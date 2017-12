Probabili formazioni Serie A/ I moduli, le scelte e i dubbi degli allenatori (17^ giornata)

Probabili formazioni Serie A: le scelte degli allenatori per le partite della 17^ giornata. Emergenza tra i psli per il Cagliari: Buffon e Chiellini verso il forfait.

Si accederà in questo weekend la 17^ giornata della Serie A: prima però di esaminare nel dettaglio le scelte e i moduli degli allenatori per queste partite ricordiamo brevemente come si configura il calendario ufficiale. Saranno infatti ben tre e tutti di grande prestigio gli anticipi previsti per questa giornata della massima serie italiana: alle ore 15.00 ecco Inter-Udinese, a seguire alle 15.00 ci sarà Torino-Napoli, mentre alle ore 20.45 si accenderà la partita Roma-Cagliari. Saranno quindi ben 7 le partite previste per domenica 17 dicembre 2017 visto che non sono attesi posticipi in calendario: alle ore 12.30 il lunch match sarà tra Verona e Milan al Bentegodi. Alle ore 15.00 ecco che invece avranno inizio gli incontri Bologna-Juventus, Crotone-Chievo, Fiorentina-Genoa, e Sampdoria-Sassuolo. A chiudere il programma ecco poi la sfida tra Benevento e Spal attesa alle ore 18.00 e il match serale delle ore 20.45 a Bergamo tra Atalanta e Lazio. Andiamo quindi ora a esaminare partita per partita le probabile formazioni dei match in programma per la 17^ giornata della Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI INTER UDINESE

Dopo la brutta prestazione messa in campo in Coppa Italia, Spalletti trova i suoi titolari: ecco che quindi torneranno tutti i big da Borja Valero a Skriniar e Mauro Icardi, ovviamente con la riconferma del solito 4-2-3-1. Oddo invece schiererà i suoi sul 3-5-2 con Lasagna e Maxi Lopez ancora primi candidati per l’attacco.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO NAPOLI

Nel solito 4-3-3- di Sarri potrebbe mancare Lorenzo Insigne ancora alle prese con diverse noie muscolari: al suo posto ecco pronto Zielinski, con il resto del reparto offensivo ovviamente confermato in toto. Per il Torino di Mihajlovic invece torna a disposizione Lijajic, che dovrebbe quindi completare il tridente d’attacco con Belotti prima punta e Iago Falque.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA CAGLIARI

Nel solito 4-3-3 Di Francesco ritrova De Rossi dopo due turni di squalifica ma potrebbe perdere Strootman vittima dell’influenza nei giorni scorsi: al posto dell’olandese è pronto Pellegrini. Per la formazione del Cagliari il problema rimane chi mettere tra i pali: Cragno rimane out come Crosta, mentre Rafael tenterà per forza di cose di un recupero in extremis.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA MILAN

Per il secondo testa a testa ravvicinando con gli scaligeri Gattuso opterà nuovamente per il 4-4-3, dove ritroveremo in attacco il tridente con Suso, Kalinic e Borini. Di contro Pecchia risponderà rimettendo come titolari in attacco Cerci, Pazzini e Verde.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA JUVENTUS

Per il match al Dall’Ara Allegri potrebbe venir costretto a fare a meno di Buffon e Cheillini: pronti in caso di forfait di entrambi ecco pronti Szczesny tra i pali e Benatia al centro per fare coppia con Rugani in difesa. Per Donadoni resiste il dubbio Palacio: nel caso in cui l’argentino non dovesse farcela sono pronti dalla panchina Okwonkwo e Falletti.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE CHIEVO

Per il primo banco di prova di Mister Zenga sulla panchina del Crotone ci attendiamo un 4-4-2 che vede Budimir e Trotta utilizzati come punte d’attacco. Dall’altra parte del campo però Maran ritrova Gobbi, che va quindi in ballottaggio con Jaroszynski per la fascia sinistra. Il reparto difensivo a 4 dei clivensi verrà poi completato da Tomovic, Gamberini e Cacciatore.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA GENOA

Per la probabile formazione della Fiorentina appare possibile che Pioli voglia confermare gran parte dello schieramento sceso in campo conto il Napoli nella giornata scorsa della Serie A. Di contro invece nel 3-5-2 dei grifoni dovremmo vedere Taarabt e Pandev come due punte d’attacco, con l’ipotesi Lapadula sempre valida.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPORIA SASSUOLO

Per il match in casa Giampaolo dovrebbe ritrovare Strinic, che quindi completerà il reparto difensivo a 4 con i già confermati Bereszynski, Silvestre e Ferrari. Buone notizie pure per Iachini che per il suo Sassuolo ritrova Magnanelli e Mazzitellii quali assieme a Duncan saranno i titolari a centrocampo.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO SPAL

Parecchi i ballottaggi in corso per la formazione del Benevento: Puscas si contende con Armenteros un posto da prima punta in attacco mentre Memushaj si gioca con Viola il ruolo in cabina di regia. Per l spal verrà confermato il solito 3-5-2 che però ora vedrà Antunucci e Paloschi titolari in attacco.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA LAZIO

Gasperini per questo incontro dovrà fare a meno di De Roon, colpito da squalifica: stessa sorte per il biancoceleste Immobile, che verrà quindi sostituito da Caicedo in attacco. Per la Dea inoltre da monitorare le scelte in attacco: Petagna potrebbe dover lasciare spazio a Cornelius per fare coppia con Papu Gomez nel 3-5-2 nerazzurro.

