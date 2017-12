PAGELLE/ Roma-Cagliari: i voti della partita (Serie A 2017 2018 17^ giornata - primo tempo)

Pagelle Roma Cagliari: i voti della partita di Serie A, giudizi sui migliori e peggiori all'Olimpico nell'anticipo della 17^ giornata (16 dicembre 2017).

16 dicembre 2017 Stefano Belli

Pagelle Roma Cagliari (Foto LaPresse)

All'Olimpico è in corso il match valido per la diciassettesima giornata di Serie A 2017-18 tra Roma e Cagliari, all'intervallo il punteggio vede le due squadre sullo 0-0: ecco i voti del primo tempo. Nessun gol nei primi quarantacinque minuti con i giallorossi che hanno provato a fare la partita e creato qualche pericolo nell'area di rigore avversaria, il primo a provarci su punizione è stato Kolarov (6) che su punizione ha trovato solamente la schiena di Schick (5,5), il terzino serbo ci ha poi provato su azione trovando l'opposizione di Cragno (7) che ha compiuto però il suo intervento più importante su Nainggolan (6,5), sventando il missile del belga con un gran colpo di reni. Dall'altra parte non è stato quasi mai chiamato al dovere di Alisson (6), fatta eccezione per un'uscita su Ionita (6), ma gli uomini di Di Francesco hanno bisogno di cambiare marcia se vogliono aggiudicarsi tutta la posta in palio.



VOTO ROMA 6 - La sensazione è che gli uomini di Di Francesco possano fare decisamente meglio di così, se il risultato dovesse rimanere bloccato è probabile che vedremo in azione El Shaarawy.

MIGLIORE ROMA: PEROTTI 6,5 - Spesso e volentieri porta palla nell'area di rigore del Cagliari.

PEGGIORE ROMA: SCHICK 5,5 - Fatica a trovare la giocata e l'acuto per sbarazzarsi del marcatore di turno.



VOTO CAGLIARI 6 - Per adesso gli uomini di Lopez stanno reggendo l'urto, molto bene i tre difensori centrali che non si sono fatti sfuggire nessun pallone.

MIGLIORE CAGLIARI: CRAGNO 7 - Con un gran intervento su Nainggolan salva il risultato, almeno per il momento.

PEGGIORE CAGLIARI: CIGARINI 5,5 - Provoca una punizione dal limite a favore della Roma e si fa ammonire per un intervento in netto ritardo su Pellegrini. (Stefano Belli)

