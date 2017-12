Inter Udinese/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Inter Udinese: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. A San Siro avversario insidioso per la capolista della Serie A (17^ giornata)

16 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Inter Udinese, Serie A 17^ giornata (Foto LaPresse)

Inter Udinese, che sarà diretta dall’arbitro Maurizio Mariani, apre la 17^ giornata di Serie A 2017-2018: a San Siro si gioca alle ore 15 di sabato 16 dicembre. I friulani possono essere considerati una bestia nera per i nerazzurri: la famosa striscia delle 17 vittorie consecutive, ancora oggi record assoluto in campionato, era iniziata dopo un pareggio contro l’Udinese e si era chiusa con un pareggio contro l’Udinese. Tecnicamente la situazione attuale è simile ad allora: l’Inter veleggia in testa al campionato ancora senza sconfitte e punta allo scudetto – anche se in società forse si parla ancora di qualificazione alla Champions League – mentre l’Udinese è una squadra costruita per salvarsi senza troppi affanni e sta rispettando il copione, soprattutto dopo le ultime due vittorie. Una partita che l’Inter non deve sottovalutare e che, se vinta, aumenterebbe le possibilità di vedere la squadra prendersi il titolo di campione d’inverno, certo platonico ma anche molto importante dal punto di vista mentale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

Inter Udinese sarà trasmessa in diretta tv sulle due televisioni a pagamento: sul satellite il canale di riferimento è Sky Calcio 1, mentre sul digitale terrestre siamo su Premium Sport e Premium Sport HD. In entrambi i casi comunque sarà possibile assistere alla partita in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi le rispettive applicazioni – Sky Go e Premium Play – su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Con questo sistema si potrà seguire la partita anche su Sportube.tv (o digitando il nuovo indirizzo elevensports.it), previo pagamento di una quota per abbonarsi.

IL CONTESTO

L’Inter arriva dal pareggio a reti bianche contro la Juventus in campionato, e allora sono due le partite senza gol: c’è ovviamente anche quella di Coppa Italia contro il Pordenone, nella quale i nerazzurri hanno clamorosamente rischiato di essere eliminati. Sono serviti i calci di rigore a una squadra sicuramente impostata sulle seconde linee, ma che alla fine ha mandato in campo anche Perisic e Icardi; Luciano Spalletti ha parlato di approccio sbagliato e ammesso che il Pordenone avrebbe meritato, ma intanto in campionato ha già affrontato Roma, Napoli e Juventus e ne è uscita con 5 punti senza sconfitte. Particolare non secondario, ha giocate le tre partite fuori casa. L’Udinese come detto si trova dove voleva essere: con un buon margine sulla terzultima in classifica. La sensazione è che con Massimo Oddo le cose siano davvero cambiate: i friulani avevano già giocato bene contro il Napoli ma avevano perso, poi sono arrivate le due vittorie contro Crotone e Benevento. Gli avversari sono quelli che sono e, di conseguenza, bisognerà aspettare impegni più probanti per una valutazione corretta; tuttavia l’Udinese ha 7 punti di vantaggio sulla terzultima e ottime possibilità di salvarsi.

PROBABILI FORMAZIONI INTER UDINESE

Spalletti ripresenta l’Inter titolare per questa partita di San Siro: rispetto alla squadra che ha iniziato martedì sera cambiano otto undicesimi, i soli che saranno confermati sono Skriniar, Gagliardini e Matias Vecino. Potrebbe esserlo anche Dalbert qualora Santon non dovesse recuperare in tempo; dunque Handanovic si riprende il posto tra i pali con Miranda al fianco di Skriniar sulla corsia destra, resta la coppia in mediana che ha giocato anche in Coppa Italia ma si rivede Borja Valero sulla trequarti, mentre in panchina dovrebbe sedersi Joao Mario che è stato fermato dalla tonsillite. Sulle corsie esterne Candreva e Perisic, mentre davanti a tutti c’è Mauro Icardi che, approfittando della squalifica di Immobile, potrebbe allungare nella classifica dei marcatori.

Tutti disponibili anche per l’Udinese, con la sola eccezione di Angella e con Samir che potrebbe non farcela; in questo caso spazio a Nuytinck nel terzetto arretrato insieme a Stryger Larsen e Danilo, mentre sulle corsie laterali a centrocampo agiranno Widmer e Alì Adnan. Bizzarri vince ancora il ballottaggio tra i pali; a centrocampo non si cambia, c’è sempre Fofana a guidare le operazioni mentre i due cechi Barak e Jankto si occuperanno degli inserimenti senza palla, cosa che hanno dimostrato di saper fare molto bene. Davanti, Lasagna accompagna l’azione di Maxi Lopez ma attenzione alla possibilità di vedere in campo Perica.

QUOTE E PRONOSTICO

Chiaramente l’Inter è ampiamente favorita, e ce lo ricorda anche l’agenzia di scommesse Snai: la quota sul segno 1 per la vittoria dei nerazzurri vale infatti 1,33. Già da solo questo dato è indicativo; in più scopriamo che per il pareggio, che è identificato dal segno X, il valore dato da Snai è 5,25 mentre per la vittoria dell’Udinese, per la quale dovrete giocare il segno 2, il guadagno sarebbe di 9,00 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

