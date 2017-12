Pagelle/ Inter Udinese: i voti della partita (Serie A 2017 2018 17^ giornata - primo tempo)

Pagelle Inter Udinese: i voti della partita di Serie A, giudizi sui migliori e peggiori a San Siro nel primo anticipo della 17^ giornata (16 dicembre 2017).

16 dicembre 2017 - agg. 16 dicembre 2017, 15.58 Federico Giuliani

Pagelle Inter Udinese, Serie A (Foto LaPresse)

Il primo tempo di Inter-Udinese termina con il risultato di 1-1: ecco le nostre pagelle con i voti ai protagonisti. C'è subito da fare qualche appunto in merito alle due formazioni ufficiali. Nel 4-2-3-1 dell'Inter Santon e Brozovic vincono il ballottaggio rispettivamente con Nagatomo e Gagliardini, con Icardi prima punta e Perisic-Candreva sulle fasce. Nell'Udinese Nuytinck e Larsen sostituiscono Angella e Samir, mentre Fofana viene preferito ad Hallfredsson; il grande escluso è Maxi Lopez, che parte dalla panchina lasciando spazio a De Paul. Pronti, via. L'Udinese dimostra subito un atteggiamento molto propositivo, ma ben presto l'Inter prende in mano le redini del match con un super Borja Valero (6,5) in cabina di regia e con il tandem Perisic (6) - Candreva (7) sugli esterni. Al 4' Brozovic (6) cerca sul secondo palo Vecino (6), che schiaccia di testa senza trovare il bersaglio grosso. All'8' Icardi (6,5) lavora un gran pallone e serve in area Perisic; il croato colpisce con il mancino approfittando della dormita di Widmer (6) ma il suo tentativo finisce sul fondo. Al 14' l'Udinese passa in vantaggio alla prima azione: un grave errore di Santon (5) dà il via libera alla percussione ci Widmer. Lo svizzero entra in area dalla destra e lascia partire un tiro-cross, che si trasforma in assist per il facile tap-in a porta vuota di Lasagna (6,5). La reazione dell'Inter è immediata: al 15' Candreva sforna l'ennesimo traversone che diventa buono per la girata di Icardi, bravo ad anticipare il pessimo Larsen (5). A questo punto l'Inter spinge sul pedale dell'acceleratore per cercare il sorpasso: ci provano Candreva, Brozovic e ancora Perisic.

PAGELLE INTER UDINESE: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO PARTITA 6,5 - Primo tempo giocato a ritmi piuttosto elevati, con due reti e diverse occasioni da gol. VOTO INTER 6,5 - Peccato per quell'errore in difesa di Santon. Per il resto zero pericoli corsi e tante chance costruite. MIGLIORE INTER CANDREVA 7 - Padrone assoluto della fascia destra. Fa impazzire Adnan e propizia il pareggio di Icardi. Sfiora una rete pazzesca con un tiro carico di effetto. PEGGIORE INTER SANTON 5 - Errore da matita blu che consente a Widmer di apparecchiare il facile vantaggio firmato Lasagna. VOTO UDINESE 5,5 - I friulani sono troppo schiacciati nella propria area di rigore. La difesa non sempre si rivela affidabile. MIGLIORE UDINESE FOFANA 6,5 - Giocatore tuttofare posizionato in mezzo al campo. PEGGIORE UDINESE LARSEN 5 - Marcatura da dimenticare su Icardi in occasione dell'1-1. Altri errori in un primo tempo pessimo. VOTO ARBITRO (Mariani) 6 - Poco da segnalare in un primo tempo senza particolari problemi.

© Riproduzione Riservata.