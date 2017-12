Manchester City Tottenham/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Manchester City Tottenham streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Big match in programma oggi alle ore 18:30 all’Etihad Stadium

Quello in programma questa sera dalle ore 18:30 all’Etihad Stadium di Manchester, tra City e Tottenham, sarà senza dubbio il big match della diciottesima giornata del campionato di calcio inglese, la Premier League, giunta alla stagione 2017-2018. Di fronte, i padroni di casa del Manchester City, capolista da inizio stagione, e i londinesi del Tottenham, che come ogni annata, veleggiano ai piani alti della graduatoria. Andiamo a vedere le informazioni per la diretta tv e streaming, nonché le probabili formazioni dell’incontro, e le quote per le scommesse.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Come ogni weekend, il big match di calcio inglese (e non solo), sarà visibile in diretta tv, ma solo ed esclusivamente per gli abbonati a Sky. La tv satellitare di Murdoch ha infatti acquistato i diritti della Premier League e oggi, dalle ore 18:30, trasmetterà su Sky Sport 3 e Sky Sport Mix, la super sfida dell’Etihad Stadium. Vi ricordiamo inoltre la possibilità di guardare la gara anche in diretta streaming attraverso il personal computer, smartphone o tablet, usufruendo dell’app dedicata, Sky Go, riservata ai soli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY TOTTENHAM

Scopriamo quindi le probabili formazioni di questo big match, partendo da quella dei padroni di casa del Manchester City allenato da Pep Guardiola. Il tecnico catalano punterà sul suo classico schema, il 4-3-3. Spazio ad un tridente formato dal Kun Aguero pilastro centrale, con Sterling a destra, e Sane a sinistra, mentre il gioiello brasiliano Gabriel Jesus si accomoderà in panchina. A centrocampo, Fernandinho avrà come al solito le chiavi del gioco, con De Bruyne a destra e André Silva a sinistra nei ruoli di intermedi. Infine la difesa, dove dovrebbe vedersi per la prima volta fra i titolari Kyle Walker, schierato nel ruolo di terzino di destra, con Delph invece sulla fascia opposta. In mezzo, ci sarà la coppia formata da Mangala e Otamendi, vista la doppia assenza per infortunio di capitan Vincent Kompany e di John Stones. In porta, andrà infine il solito brasiliano Ederson.

Vediamo anche la probabile formazione del Tottenham allenato da Mauricio Pochettino. Per la partita di oggi gli Spurs dovranno fare a meno del difensore della nazionale belga, Alderweireld, infortunato, e dello squalificato Davinson Sanchez, giunto al suo terzo ed ultimo turno di sospensione. Spazio quindi ad un 4-2-3-1 con Hugo Lloris come al solito schierato fra i pali, a ridosso di una linea difensiva a quattro formata da Trippier nel ruolo di terzino di destra, con Davies schierato sul lato opposto, mentre in mezzo si dovrebbe vedere la coppia di centrali Dier-Vertonghen. A centrocampo, sulla linea mediana, il duo Dembele-Winks, mentre in attacco troveremo il solito Harry Kane come punta avanzata di riferimento, mentre Alli agirà nel ruolo di classico trequartista, con il danese Eriksen sull’esterno di destra, e Son a sinistra.

QUOTE E PRONOSTICO PER LE SCOMMESSE

Eccoci con le quote per le scommesse fornite dall’agenzia italiana Snai. Il Manchester City è la grande favorita, nonostante l’avversaria sia di tutto rispetto. La quota per il segno 1, la vittoria dei Citizens, è pari a 1.50, mentre il successo Spurs all’Etihad Stadium paga 5.75 volte la nostra giocata. Molto alto anche il segno X, il pari, dato a 4.50. Per quanto riguarda l’Under e l’Over 2.5, le quote sono rispettivamente di 2.55 e 1.45, mentre il gol e il nogol pagano 1.50 e 2.35 a testa.

