Probabili formazioni/ Inter Udinese: quote, le ultime novità live (Serie A 17^ giornata)

Probabili formazioni Inter Udinese: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano a San Siro nella diciassettesima giornata della Serie A

16 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Inter Udinese si gioca alle ore 15:00 di sabato 16 dicembre: è la partita che apre il programma della 17^ giornata di Serie A 2017-2018. Reduce dal drammatico ottavo di Coppa Italia contro il Pordenone, la capolista del campionato vuole sfruttare il turno casalingo per confermarsi prima in classifica e magari allungare sulla concorrenza, dopo aver mantenuto la sua imbattibilità anche sul campo della Juventus. A San Siro arriva un’Udinese che ha vinto le ultime due partite e che sembra aver fatto il passo decisivo verso la salvezza; resta tuttavia da valutare la squadra friulana contro avversari più probanti, come appunto è l’Inter. Andiamo dunque a vedere quali sono i dubbi e le certezze dei due allenatori a poche ore dalla discesa in campo, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Inter Udinese.

QUOTE E PRONOSTICO

Secondo l’agenzia di scommesse Snai, l’Inter parte chiaramente favorita per questa partita di Serie A: il valore che viene dato al segno 1 per la vittoria dei nerazzurri è di 1,33, mentre per il segno 2 che identifica l’affermazione esterna dell’Udinese arriviamo a 9,00. Vale invece 5,25 volte la posta puntata il segno X, che dovrete giocare in caso di pareggio.

PROBABILI FORMAZIONI INTER UDINESE

LE SCELTE DI SPALLETTI

Cambia quasi in toto la formazione di Luciano Spalletti, che rispetto al Pordenone rimanda in campo tutti i suoi titolari: a sinistra dovrebbe tornare Santon, che resta in ballottaggio con Dalbert ma dovrebbe aver recuperato. A destra, nonostante gli ottimi segnali dati da Joao Cancelo, ancora una volta dovrebbe essere il più difensivo D’Ambrosio a ricoprire la posizione; in mezzo si rivede Miranda, che farà coppia con Skriniar a protezione di Handanovic. Conferma invece per la coppia di centrocampo: sono ancora Matias Vecino e Gagliardini a giocare, con Brozovic che dunque va in panchina e favorisce il ritorno di Borja Valero, che come sempre si riprende la posizione di trequartista ma in realtà è in grado di giocare a tutto campo, e abbassandosi crea una sorta di 4-3-3 visto che la posizione di Candreva e Perisic, i due esterni, è spesso e volentieri molto alta per andare ad attaccare l’area avversaria. La prima punta è ovviamente Mauro Icardi, a caccia di gol per allungare nella classifica dei marcatori di cui occupa già la prima posizione con 16 gol.

I DUBBI DI ODDO

Massimo Oddo ha ormai trovato la conformazione giusta per la sua Udinese: difesa a tre nella quale mancherà Samir (il suo posto lo prende Angella), comanda Danilo con Stryger Larsen che gioca più basso rispetto a quanto fa con la Danimarca. Bizzarri ancora preferito a Scuffet in porta; in mediana ha recuperato Behrami, ma lo svizzero è destinato alla panchina perchè i tre che occupano il settore nevralgico non si toccano e sono, ovviamente, Sekho Fofana e la coppia della Repubblica Ceca che risponde ai nomi di Jankto e Barak. Larghi sulle corsie dovrebbero agire Widmer e Alì Adnan; sembra essere destinato ad un’altra panchina Rodrigo De Paul, sicuramente il più penalizzato da questo nuovo modulo. L’italo-argentino resta comunque in lizza per un posto sulla trequarti - che sarebbe anche la sua posizione naturale - ma qui Oddo sembra voler preferire una linea offensiva più “pesante” e dunque Lasagna, che a San Siro è già stato protagonista quando vestiva la maglia del Carpi, è in netto vantaggio per giocare a supporto di Maxi Lopez, che a Udine sta vivendo quasi una seconda giovinezza e non ha rivali come prima punta (nel caso il primo sostituto sarebbe Stipe Perica).

PROBABILI FORMAZIONI INTER UDINESE: IL TABELLINO

INTER (4-2-3-1): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 25 Miranda, 37 Skriniar, 21 Santon; 5 Gagliardini, 11 Vecino; 87 Candreva, 20 Borja Valero, 44 Perisic; 9 Icardi

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 7 Joao Cancelo, 13 Ranocchia, 29 Dalbert, 55 Nagatomo, 77 Brozovic, 10 Joao Mario, 17 Karamoh, 23 Eder, 99 Pinamonti

Allenatore: Luciano Spalletti

Squalificati: -

Indisponibili: Vanheusden

UDINESE (3-5-1-1): 1 Bizzarri; 19 Stryger Larsen, 5 Danilo, 17 Nuytinck; 27 Widmer, 72 Barak, 6 Fofana, 14 Jankto, 53 Alì Adnan; 15 Lasagna; 20 Maxi Lopez

A disposizione: 22 Scuffet, 25 Borsellini, 55 Bochniewiczk, 97 Giu. Pezzella, 99 Balic, 23 Halfredsson, 13 Ingelsson, 10 De Paul, 7 Matos, 9 Bajic, 18 Perica

Allenatore: Massimo Oddo

Squalificati: -

Indisponibili: Angella, Samir

