Probabili formazioni Serie B/ I moduli, le scelte e i dubbi degli allenatori (19^ giornata )

Probabili formazioni Serie B: le scelte e i dubbi degli allenatori in vista delle partite della 19^ giornata. Primo banco di prova per Colantuono con la Salernitana.

16 dicembre 2017 Michela Colombo

Torna protagonista in questo weekend il Campionato di Serie B e lo fa con la sua 19^ giornata: prima però di analizzare le scelte, i moduli e tutti i dubbi degli allenatori per gli schieramenti ufficiali, facciamo un piccolo punto sul calendario di questo turno per la cadetteria. Dopo l’anticipo di ieri tra Foggia e Venezia, infatti saranno ben 8 gli incontri attesi per le ore 15.00 di sabato 16 dicembre 2017 e ovvero: Avellino-Ascoli, Carpi-Frosinone, Cremonese-Empoli, Entella-Salernitana, Palermo-Ternana, Parma-Cesena, Perugia-Bari e Pro Vercelli-Spezia. Due soli quindi i posticipi della domenica: alle ore 15.00 avrà inizio la sfida tra Brescia e Cittadella mentre alle ore 17.40 si accenderà il match tra Pescara e Novara. Andiamo quindi ora a esaminare nel dettaglio le probabili formazioni per le partite in programma nella 17^ giornata della Serie B.

PROBABILI FORMAZIONE AVELLINO ASCOLI

Per questo match al Partenio i biancoverdi opteranno per il 3-5-1-1 che vedrà in attacco come titolari Ardemagni e Bidauoi: a rispondere ecco invece la difesa a 3 del Picchio, che vedrà in campo Padella, con Mengoni e Gigliotti di fronte al solito Lanni.

PROBABILI FORMAZIONI CARPI FROSINONE

Nel 3-5-2 Calabro non dovrebbe fare a meno di Nzola e Mbakoglu in attacco, con Pachonik e Belloni che invece presidieranno le corsie più esterne del reparto a centrocampo. Longo e il suo Frosinone opteranno invece per il 3-4-3 con Citro, Ciofani e Ciano ancora confermati nel tridente d’attacco.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE EMPOLI

Nella sfida allo Zini i grigiorossi si affideranno a Brighenti e Scappini in attacco supportati sulla trequarti da Piccolo, schierati sul solito 4-3-1-2. Al contrario sarà il 3-5-2 a ispirare Vivarini per il suo Empoli: confermato l’intero reparto difensivo con Simic, Romagnoli e Veseli, oltre che Provedel tra i pali.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA SALERNITANA

La Salernitana fresca di cambio panchina (è arrivato Stefano Colantuono) dovrebbe comunque scendere n campo co il 3.43 che affida a Bolan, Sporcati e Roriguez le maglie da titolari in attacco. Aglietti e la sua Entella invece sceglieranno il classico 4-3-3 con Troiano in cabina di regia e il duo Crimi-Eramo come mezz’ali.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO TERNANA

Per il grande match al Barbera ecco che il Palermo e Tedino non faranno a meno del 3-5.2, già visto e che concede a Trajkovski e Nestorovski la maglia da titolari in attacco. Di contro ecco il 4-3-1-2 con cui si schiererà la Ternana: titolari in attacco Montalto e Caretta con Tremolada posto sulla trequarti

PROBABILI FORMAZIONI PARMA CESENA

I ducali, puntando a migliorare il proprio piazzamento in classifica per la Serie B opteranno per il 4-3-3 che vede Insigne, Baraye e Di Gaudio in attacco. Di contro ecco per un copertissimo 4-4-1-1 da part del Cesena, che vedrà in difesa di fronte a Fulignati, il duo di centrali Esposito-Scognamiglio con Donkor e Perticone sulle fasce.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA BARI

Sarà il 4-4-2 il modulo tattico dei grifoni per questo match della 19^ giornata della Serie B: Colombatto e Buonaiuto saranno sempre protagonisti in mediana, con Del Prete e Bianco a completamento sulle fasce esterne. il Bari di Grosso risponderà invece con il 3-5-2 che concede a Cisse e Galano le maglia da titolari in attacco.

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI SPEZIA

Al Silvio Piola, la Pro Vercelli potrebbe scendere in campo con il 4-3-3 che vedrebbe in cabina di regia Vives, con Altobelli e Castiglia usati come mezz’ali. Sarà invece il 4-3-1-2 il modulo scelto per lo Spezia di Fabio Gallo, che concederà a Mastinu e Marilungo le maglie a titolari in attacco.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA CITTADELLA

La Leonessa punterà tutto sul 3-4-3 che vedrebbe in difesa di fronte a Minelli, il duo Coppolaro e Lancini sugli esterni e Somma a al centro del settore. I granata proveranno quindi a rispondere con Kouame e Litteri impiegati dal primi minuto come due punte d’attacco, supportati sulla trequarti da Chiaretti.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA NOVARA

Zeman dopo l’amichevole infrasettimanale dovrebbe concedere a Carraro la cabina di regia, con Kanoute e Brugman utilizzati come mezz’ali al centro. Corini e il suo Novara invece sceglieranno il 3-5-2 come modulo tattico: qui la fascia centrale vedrà Orlandi in cabina di regia con Casarini (difidato) e Moscati al suo fianco, mentre il duo Di Mariano e Dickmann si occuperanno delle corsie più esterne.

