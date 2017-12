Probabili formazioni/ Roma Cagliari: quote, le ultime novità live (Serie A 17^ giornata)

Probabili formazioni Roma Cagliari: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre che allo stadio Olimpico giocano per la diciassettesima giornata della Serie A

16 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Roma Cagliari, Serie A 17^ giornata (Foto LaPresse)

Roma Cagliari è l’anticipo serale nella 17^ giornata della Serie A 2017-2018: si gioca sabato 16 dicembre alle ore 20:45. Reduce dallo 0-0 contro il Chievo, la squadra di Eusebio Di Francesco riprende la sua marcia verso le primissime posizioni della classifica: ormai i giallorossi si possono e si devono considerare in lotta per lo scudetto per quanto stanno facendo e per il passo che stanno tenendo, cioè assolutamente in linea con le tre squadre che li precedono. Il Cagliari rappresenta se vogliamo una bestia nera o comunque una squadra che porta brutti ricordi; gli isolani arrivano dal 2-2 contro la Sampdoria, un bel pareggio perchè ottenuto con una rimonta da 0-2 nel giro di quattro minuti, e sono a caccia di punti utili per avvicinare ancor più la salvezza, una pratica che la società si augura di sbrigare nel minoro tempo possibile. Andiamo dunque a studiare in maniera più approfondita quali sono dubbi e certezze dei due allenatori per la partita dello stadio Olimpico, analizzando e leggendo le probabili formazioni di Roma Cagliari.

QUOTE E PRONOSTICO

Roma nettamente favorita nei pronostici di questa partita: talmente favorita che la quota per il segno 2, che identifica il possibile colpo del Cagliari, è in “doppia cifra” ed ha un valore di 12,00. Siamo invece a 1,25 - cioè sostanzialmente molto vicini al minimo sindacale - per il segno 1 in caso di vittoria della Roma; con il segno X, che è quello che dovrete giocare per il pareggio, il guadagno sarebbe pari a 6,00 volte la somma che avrete deciso di puntare sulla partita dello stadio Olimpico.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA CAGLIARI

LE SCELTE DI DI FRANCESCO

Scontate le due giornate di squalifica, De Rossi torna a guidare il centrocampo: Capitan Futuro resta in ballottaggio con Gonalons per la posizione di playmaker centrale, ma dovrebbe essere lui a giocare dal primo minuto con Strootman e Nainggolan, con l’ombra lunga di Lorenzo Pellegrini che come sempre rimane una validissima alternativa per sostituire una delle due mezzali. Dovrebbe rivedersi anche Diego Perotti nel tridente offensivo: l’argentino prenderà il posto di Schick che torna in panchina, a completare il reparto avanzato dovrebbero essere Dzeko e El Shaarawy che dunque ricompongono quella che è la linea titolare della Roma, al netto di Defrel che comunque rimane fuori (e prova a recuperare per la prossima giornata). Anche in difesa è atteso qualche cambio rispetto alla partita contro il Chievo: dovrebbe rientrare Manolas, che si prenderà la posizione al centro dello schieramento affiancando Fazio. Allo stesso modo Florenzi sostituirà Bruno Peres, a sinistra Emerson Palmieri insidia la maglia di Kolarov che resta comunque favorito. Naturalmente il portiere sarà Alisson, uno dei grandi segreti nell’ottimo avvio di stagione della Roma.

I DUBBI DI DIEGO LOPEZ

Rischia di avere una squadra decimata Diego Lopez: a centrocampo non ce la fanno Dessena e Faragò, in difesa è in forte dubbio Ceppitelli che al massimo si dovrebbe accomodare in panchina. Lo schema resta il 3-5-1-1 con Joao Pedro ampiamente favorito per giocare a supporto di Pavoletti; alle spalle dei due uomini d’attacco una linea con Van der Wiel che finalmente viene utilizzato con costanza, e dovrebbe ancora una volta ricoprire la posizione di terzino destro. Questo significa che Padoin dirotta sull’altro lato del campo; in mezzo come sempre il regista è Cigarini, ai lati dell’ex Sampdoria ecco pronti Barella e Ionita secondo un centrocampo ormai “standard” per l’allenatore del Cagliari. Nella linea difensiva comanda Andreolli, che dalla Roma è passato per una stagione; con lui dovrebbero esserci Romagna e Pisacane, meno possibilità di vedere Marco Capuano. In porta ha pienamente recuperato Cragno, e dunque dovrebbe essere lui a giocare al posto di Rafael Andrade.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA CAGLIARI: IL TABELLINO

ROMA (4-3-3): 1 Alisson; 24 Florenzi, 44 Manolas, 20 Fazio, 11 Kolarov; 4 Nainggolan, 16 De Rossi, 6 Strootman; 8 Perotti, 9 Dzeko, 92 El Shaarawy

A disposizione: 28 Skorupski, 18 Lobont, 25 Bruno Peres, 5 Juan Jesus, 55 Castan, 15 Hector Moreno, 33 Emerson P., 7 Lo. Pellegrini, 21 Gonalons, 30 Gerson, 17 Cengiz Under, 14 Schick

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Squalificati: -

Indisponibili: Kardsorp, Defrel

CAGLIARI (3-5-1-1): 28 Cragno; 13 Romagna, 3 Andreolli, 19 Pisacane; 2 Van der Wiel, 18 Barella, 8 Cigarini, 21 Ionita, 20 Padoin; 10 Joao Pedro; 30 Pavoletti

A disposizione: 1 Rafael A., 26 Crosta, 23 Ceppitelli, 24 M. Capuano, 12 Miangue, 27 Deiola, 7 Cossu, 17 Farias, 25 Sau, 9 Giannetti, 36 Melchiorri

Allenatore: Diego Lopez

Squalificati: -

Indisponibili: Dessena, Faragò

