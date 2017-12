Gubbio Padova/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Gubbio Padova: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 17^ giornata di Serie C

Diretta Gubbio Padova, Serie C (LaPresse)

Gubbio Padova, diretta dall’arbitro Daniele Paterna della sezione di Teramo, è in programma oggi sabato 16 dicembre 2017, alle ore 14.30; la sfida dello Stadio Pietro Barbetti sarà valida per la diciassettesima giornata del gruppo B di Serie C 2017/2018. Di fronte due squadre dagli obiettivi e dalle potenzialità totalmente opposte: la compagine di casa guidata da Dino Pagliari, subentrato a fine settembre a Giovanni Cornacchini, è situata al quattordicesimo posto in classifica con 18 punti (cinque vittorie, tre pareggi e otto sconfitte), a pari merito con il Teramo; gli ospiti di Paolo Bisoli, invece, sono in vetta alla classifica del gruppo B con 34 punti (dieci vittorie, quattro pareggi e due sconfitte), vantando un vantaggio di sei punti sulla Sambenedettese.

Il Gubbio è attualmente a +1 sulla zona retrocessione, con il Ravenna a quota diciassette punti, e i rossoblu stanno cercando di risalire la classifica dopo un avvio di stagione disastroso. Il Padova, reduce da una stagione deludente, si è affidato all’esperienza di Bisoli per centrare l’obiettivo promozione e nel corso delle ultime settimane ha allungato il passo sulle dirette rivali: l’ex allenatore di Cesena e Perugia può contare su una squadra di grande valore, composta da calciatori esperti, che conoscono bene la categoria, e da giovani di prospettiva, che ben presto potrebbero imporsi nelle categorie superiori.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE GUBBIO PADOVA

Gubbio Padova non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C, ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale ElevenSports.it (accesso diretto selezionando il vecchio Sportube) che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

IL CONTESTO

Le due squadre arrivano a questo appuntamento da momenti totalmente diversi. Il Gubbio ha raccolto sette punti nelle ultime cinque partite, un andamento in chiaroscuro che riflette le difficoltà della corsa salvezza. Dopo aver perso lo scontro diretto con il Ravenna ad inizio novembre (0-1), i rossoblu si sono imposti 1-2 in trasferta contro il Teramo. Poi, un pareggio contro la Fermana (0-0) e il ko esterno contro la Triestina per 3-1. Nell’ultima giornata, lo scorso 2 dicembre 2017, la formazione di Dino Pagliari si è imposta 1-0 sul Bassano: rete decisiva siglata da Ciccone al 3’. Il Padova, invece, non conosce la parola sconfitta dallo scorso 14 ottobre 2017, 2-1 contro il Teramo. La formazione guidata da Paolo Bisoli ha raccolto undici punti nelle ultime cinque giornate: dopo le vittorie contro il Pordenone (1-2), la Triestina (2-1) e l’Albinoleffe (1-2), i biancoscudati non sono andati oltre lo 0-0 contro la Fermana e, nell’ultimo turno di campionato, contro la Reggiana.

PROBABILI FORMAZIONI DI GUBBIO PADOVA

Dino Pagliari è orientato a confermare la stessa formazione che lo scorso 2 dicembre 2017 ha ottenuto i tre punti contro il Bassano. Il modulo è sempre lo stesso, il canonico 4-4-2. Tra i pali l’ex Juventus Volpe; linea a quattro di difesa composta da Paramatti e Lo Porto sulle corsie esterne, con il tandem centrale formato da Burzigotti e Piccinni. A centrocampo spazio a Giacomarro e Sampietro, con Cazzola e Cicone sulle fasce. In attacco scontata la presenza di bomber Marchi, affiancato dal fantasista Casiraghi.

Qualche dubbio di formazione in più invece per il Padova, con Bisoli che riproporrà il 4-3-1-2. In porta ci sarà Bindi: la linea a quattro di difesa vedrà Cappelletti e Contessa sulle fasce, con Trevisan e Ravanelli duo centrale. In cabina di regia ci sarà De Risio, affiancato dall’esperienza e dalla qualità di Pulzetti e Belingheri. Chinellato e Candido si giocano una maglia da titolare sulla trequarti, mentre in attacco verso la conferma il tandem composto da Guidone e Capello, talento ex Inter e Cagliari.

LA CHIAVE TATTICA

Essendo una sorta di testacoda, con le qualità delle squadre che confermano i rispettivi andamenti in campionato, assisteremo ad una partita in cui il Gubbio si difenderà strenuamente e il Padova condurrà il match, cercando di colpire con le potenzialità del suo reparto avanzato. I padroni di casa possono fare affidamento sull'ottimo momento vissuto dall'esterno offensivo Ciccone, protagonista nell'ultimo turno contro il Bassano, oltre che al bomber di categoria Marchi. Numerosi, invece, i punti di forza della compagine veneta, con Bisoli che può disporre di una rosa completa e di altissimo livello. La difesa è solida, mentre a centrocampo il mix di qualità ed esperienza è da Serie B: Pulzetti e Belingheri sono tra le mezzali più forti della categoria, con il reparto avanzato che non ha nulla da invidiare. Lo spauracchio principale per il Gubbio è Alessandro Capello, cresciuto nel settore giovanile dell'Inter e con un passato nel Cagliari: il giovane attaccante ha dimostrato di poter trascinare il Padova all'obiettivo promozione , sono infatti già 7 le reti realizzate.

QUOTE E PRONOSTICO

Gubbio Padova, quote e pronostico. Le principali agenzie di scommesse sono concordi: gli ospiti partono favoriti. Snai quota l’1-X-2 3,25-3,10-2,20: ci si aspetta dunque un’affermazione da parte della formazione veneta, che non trova i tre punti ormai da due giornate. Non ci si aspetta un festival del gol, anzi: l’Under 2,5 (meno di tre reti in totale) è dato 1,60, mentre l’Over 2,5 (tre o più reti in totale) è quotato 2,15. Più bilanciata invece l’opposizione Gol – No Gol, ovvero se entrambe le squadre andranno a segno o meno, rispettivamente a 1,87 e 1,80. Il Padova dispone di una rosa di grande qualità e il Gubbio, rigenerato da Pagliari ma con un evidente gap tecnico, potrebbe non riuscire a fermare il cammino biancoscudato: pronostico 2.

