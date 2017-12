Palermo Ternana/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

16 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Palermo Ternana, Serie B 19^ giornata (Foto LaPresse)

Palermo Ternana, che viene diretta dall’arbitro Daniele Martinelli, si gioca alle ore 15:00 di sabato 16 dicembre; siamo arrivati alla diciannovesima giornata del campionato di Serie B 2017-2018, vale a dire la terzultima del girone di andata, e dunque ci stiamo avvicinando a grandi passi a scoprire chi si laureerà campione d’inverno. Il Palermo ha ottime possibilità: i rosanero entrano nel turno con il primo posto in classifica, 32 punti e due lunghezze di vantaggio sulle due inseguitrici. La partita di oggi contro la Ternana non è comunque scontata o da sottovalutare: gli umbri infatti al netto dei risultati modesti che stanno trovando giocano un buon calcio e sono imprevedibili, inoltre non perdono da tempo e questo dà loro una dimensione di solidità che la capolista dovrà stare bene attenta ad onorare. Resta comunque una partita da vincere senza indugi per una squadra che vuole riprendersi immediatamente la Serie A e farlo, possibilmente, senza dover passare dalla tagliola dei playoff.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

Palermo Ternana sarà trasmessa in diretta tv su Sky Calcio 2 (codice d’acquisto 411041) e dunque è riservata ai soli abbonati della televisione satellitare a pagamento; i quali potranno, in assenza di un televisore, avvalersi del servizio di diretta streaming video attivando, senza costi aggiuntivi, l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Su Sky Sport 1 va inoltre in onda il programma Diretta Gol Serie B, che fornisce highlights e reti in tempo reale da tutti i campi sui quali si gioca per la diciannovesima giornata di Serie B.

IL CONTESTO

Una sola sconfitta nelle ultime otto partite per il Palermo, ma il dato dice che le uniche due partite perse sono arrivate al Barbera e che, anche se solo per un’incollatura, la capolista fa meglio fuori casa. Dove ha vinto per esempio le ultime tre partite giocate, segnando un totale di 8 gol; in casa invece è reduce dallo 0-0 contro il Venezia e prima ancora dal pesante 0-3 incassato dal Cittadella. Ultima vittoria qui il 28 ottobre; in generale ovviamente il rendimento è buono, ma la media punti non è eccezionale e sicuramente il passo globale del campionato aiuta Tedino e i suoi a rimanere davanti. La Ternana, incredibilmente, ha pareggiato le ultime sette partite e cinque di queste per 1-1; gli umbri non vincono dal 14 ottobre ma non perdono da dieci giorni più tardi, e in maniera molto curiosa entrambe le partite sono terminate 4-2. Gli umbri sono come detto una squadra solida, che gioca molto bene ma che pecca ancora di errori di gioventù; resta che ha perso soltanto quattro volte in campionato, però le vittorie sono appena due e questo ovviamente non aiuta a uscire dalla zona calda. La sensazione è che basti poco per sbloccarsi; sicuramente oggi Sandro Pochesci andrà a Palermo per provare a vincere la partita.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO TERNANA

Tedino ritrova Jajalo e Murawski; entrambi dovrebbero essere in campo nel 3-5-2 disegnato dal tecnico del Palermo, a completare un centrocampo nel quale potrebbe tornare Chochev, che ha svolto fisioterapia insieme a Nestorovski e non è certissimo di esserci. Così anche Posavec, che nel caso lascerebbe il posto a Pomini; in caso di forfait del bomber macedone posto a Embalo che andrà ad affiancare Trajkovski, mentre in mediana Gnahoré potrebbe avere ancora campo. Altri giocatori potrebbero non farcela: Dawidowicz è uno (ma andrebbe comunque in panchina), l’altro è Aleesami e in questo caso a prenderne il posto potrebbe essere Embalo, con La Gumina che giocherebbe davanti. Coronado agirà sempre come trequartista “mascherato” (partendo cioè dalla linea mediana), in difesa Bellusci con Struna e Thiago Cionek.

Nella Ternana Signorini ha scontato il turno di squalifica: dovrebbe essere subito in campo al posto di uno tra Bombagi e Angiulli, cioè nel settore nevralgico insieme a Paolucci. Pochesci ha recentemente giocato con la difesa a 3, ma il 4-3-1-2 resta il suo modulo di riferimento: Tremolada accompagna dalla trequarti Carretta e Montalto, con Vitiello (grande ex della partita) e Favalli che agiscono sulle corsie laterali. Al centro, a protezione del diciassettenne portiere Plizzari, giocano come sempre Valjent e Gasparetto. Quest’ultimo in particolare deve fare attenzione: è diffidato e rischia di saltare la partita contro la Pro Vercelli, molto importante per la classifica della Ternana.

QUOTE E PRONOSTICO

Poco da dire sulle quote che ha fornito l’agenzia di scommesse Snai sulla partita del Barbera: il Palermo parte nettamente favorito come si può vedere dal valore di 1,60 che è stato assegnato all’eventualità della sua vittoria (segno 1). Più staccate le altre possibilità: il segno X che dovrete giocare per il pareggio ha un valore di 3,65 mentre con la vittoria della Ternana, identificata dal segno 2 come ovvio, il vostro guadagno sarebbe di 5,75 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

