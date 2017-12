Probabili formazioni/ Torino Napoli: quote, le ultime novità live (Serie A 17^ giornata)

Probabili formazioni Torino Napoli: le quote e le ultime novità live sulla partita che si gioca allo stadio Grande Torino. In Serie A i partenopei non vincono e non segnano da due gare

16 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Torino Napoli, Serie A 17^ giornata (Foto LaPresse)

Torino Napoli, alle ore 18:00 di sabato 16 dicembre, va in scena per la 17^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018. I partenopei puntano a riprendersi la vetta della classifica: giocheranno avendo già disponibile il risultato dell’Inter, ma a prescindere da quello hanno bisogno di tornare a una vittoria che manca da due giornate, nelle quali la squadra di Maurizio Sarri - giocando entrambe le volte in casa - non ha segnato nemmeno un gol e ha perso la sanguinosissima partita contro la Juventus. Un calo di tensione ci può stare; adesso è importante risalire la china, non sarà comunque facile contro un Torino che arriva dalla brillante vittoria sul campo della Lazio. Andiamo allora a vedere quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per questa partita, leggendo in modo più approfondito le probabili formazioni di Torino Napoli.

QUOTE E PRONOSTICO

Il Napoli arriva da favorito a questa partita, come confermato anche dall’agenzia di scommesse Snai, una delle tante ad aver tracciato il pronostico per questa partita: è di 1,65 la quota per il segno 2 che identifica la vittoria esterna dei partenopei. A 5,00 troviamo invece il valore che viene dato all’affermazione del Torino, per la quale dovrete naturalmente giocare il segno 1, mentre il segno X che identifica il pareggio vi farebbe guadagnare 4,00 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO NAPOLI

I DUBBI DI MIHAJLOVIC

C’è anche Niang a disposizione di Sinisa Mihajlovic, ma il tecnico serbo lo terrà comunque in panchina: torna infatti Ljajic che si prende il posto da esterno sinistro del tridente, al fianco di Belotti (cui il gol manca da quasi tre mesi) e insieme a Iago Falque, in questo momento il giocatore che sta garantendo il rendimento più costante tra i tre davanti. Il centrocampo dovrebbe essere lo stesso di lunedì scorso: l’ex Valdifiori tiene particolarmente a giocare una bella partita contro il suo ex allenatore Sarri e una squadra nella quale non ha sfondato, ai suoi lati avrà la qualità di Baselli e la corsa di Rincon, che ha dimostrato all’Olimpico di Roma come possa essere prezioso anche in zona gol. In difesa Burdisso rimane favorito su Lyanco come centrale al fianco di N’Koulou, che resta il riferimento per tutto il reparto arretrato; in porta naturalmente ci sarà Sirigu, mentre i due esterni dovrebbero essere De Silvestri e Molinaro considerando che Ansaldi è fuori dai giochi. In panchina attenzione a Berenguer, che in estate è stato a lungo un obiettivo proprio del Napoli; dovrebbe farcela anche Gustafson, aumentando così la rosa di alternative di cui Mihajlovic potrà disporre a centrocampo.

LE SCELTE DI SARRI

Zielinski si prepara a un’altra apparizione nel tridente: Lorenzo Insigne infatti stringe i denti ma non è ancora al top, e appare destinato a rimanere fuori. Il resto della squadra dovrebbe essere confermato in toto: con Zielinski avanzato viene meno anche il ballottaggio in mediana tra lui e Allan, dunque il brasiliano sarà regolarmente schierato sulla mezzala destra al fianco di Jorginho e con Hamsik che come sempre agirà dalla sua mattonella di interno sinistro, sperando finalmente di agganciare i 115 gol di Diego Maradona e chiudere una volta per tutte il raggiungimento del record. Davanti Callejon e Mertens rimangono imprescindibili; sugli esterni si va verso lo schieramento classico con Hysaj e Mario Rui, in alternativa come sempre l’ipotesi di vedere Maggio a destra e l’albanese ex Empoli che cambia corsia. In mezzo non sembra essere previsto il turnover: giocheranno ancora Raul Albiol e Koulibaly perchè è troppo importante tornare a prendersi la vittoria, in porta chiaramente ci sarà Pepe Reina.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO NAPOLI: IL TABELLINO

TORINO (4-3-3): 39 Sirigu; 29 De Silvestri, 33 N’Koulou, 13 Burdisso, 3 Molinaro; 8 Baselli, 5 Valdifiori, 88 Rincon; 14 Iago Falque, 9 Belotti, 10 Ljajic

A disposizione: 32 V. Milinkovic-Savic, 1 Ichazo, 97 Lyanco, 24 E. Moretti, 23 Barreca, 22 Obi, 6 Acquah, 16 Gustafson, 21 Berenguer, 31 Boyé, 11 Niang, 90 Edera

Allenatore: Sinisa Mihajlovic

Squalificati: -

Indisponibili: Ansaldi, Bonifazi

NAPOLI (4-3-3): 25 Reina; 23 Hysaj, 33 Raul Albiol, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 5 Allan, 8 Jorginho, 17 Hamsik; 7 Callejon, 14 Mertens, 20 Zielinski

A disposizione: 22 Sepe, 1 Rafael C., 11 Maggio, 19 Ni. Maksimovic, 21 Chiriches, 30 Rog, 42 A. Diawara, 37 Ounas, 15 Giaccherini, 24 L. Insigne

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: -

Indisponibili: Ghoulam, Milik

© Riproduzione Riservata.