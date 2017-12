Probabili Formazioni/ Bologna Juventus: diretta tv, orario, ultime notizie live (Serie A, 17ma giornata)

Probabili formazioni Bologna Juventus: diretta tv, orario, le ultime notizie live sulle due squadre. I bianconeri vogliono tornare a vincere dopo il pari contro l'Inter all'Allianz Stadium.

16 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Probabili formazioni Bologna Juventus, Paulo Dybala - La Presse

Partita delicata in vista per la Juventus. I campioni d’Italia infatti domani pomeriggio saranno di scena allo stadio Dall’Ara, per affrontare alle ore 15:00 i padroni di casa del Bologna nella diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018. Una trasferta non così semplice per i bianconeri, che dovranno stare attenti alla squadra di Donadoni. Andiamo a scoprire insieme le notizie alla vigilia sul match, in particolare le probabili formazioni che Bologna e Juventus dovrebbero mettere in campo.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA JUVENTUS

LE SCELTE DI ROBERTO DONADONI

Roberto Donadoni si presenta a questa gara con una sola pesante assenza e cioè quella di Federico Di Francesco che ha riportato la lesione collaterale mediale. In dubbio sono invece Mbaye e Palacio che comunque dovrebbero partire dalla panchina anche se recuperati. In difesa ballottaggi tra i centrali con Gonzalez e Helander favoriti rispettivamente su Maietta e De Maio. Davanti invece se non ce la dovesse fare Rodrigo Palacio con Okwonkwo che ha dimostrato di essere calciatore rapido e dotato di grandissima tecnica, che deve però crescere e trovare la continuità. Rimane in ballottaggio anche Cesar Falletti che in estate è arrivato dalla Ternana e fino a questo momento ha trovato davvero poco spazio. Confermatissimi in mezzo al campo Pulgar, Donsah e Poli con quest'ultimo che torna da una squalifica e che in passato diverse volte è stato vicino al passaggio alla Juventus. Marotta e Paratici lo conoscono bene dai tempi della Sampdoria e più volte hanno provato infatti a portarlo a Torino.

ALLEGRI TRA DUBBI E CERTEZZE

Massimiliano Allegri non dovrebbe farcela a recuperare Gianluigi Buffon e Giorgio Chiellini che sono al lavoro per essere abili e arruolabili per la sfida del prossimo 23 dicembre contro la Roma di Eusebio Di Francesco. I bianconeri hanno comunque una rosa talmente profonda da poter schierare al loro posto altri due calciatori di assoluto livello. In porta giocherà sicuramente il polacco Szczesny, mentre al centro della difesa sarà ballottaggio tra Daniele Rugani e Andrea Barzagli. Sulla corsia sinistra invece dovrebbe esserci Alex Sandro, pronto a riprendersi il posto dopo che Kwadwo Asamoah è stato protagonista del match contro l'Inter di Luciano Spalletti della scorsa settimana. Davanti invece c'è un dubbio con Paulo Dybala che potrebbe tornare titolare in un 4-2-3-1 molto offensivo, mentre nel caso la Joya dovesse accomodarsi ancora in panchina si passerà al 4-3-3 con Blaise Matuidi titolare.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA JUVENTUS: IL TABELLINO

BOLOGNA 4-3-3 - Mirante; Torosidis, Helander, Gonzalez, Masina; Poli, Pulgar, Donsah; Verdi, Destro, Okwonkwo.

A disposizione: Da Costa, Krafth, De Maio, Maietta, Mbaye, Falletti, Nagy, Krejci, Crisetig, Taider, Palacio, Petkovic.

Squalificati: -

Indisponibili: Di Francesco

Allenatore: Roberto Donadoni

JUVENTUS 4-2-3-1 - Szczesny; De Sciglio, Benatia, Rugani, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain.

A disposizione: Pinsoglio, Asamoah, Barzagli, Marchisio, Sturaro, Bentancur, Bernardeschi, Douglas Costa.

Squalificati: -

Indisponibili: Buffon, Howedes, Lichtsteiner, Chiellini

Allenatore: Massimiliano Allegri

© Riproduzione Riservata.