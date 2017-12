Mestre Sudtirol/ Streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Mestre Sudtirol: streaming video Sportube.tv, orario, probabili formazioni, quote e risultato live del match della Serie C. Sfida aperta al Mecchia.

16 dicembre 2017 Michela Colombo

Mauro Zironelli - Diretta Mestre Sudtirol (LaPresse)

Mestre-Sudtirol, diretta dall’arbitro Davide Andreini della sezione di Forlì, è la partita in programma oggi sabato 16 dicembre 2017 alle ore 14.30 e valida nella 19^ giornata del girone B del Campionato di Serie C. Sfida che si annuncia interessantissima quella attesa oggi al Mecchia, specialmente se si considera la classifica del gruppo B. Mestre e Sudtirol infarti occupano alla vigilia di questo turno rispettivamente la decima e l’11^ posizione in classifica vantando gli stessi punti, ben 21. A rendere questo match ancora più intenso ecco poi un’altro dato curioso: i due club hanno finora osservato pur con tempi diversi il medesimo ruolino di marcia, con 5 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte rimediate. Sarò quindi un testa a testa a armi pari e all’esito ovviamente imprevedibile.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che la partita tra Mestre e Sudtirol non sarà visibile in diretta tv, ma come sempre potrete avvalervi del servizio di diretta streaming video: tutte le gare di Serie C infatti sono sul portale elevensports.it, per il quale è richiesto il pagamento di una quota per abbonarsi. Il sito è raggiungibile anche con l’indirizzo Sportube.tv, che fa riferimento alla vecchia denominazione di questa piattaforma attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Per questo match così particolare il tecnico del Mestre Mauro Zironeili non vorrà correre alcun rischio e quindi punterà sulla formazione titolare schierata secondo il consueto 3-4-2-1 contro la compagine biancorossa. Tra i pali quindi non dovrebbe mancare Gagno con di fronte a se il terzetto composto da Boffelli, Perna e Politti. In avanti invece dovremmo vedere Felipe Sodinha in cabina di regia a supporto di Spagnoli e Beccaro prime punte: in mediana a poi agiranno Rubbo e Boscolo al centro con Lavagnoni e Fabbri sulle fasce più esterne. Chiaramente sono possibili parecchi ballottaggi, specialmente a centrocampo, dove Zecchin vuole di nuovo mettersi in mostra dopo la prestazione contro il Santacargelo nella precedente giornata di campionato.

Stessa voglia di stupire e di dare una mossa al proprio campionato per il Sudtirol: il suo tecnico Paolo Zanetti, quindi punterà sui propri titolari posti in campo, riproponendo ovviamente il solito 3-5-2. Centrocampo molto ampio quindi per i biancorossi con uno tra Cia e Broh in cabina di regia: a fianco non mancheranno capitan Fink e Bertoni, mentre toccherà a Tait e uno tra Zanchi e Frascatore presidiare le corsie più esterne. Per la difesa della probabile formazione del Sudtirol ecco poi il terzetto con Vinetot, Sgarbi e Eriic di fronte al solito Offredi: in attacco Costantino rimarrà titolare con a fianco uno tra Gyasi e Kayro Flores Heatley.

QUOTE E PRONOSTICO

Per questo match così equilibrato, almeno sulla carta, tra Sudtirol e Mestre, il portale di scommesse snai non esita a dare l favore del pronostico ai padroni di casa veneti. Nell’1x2 vediamo infatti subito che la vittoria del Mestre è stata data a 2.20, contro il 3.30 quotato per il successo del Sudtirol: pareggio infine valutato a 3.05.

© Riproduzione Riservata.