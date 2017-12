Parma Cesena/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Parma Cesena info streaming video e tv: derby dell’Emilia Romagna nella 19^ giornata di Serie B. Probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita.

16 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Parma Cesena - LaPresse

Parma Cesena sarà diretta dall’arbitro Di Martino: la partita della diciannovesima giornata del campionato di Serie B 2017-2018, derby emiliano-romagnolo, si gioca alle ore 15.00 di oggi, sabato 16 dicembre allo stadio Ennio Tardini. Gli obiettivi delle due formazioni sono piuttosto diversi, come dimostra in modo piuttosto chiaro una classifica comunque ancora molto corta. Il Parma di Roberto D’Aversa è infatti secondo con 30 punti, dunque è facile capire che gli emiliani fanno parte del gruppo di squadre che possono concretamente puntare all’obiettivo più ambizioso, cioè la promozione diretta che sarà garantita alle prime due al termine del campionato, o comunque alla posizione migliore possibile nella griglia dei playoff. Se teniamo conto del fatto che parliamo di una neo-promossa (per quanto anomala), il cammino del Parma è senza dubbio stato ottimo finora.

Il Cesena ha invece già vissuto un cambio di allenatore, da Andrea Camplone a Fabrizio Castori, e con 21 punti deve pensare innanzitutto a salvarsi: sono infatti solamente tre le lunghezze di vantaggio sulla zona delle retrocessioni dirette e ancora più concreto è il rischio dei playout, anche se in positivo si potrebbe dire che la zona playoff dista appena sei punti e con ancora più di metà campionato da giocare naturalmente tutto è possibile, per il Cesena e in generale per quasi tutte le squadre di questa Serie B 2017-2018 che finora è stata ancora più incerta ed equilibrata del solito.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

Parma Cesena sarà trasmessa in diretta tv esclusivamente sulla piattaforma satellitare Sky a pagamento: il canale di riferimento sarà Sky Calcio 3 HD, mentre su Sky Sport 1 HD e Sky Supercalcio HD sarà a disposizione Diretta Gol Serie B con collegamenti da tutti i campi coinvolti in questo sabato pomeriggio, compreso naturalmente il Tardini. Inoltre, come sempre, sarà possibile assistere a questa partita anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smarpthone, attivando il servizio di diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA CESENA

Dando adesso uno sguardo alle probabili formazioni delle due squadre, a partire dai padroni di casa del Parma, ecco che il mister D’Aversa dovrebbe proporre un modulo 4-3-3 dalle caratteristiche offensive: in porta Frattali; retroguardia a quattro con Mazzocchi, Iacoponi, Lucarelli e Gagliolo da destra a sinistra; nel terzetto di centrocampo i titolari dovrebbero essere invece Munari, Scozzarella e Scavone; infine l’attacco, con il tridente composto da Insigne, Baraye e Di Gaudio. Più coperto dovrebbe essere il modulo proposto da Castori per il suo Cesena, che dovrebbe affrontare la trasferta di Parma con il 4-4-1-1: Fulignati fra i pali, protetto da una difesa con Donkor a destra, Esposito e Scognamiglio centrali, Perticone a sinistra; a centrocampo da destra a sinistra ecco Dalmonte, Kone, Di Noia e Vita, infine in attacco ci aspettiamo Laribi in appoggio alla punta centrale Jallow.

PRONOSTICO E QUOTE

Per il derby dell’Emilia Romagna fra Parma e Cesena le quote offerte dall’agenzia di scommesse sportive Snai indicano come chiara favorita la formazione di casa. Infatti il segno 1 per la vittoria del Parma è quotato a 1,70, mentre già per il pareggio (indicato naturalmente dal segno X) si sale a 3,60. Infine, in caso di vittoria esterna del Cesena chi avrà puntato sul segno 2 sarà premiato 5,25 volte la posta in palio.

