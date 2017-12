Pro Vercelli Spezia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Pro Vercelli Spezia info streaming video e tv: punti pesanti in palio al Piola nella 19^ giornata di Serie B. Probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita.

16 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Pro Vercelli Spezia - LaPresse

Pro Vercelli Spezia sarà diretta dall’arbitro Minelli: allo stadio Silvio Piola si gioca la partita della diciannovesima giornata del campionato di Serie B 2017-2018, appuntamento alle ore 15.00 di oggi, sabato 16 dicembre. Andiamo innanzitutto ad esaminare la situazione in classifica delle due squadre. La Pro Vercelli di Gianluca Grassadonia sicuramente non se la passa molto bene e con 18 punti è fra le formazioni maggiormente indiziate a dover lottare fino al termine della stagione per conquistare la salvezza, diretta o almeno attraverso i playout. Ogni punto potrà risultare prezioso per i piemontesi, che dovranno cercare di sfruttare il fattore campo meglio di quanto hanno fatto finora (10 punti al Piola per la Pro Vercelli).

Lo Spezia di Fabio Gallo sta un po’ meglio, ma pure i liguri non hanno una situazione esaltante in classifica: 23 punti, ad oggi lo Spezia è più vicino alla minaccia dei playout piuttosto che alla speranza dei playoff, anche se con una classifica così corta naturalmente tutto è ancora possibile, tanto che volendo pensare in grande potremmo notare che il secondo posto (e quindi la promozione diretta) dista appena sette lunghezze. La verità è una sola: questo non è ancora il momento di fare calcoli, bisogna solo andare il più forte possibile e poi a primavera si capirà quali potranno essere le ambizioni stagionali.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

Pro Vercelli Spezia sarà trasmessa in diretta tv esclusivamente sulla piattaforma satellitare Sky a pagamento: il canale di riferimento sarà Sky Calcio 7 HD, mentre su Sky Sport 1 HD e Sky Supercalcio HD sarà a disposizione Diretta Gol Serie B con collegamenti da tutti i campi coinvolti in questo sabato pomeriggio, compreso naturalmente il Piola. Inoltre, come sempre, sarà possibile assistere a questa partita anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smarpthone, attivando il servizio di diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI SPEZIA

Dando adesso uno sguardo alle probabili formazioni delle due squadre, mister Gianluca Grassadonia dovrebbe schierare la sua Pro Vercelli secondo il modulo 4-3-3: portiere Marcone, davanti a lui una retroguardia a quattro con Ghiglione, Legati, Bergamelli e Mammarella da destra a sinistra; nel terzetto di centrocampo prevediamo Altobelli, Vives e Castiglia mentre il tridente d’attacco dovrebbe essere composto da Morra, Firenze e Bifulco. Quanto invece allo Spezia, l’allenatore Fabio Gallo dovrebbe scegliere il 4-3-1-2: Di Gennaro in porta; De Col terzino destro, Terzi e Giani difensori centrali e Lopez a sinistra; a centrocampo il terzetto formato da Maggiore, Bolzoni e Pessina, poi l’attacco con Gilardino che potrebbe agire qualche metro dietro a Mastinu e Marilungo.

PRONOSTICO E QUOTE

Per questa sfida Pro Vercelli Spezia le quote offerte dall’agenzia di scommesse sportive Snai indicano un notevole equilibrio, pur con un leggero vantaggio per la squadra di casa. Infatti il segno 1 per la vittoria della Pro Vercelli è quotato a 2,60, mentre per il pareggio (indicato naturalmente dal segno X) si sale a 3,05, che sarà la quota più alta perché poi, in caso di vittoria esterna dello Spezia, che sarà naturalmente indicata dal segno 2, si scenderà di nuovo un pochino a 2,85 volte la posta in palio.

