti gioca Sottil – che può anche cambiare fascia di competenza – dall’altra parte viene invece dato spazio a Maganjic che è giocatore anche in grado di trovare costantemente la porta. In mezzo al campo Valencic è in ballottaggio con Lakti per una maglia e quest’ultimo potrebbe rientrare; da vedere se Ianis Hagi sarà ancora schierato con la Primavera, in caso contrario sulla trequarti è pronto Corigliano. Davanti gioca ovviamente Gori, in gol anche lo scorso sabato. Anche per il Milan la squadra dovrebbe essere la stessa dell’ultimo impegno: in porta Guarnone, Bellanova e Llamas sulle corsie con Sportelli e Bellodi coppia centrale a protezione. El Hilali, capitano rossonero, comanda le operazioni a centrocampo avvalendosi della collaborazione di Murati e Pobega, con Brescianini che però scalpita per avere una maglia dal primo minuto; nel tridente offensivo restano sempre in ballottaggio Riccardo Forte e Sergio Sanchez, nel caso a rimanere fuori sarebbe Capanni (che però ha segnato contro il Torino), conferme invece per Tiago Dias e Larsen.

© Riproduzione Riservata.