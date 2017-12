GIGIO DONNARUMMA/ Ultime notizie, ecco chi dice che fa bene a legarsi a Mino Raiola

Gigio Donnarumma, futuro prossimo al Real Madrid? Possibile un "ticket" col giovane prodigio spagnolo Kepa. Intanto si moltiplicano i commenti sulle incertezze del portiere del Milan

16 dicembre 2017 Fabio Belli

Gigio Donnarumma (foto LaPresse)

E’ l’uomo del momento in casa Milan, ma decisamente per le motivazioni sbagliate. Gigio Donnarumma è tornato nell’occhio del ciclone, e soprattutto potrebbe essere arrivato ad un punto di non ritorno. L’ultimo parziale dietrofront non sembra aver convinto gli ultras rossoneri, che continuano a chiedere la cessione dell’estremo difensore, apparso ancora indeciso riguardo la sua permanenza al Milan nonostante un contratto firmato meno di cinque mesi fa. Nonostante le incertezze sul futuro che ora affondano le radici anche sul no ufficialmente espresso dall’UEFA riguardo l’accordo sul “voluntary agreement” con il Milan, la tifoseria ha scelto di stare dalla parte della società e non del giocatore, per il quale potrebbe esserci un futuro al Real Madrid in “ticket” con Kepa, l’estremo difensore dell’Under 21 della Spagna, appena preso dall’Athletic Bilbao. Ma il Milan potrebbe a questo punto, in mancanza della clausola, incassare meno dei 100 milioni di euro ipotizzati in estate.

4 GRANDI PORTIERI DICONO LA LORO SU GIGIO DONNARUMMA

La Gazzetta dello Sport ha raccolto i pareri di quattro ex grandi portieri rossoneri, che hanno detto la loro sul caso Donnarumma. A partire da Giovanni Galli: “Non è giusto che tutto ricada sulle spalle di un diciottenne. Intendo ribellarmi a un punto, cioè che gli sportivi siano tonti. Puoi sbagliare una volta, se sei giovane. Ma non due e non sulla stessa questione. Se il tuo manager riporta un pensiero contrario sei libero di querelarlo.” Marco Amelia ha sottolineato: “Gigio ha bisogno di ritrovare serenità. Una soluzione esiste sempre, e la si trova con buonsenso, volontà e dialogo.” Albertosi parla senza mezzi termini di cifre: “La situazione è assurda. E’ impossibile che un diciottenne con quei guadagni si faccia manovrare così. Siccome Raiola è un signor procuratore che gli ha fatto guadagnare 6 milioni di euro all’anno per i prossimi 4 è giusto che lo tenga al suo fianco.” Infine Mario Ielpo vede la cosa dal punto di vista del ragazzo: “Giocare con i fischi dei tifosi è complicato. Mettere in discussione un contratto appena firmato, se così fosse, sarebbe ingiusto. Come lo è imporgli di lasciare il suo procuratore, è una scelta personale.”

SERAFINI: "SERVE STRATEGIA DI COMUNICAZIONE"

A Radio 24 è intervenuto invece un giornalista esperto di Milan, Luca Serafini, che ha posto l’accento sull’esasperazione del popolo rossonero: “E’ una farsa che ha stufato tutti, non se ne capiscono i connotati, oscura il lato sportivo, coinvolge un bamboccione di 18 anni che guadagna 15mila euro al giorno che non si capisce cosa stia cercando. Ed un paffuto procuratore che sa far girare il tassametro molto bene: se qualcuno ha dubbi che lo faccia girare fuori dalla legge lo faccia notare nelle sedi opportune. E poi anche un direttore sportivo che parla troppo: Mirabelli parla su Montella, sulla squadra, su Gattuso. Incontinente dal punto di vista verbale. Donnarumma o ha una strategia di comunicazione con Raiola, e quindi sono inutili i suoi piagnistei postumi, o esca allo scoperto e si dissoci.”

