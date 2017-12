Pronostici Serie A/ Le quote e le scommesse delle partite (17^ giornata)

Pronostici Serie A: le quote e le scommesse per le partite della 17^ giornata di Campionato 2017-2018. Partita aperta domenica a Bergamo tra Atalanta e Lazio!

16 dicembre 2017 Michela Colombo

Pronostici Serie A (LaPresse)

Dopo il turno della Coppa Italia, ecco che il grande calcio torna protagonista con la 17^ giornata della Serie A: vediamo allora che cosa ci propone il calendario ufficiale prima di analizzare nel dettaglio quote e scommesse dei match. Il programma per il 17^ turno appare senza dubbio molto lineare, con ben tre anticipi previsti per sabato 16 dicembre e gli altri 7 match in programma per la domenica. Si comincerà quindi sabato con la sfida tra Inter e Udinese attesa alle ore 15.00, con il match Torino-Napoli alle ore 18.00: si chiuderà con Roma-Cagliari prevista all’Olimpico alle ore 20.45. Per la domenica invece la 17^ giornata della Serie A verrà inaugurata dal lunch match Verona Milan, programmato alle ore 12.30, riedizione dell’ottavo di Coppa Italia andato in scena mercoledì scorso. Saranno invece 4 i match attesi alle ore 15.00 ovvero Bologna-Juventus, Crotone-Chievo, Fiorentina-Genoa e Sampdoria-Sassuolo. A chiudere il programma ecco poi la sfida tra Benevento e Spal prevista per le ore 18.00 e il match Atalanta-Lazio atteso alle ore 20.45 a Bergamo. Andiamo quindi a vedere partita per partita che cosa ci dicono i pronostici stilati dalla nostra redazione per gli incontri in programma per la 17^ giornata della Serie A.

PRONOSTICO INTER UDINESE

Benchè la cura Oddo stia facendo molto bene alla compagine friulana a San Siro l’inter vanta senza dubbio il favore del pronostico. La squadra nerazzurra verrà infatti riscattare di fronte al pubblico di casa il pari con la Juve per difendere la prima piazza in classifica. Va però ricordato che l’Udinese arriverà in campo con ben due vittorie di fila alle spalle.

PRONOSTICO TORINO NAPOLI

Sfida forse più aperta del previsto quella all’Olimpico, a cui la squadra granata, anche in virtù del fattore campo potrebbe mettere in seria difficoltà gli azzurri di Sarri. Non dimentichiamo infatti che il Napoli al momento sta mostrando segni di stanchezza ben evidenti con il KO e il pari rimediato negli ultimi due giornate di Serie A. In ogni caso i campani appaiono più ben equipaggiati per questo incontro.

PRONOSTICO ROMA CAGLIARI

Dopo il difficile pareggio registrato contro il Chievo la Roma ha voglia di riprendere il proprio cammino verso l’alto della classifica: la sfida contro il Cagliari quindi porrebbe essere l’occasione perché questo accada. Non dimentichiamo infatti che i sardi sono appena 14^ in classifica, con un insuccesso e due pari raccolti negli ultimi turni di campionato.

PRONOSTICO VERONA MILAN

Pronostico aperto per il match al Bentegodi: se sulla carta i rossoneri sono favoriti per qualità di rosa e piazzamento in classifica va anche ricordato che è proprio contro il fanalino di coda Benevento che il diavolo si è scontrato concedendo il primo punto agli stregoni. Pecchia e il suo Verona, animati dal pubblico di casa hanno quindi non poche chance a favore.

PRONOSTICO BOLOGNA JUVENTUS

Pur fuori di casa la Juventus di Allegri parte da favorita nel match contro il Bologna, che pure vorrà tornare al successo dopo il KO rimediato contro il Milan. Da parte loro i bianconeri invece vorranno ricominciare a salire in classifica della serie A, che li vede ora solo terzi ma a due distanze dalla capolista Inter.

PRONOSTICO CROTONE CHIEVO

Di fronte al pubblico dello Scida, la squadra di Maran potrebbe anche tentare il colpaccio: non dimentichiamo infatti che gli squali hanno sulle spalle altri 4 KO rimediati degli ultimi turni e in casa finora hanno conquistato appena 4 esiti utili su otto incontri disputati. Di contro i gialloblu vantano un migliore ruolino di marcia oltre che ben 5 esiti utili finora raccolti in trasferta.

PRONOSTICO FIORENTINA GENOA

Benché il Genoa vanta in queste ultime settimane un ruolino di marcia davvero interessante, all’Artemio Franchi i grifoni potrebbero aver notevoli difficoltà a strappare quello che sarebbe il suo quarto successo in stagione. Va comunque detto che in casa i viola hanno raccolto ben 5 esiti utili in 7 incontri disputati finora.

PRONOSTICO SAMPDORIA SASSUOLO

Contro la compagine neroverde, la squadra di Giampaolo non dovrebbe avere grossi problemi a riconfermarsi: come si è visto in questa prima parte della stagione il Marassi è un campo molto complicato per gli avversari (una sola sconfitta rimediata finora qui dai liguri), specie se questi sono appena alla 15^ posizione della graduatoria.

PRONOSTICO BENEVENTO SPAL

Di fronte al proprio pubblico del Vigorito, il Benevento potrebbe anche trovare l’impresa e trovare il secondo punto in campionato: dopo tutto anche la Spal non se la sta passando molto bene visto che la sua ultima vittoria risale al mese di ottobre.

PRONOSTICO ATALANTA LAZIO

A Bergamo il match serale della domenica della Serie A si annuncia più aperto che mai: la Dea ha senza dubbio voglia di mettere in crisi una delle grandi di questa stagione recuperando quindi qualche punto pesante. Di contro ecco però i biancocelesti, che vorranno dimenticare il KO contro il Torino (a dir poco avvelenato) ritrovando in campo grinta e lucidità.

© Riproduzione Riservata.