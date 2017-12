Probabili formazioni/ Verona Milan: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 17^ giornata)

Probabili formazioni Verona Milan: diretta tv, orario, le ultime notizie live. A pochi giorni dalla sfida di Coppa Italia le due squadre tornano a incrociarsi nella 17^ giornata di Serie A

16 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Milan Verona, Serie A 17^ giornata (Foto LaPresse)

Verona Milan si gioca alle ore 12:30 di domenica 17 dicembre: è la partita dunque che inaugura questo giorno, nel quale si prosegue con il programma della 17^ giornata di Serie A 2017-2018. Le due squadre, scherzi del calendario, si sono appena affrontate negli ottavi di Coppa Italia: eravamo però a San Siro, e il Milan ha vinto 3-0. Ora i rossoneri vanno a caccia di quella che globalmente sarebbe la terza vittoria consecutiva, la seconda in un campionato che pezzo per pezzo stanno provando a rimettere insieme, e che potrebbe avvicinare ancora di più il sesto posto utile per andare in Europa League. Il Verona ha l’obiettivo della salvezza; sembra essere in ripresa, ma la scorsa domenica ha sprecato due gol di vantaggio sul campo della Spal. Vediamo allora in che modo i due allenatori potrebbero schierare la loro squadra al Bentegodi domenica pomeriggio, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Verona Milan.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Verona Milan è trasmessa in diretta tv su entrambe le piattaforme per le quali è necessario sottoscrivere un abbonamento: sul satellite i canali sono Sky Super Calcio e Sky Calcio 1 (in entrambi i casi avrete bisogno dell’abbonamento al pacchetto Calcio), mentre sul digitale terrestre dovete andare su Premium Sport, che è disponibile anche in alta definizione. La diretta streaming video è garantita dalle due applicazioni Sky Go e Premium Play, che non comportano costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN VERONA

I DUBBI DI PECCHIA

Il Verona recupera Bruno Zuculini, ed è una buona notizia: dovrebbe essere lui a giocare come riferimento centrale nel settore nevralgico, con Romulo che si sposta sulla mezzala e Bessa che come interno sul centrosinistra rappresenta una sorta di attaccante aggiunto, visto che in questa stagione ha giocato anche come seconda punta. In porta si rivede Nicolas; difesa nella quale torna Antonio Caracciolo, panchina invece per Alex Ferrari e Heurtaux che dovrebbe essere il secondo centrale. Sulle corsie si va verso la conferma di Fares e Martin Caceres; ancora qualche dubbio sul modulo, perchè Pazzini ha recuperato pienamente e mette in discussione le scelte di Fabio Pecchia. L’ex di giornata potrebbe giocare dal primo minuto al fianco di Cerci: se così fosse, Verde farebbe un passo indietro e andrebbe a schierarsi sulla linea di centrocampo con la posizione di Romulo che si allargherebbe. Diventerebbe un 4-4-2 classico, mentre la prima ipotesi resta quella del tridente con Verde da esterno a sinistra e Cerci che ovviamente sarebbe il laterale di destra. La prima punta in questo caso sarebbe Moise Kean, che rimane favorito; anche Valoti però lancia la sua candidatura.

LE SCELTE DI GATTUSO

Gattuso ha fatto giocare tanti titolari in Coppa Italia; dovrebbe proporre il 4-3-3 che sembra poter essere il modulo di riferimento per il suo Milan. Spazio allora a Bonucci e Alessio Romagnoli (che torna dalla squalifica) al centro della difesa: il sacrificato è Musacchio che va in panchina, sulle corsie laterali agiscono Abate e Ricardo Rodriguez. In porta ovviamente Gigio Donnarumma, contestato in Coppa Italia: Gattuso lo ha difeso, da vedere come reagirà il portiere a un altro periodo difficile dopo le vicende estive, quando Mino Raiola aveva annunciato che non avrebbe rinnovato il contratto. A centrocampo non ce la fa Calhanoglu, che potrebbe invece esserci per la prossima giornata: la mezzala di sinistra sarà ancora Bonaventura, con Montolivo che resta favorito su Lucas Biglia e Kessie che giocherà come interno di destra. Nel tridente offensivo Kalinic, nonostante i fischi di San Siro nell’ultima uscita di Serie A, rimane il prescelto per occupare il ruolo di prima punta; ai suoi lati Suso e Borini che sono i due esterni più o meno di ruolo di cui Gattuso dispone. A meno che ovviamente non si pensi di giocare con André Silva largo; una soluzione estrema, ma che potrebbe pagare dividendi.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA MILAN: IL TABELLINO

VERONA (4-3-3): 1 Nicolas; 26 M. Caceres, 75 Heurtaux, 12 Ant. Caracciolo, 93 Fares; 2 Romulo, 5 B. Zuculini, 24 Bessa; 10 Cerci, 9 Kean, 7 Verde

A disposizione: 17 Silvestri, 37 Bearzotti, 28 A. Ferrari, 23 Calvano, 69 Souprayen, 97 Felicioli, 14 F. Zuculini, 77 Buchel, 8 Fossati, 27 Valoti, 11 Pazzini, 21 Lee Seung-Woo

Allenatore: Fabio Pecchia

Squalificati: -

Indisponibili: Bianchetti, Brosco, Zaccagni

MILAN (4-3-3): 99 G. Donnarumma; 20 Abate, 19 Bonucci, 13 A. Romagnoli, 68 Ri. Rodriguez; 79 Kessie, 18 Montolivo, 5 Bonaventura; 8 Suso, 7 Kalinic, 11 Borini

A disposizione: 90 An. Donnarumma, 2 Calabria, 15 Gustavo Gomez, 22 Musacchio, 17 C. Zapata, 31 Antonelli, 73 Locatelli, 21 Lucas Biglia, 9 André Silva, 63 Cutrone

Allenatore: Gennaro Gattuso

Squalificati: -

Indisponibili: Storari, A. Conti, José Mauri, Calhanoglu

