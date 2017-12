Inter Napoli Primavera/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Inter Napoli Primavera: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario e risultato live della partita. I nerazzurri sono secondi in classifica e ospitano oggi i partenopei

16 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Inter Napoli Primavera (Foto LaPresse)

Inter Napoli Primavera, che sarà diretta dall’arbitro Andrea Zingarelli, va in scena alle ore 13:00 di sabato 16 dicembre: siamo arrivati alla tredicesima giornata del campionato Primavera 1 2017-2018. Il girone unico rappresenta una grande novità, e ha creato qualche problema ad alcune squadre; non sono poche le big partite a singhiozzo e che devono recuperare terreno in classifica. Non l’Inter, che dopo 12 turni occupa la seconda posizione in classifica con un +2 sui cugini rossoneri, e dunque a oggi andrebbe direttamente a giocare la fase finale per lo scudetto. Il Napoli invece sta attraversando parecchie difficoltà: al momento è terzultimo, e la sua realtà parla dunque di una corsa per la salvezza. Ha esonerato poco fa il suo allenatore storico, Giampaolo Saurini, a conferma del momento che sta vivendo; come i nerazzurri era impegnato in Europa, ma è stato eliminato dal girone della Youth League.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Inter Napoli Primavera sarà trasmessa in diretta tv su Sportitalia: dunque, andando al canale 60 del vostro televisore, sarà un appuntamento a disposizione di tutti in chiaro. Gli abbonati Sky potranno seguire questa partita anche attraverso il numero 225 del bouquet satellitare; la diretta streaming video della partita è invece disponibile visitando, senza costi aggiuntivi, il sito ufficiale dell’emittente che trovate all’indirizzo www.sportitalia.com.

IL CONTESTO

E’ un’Inter in leggera flessione quella che arriva a questa partita interna: nulla di grave, ma dopo tre vittorie consecutive con un solo gol concesso i nerazzurri hanno pareggiato per due volte. E’ stato 1-1 sia contro la Juventus e la Lazio; due avversarie che seguono in classifica, ma al netto delle difficoltà incontrate bianconeri e biancocelesti restano al top della categoria e per questo i due pareggi possono essere comunque positivi. In generale l’Inter ha prolungato a cinque la striscia di partite senza sconfitte (appunto 11 punti) e in casa è ancora imbattuta, con quattro vittorie e due pareggi. Il Napoli non può dire di avere lo stesso passo: i partenopei infatti non vincono da oltre un mese (quattro partite) ma se non altro appaiono leggermente in ripresa avendo pareggiato le ultime tre partite, tra cui quelle contro la capolista Atalanta e la Roma (entrambe per 2-2), con in mezzo lo 0-0 di Verona. Un Napoli che in questa stagione ha vinto soltanto tre volte, con sei sconfitte; cinque di queste consecutive, ma da allora i partenopei hanno perso solo una volta in sei partite raccogliendo 9 punti. Insomma: si vede qualche segnale di miglioramento.

PROBABILI FORMAZIONI INTER NAPOLI PRIMAVERA

Non ha problemi di formazione Stefano Vecchi, che da qualche tempo adotta il 4-3-3: dovrebbe essere questo il modulo per sfidare il Napoli, con Plissardo che andrà a giocare tra i pali protetto dalla coppia di centrali Lombardoni-Bettella. Sugli esterni invece spazio a Valietti e Marco Sala; a centrocampo la qualità di Zaniolo sull’interno, dall’altra parte la concretezza del belga Emmers mentre sarà Rada ad operare davanti alla difesa come perno centrale. Dovrebbe essere Odgaard a guidare l’attacco, con Rover e Belkheir sulle corsie; tuttavia attenzione alle sorprese, in particolare rappresentate da Zappa e Merola. Per quanto riguarda il Napoli, Loris Beoni dovrebbe confermare il 4-2-3-1 che ha pareggiato contro la Roma: Schaeper in porta, Marie-Sainte ed Esposito davanti a lui con Schiavi e Senese che si piazzano sulle corsie, mentre in mediana la cerniera sarà composta da Basit e Otranto. La linea di mezzepunte prevede la classe di Gaetano a servizio della prima punta Russo, con Mezzoni e Zerbin sugli esterni; possibile anche l’inserimento di Palmieri come laterale, in ogni caso è sicuramente questo il reparto migliore a disposizione del Napoli Primavera.

© Riproduzione Riservata.