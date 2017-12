Perugia Bari/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Perugia Bari info streaming video e tv: sfida di grande tradizione nella 19^ giornata di Serie B. Probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita.

16 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Perugia-Bari, LaPresse

Perugia Bari sarà diretta dall’arbitro Di Paolo: la partita della diciannovesima giornata del campionato di Serie B 2017-2018 allo stadio Renato Curi del capoluogo umbro si gioca alle ore 15.00 di oggi, sabato 16 dicembre. Le situazioni delle due formazioni sono piuttosto diverse, come dimostra in modo piuttosto chiaro una classifica comunque ancora molto corta. Il Perugia ha vissuto mesi a dir poco movimentati: un inizio esaltante, poi un vero e proprio crollo che ha portato all’esonero di Federico Giunti, sostituito da Roberto Breda. Adesso per il Perugia la classifica dice 23 punti, una posizione a metà fra la zona playoff e quella playout, dove può bastare poco per tornare a sognare in grande ma pure per venire risucchiati verso posizioni molto pericolose: ecco perché una vittoria contro una big come il Bari sarebbe davvero importante.

I pugliesi a quota 29 punti sono invece in piena zona playoff e a brevissima distanza anche dalle prime due posizioni che varranno a fine stagione la promozione diretta, eppure anche per la squadra di Fabio Grosso ci sono degli alti e bassi notevoli, che per il Bari riguardano il rendimento fra casa e trasferta. Al San Nicola i galletti hanno raccolto 24 punti, senza dubbio la migliore squadra della Serie B in casa, ma in trasferta ecco appena 5 punti: un dato che andrà migliorato possibilmente già da oggi se il Bari vorrà davvero sognare in grande.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

Perugia Bari sarà trasmessa in diretta tv esclusivamente sulla piattaforma satellitare Sky a pagamento: il canale di riferimento sarà Sky Calcio 4 HD, mentre su Sky Sport 1 HD e Sky Supercalcio HD sarà a disposizione Diretta Gol Serie B con collegamenti da tutti i campi coinvolti in questo sabato pomeriggio, compreso naturalmente il Curi. Inoltre, come sempre, sarà possibile assistere a questa partita anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smarpthone, attivando il servizio di diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA BARI

Dando adesso uno sguardo alle probabili formazioni delle due squadre, il Perugia padrone di casa dovrebbe schierarsi con il 4-4-2: per mister Roberto Breda prevediamo Rosati in porta; linea difensiva a quattro con Zanon, Dossena, Monaco e Pajac da destra a sinistra; a centrocampo invece Del Prete a destra, Colombatto e Buonaiuto centrali, Bianco esterno sinistro; infine, la coppia d’attacco dovrebbe essere formata da Di Carmine e Cerri. La risposta di Fabio Grosso e del suo Bari dovrebbe concretizzarsi in un 3-5-2 con De Lucia fra i pali; retroguardia a tre con Cassani, Marrone e Gyomber; un folto centrocampo con Tello esterno destro, poi Basha, Busellato, Brienza e Improta sulla corsia mancina, mentre in attacco dovremmo vedere in azione la coppia formata da Cisse e Galano.

PRONOSTICO E QUOTE

Per questa sfida di grande tradizione fra Perugia e Bari le quote offerte dall’agenzia di scommesse sportive Snai indicano un certo equilibrio, pur con un leggero vantaggio per la squadra di casa. Infatti il segno 1 per la vittoria del Perugia è quotato a 2,30, mentre già per il pareggio (indicato naturalmente dal segno X) si sale a 3,15, che sarà la stessa identica quota prevista anche in caso di vittoria esterna del Bari, che sarà naturalmente indicata dal segno 2.

