Pagelle/ Torino Napoli: i voti della partita (Serie A 2017 2018 17^ giornata - primo tempo)

Pagelle Torino Napoli: i voti della partita di Serie A, giudizi sui migliori e peggiori all'Olimpico nell'anticipo della 17^ giornata (16 dicembre 2017).

16 dicembre 2017 Umberto Tessier

Pagelle Torino Napoli - LaPresse

Il Napoli va negli spogliatoi sul triplo vantaggio siglato da Koulibaly, Zielinski e Hamsik: ecco le pagelle del primo tempo di Torino Napoli. Azzurri padroni assoluti del campo contro un Torino non pervenuto. Passiamo ora alle pagelle della prima frazione. Sirigu (6) non ha colpe sulle reti prese, condannato da una difesa imbarazzante. De Silvestri (5) spinge poco e male, evanescente. Burdisso (4,5) la velocità degli avversari lo manda in tilt. N'Koulou (4,5) affonda insieme a tutta la retroguardia, assente ingiustificato. Molinaro (5) prova qualcosina ma è davvero troppo poco. Rincon (5) raccoglie pochissimi palloni, nonostante tutto lotta. Valdifiori (5,5) l'ex della gara fa vedere qualcosa, ma i suoi compagni non l'aiutano. Baselli (5) nervoso e includente, spreca un bel servizio di Iago Falque. Belotti (5) fatica a ritrovarsi, ancora una prova incolore. Iago Falque (6) il migliore dei suoi, gli spunti migliori partono dai piede dell'esterno d'attacco. Berenguer (5) evanescente e poco produttivo.

Passiamo ora al Napoli. Reina (6) spettatore non pagante. Hysaj (6,5) preciso nelle chiusure e nel proporsi avanti. Albol (6,5) solita garanzia in difesa, sbaglia pochissimo. Koulibaly (7) sblocca la gara e respinge di tutto, un muro. Mario Rui (6,5) sta crescendo fisicamente e si vede. Allan (6,5) spizza di testa per Koulibaly e gioca una partita gagliarda. Jorginho (7) suo l'assist per Zielinski, regia perfetta. Hamsik (7) entra nella storia del Napoli agganciando Maradona, capitano ritrovato. Callejon (6,5) solita partita perfetta nella doppia fase. Mertens (7) bello l'assist per Zielinski, gli manca solo il gol. Zielinski (7) taglia in due la difesa granata e trova la rete.

PAGELLE TORINO NAPOLI: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO TORINO 4 - I granata vengono asfaltati in mezzora, devono svegliarsi se non vogliono prendere l'imbarcata. MIGLIORE TORINO: IAGO FALQUE 6 - Dai suoi piedi partono le migliori iniziative. PEGGIORE TORINO: BURDISSO 4,5 - Assente ingiustificato, si fa beffare più volte. VOTO NAPOLI 7,5 - Prestazione sublime in questa prima frazione, spettacolare. MIGLIORE NAPOLI: KOULIBALY 7 - Difende alla grande e trova anche il gol, mostruoso. PEGGIORE NAPOLI: REINA 6 - Spettatore non pagante, naturalmente non per colpa sua.

© Riproduzione Riservata.