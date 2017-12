Pronostici Serie B/ Le quote e le scommesse delle partite (19^ giornata)

Pronostici Serie B: quote e scommesse per le partite in porgramma nella 19^ giornata della Cadetteria. Possibile il successo corsaro del Cittadella al Rigamonti?

16 dicembre 2017 Michela Colombo

Pronostici Serie B (LaPresse)

Il campionato della Serie B torna protagonista assoluto in questo weekend del 16 e 17 dicembre con la sua 19^ giornata della stagione 2017-2018. Prima però di vedere nel dettaglio le quote e le scommesse fissate alla vigilia per ogni partita andiamo a vedere che cosa ci propone il calendario. Dopo l’anticipo tra Foggia e Venezia, già disputato ieri sera, la giornata di sabato 16 dicembre 2017 ha previsto ben 8 partite alle ore 15.00 ovvero: Avellino-Ascoli, Carpi-Frosinone, Cremonese-Empoli, Entella-Salernitana, Palermo-Ternana, Parma-Cesena, Perugia-Bari e Pro Vercelli-Spezia. Appena due quindi i posticipi della domenica 17 dicembre 2017 ovvero Brescia-Cittadella, attesa alle ore 15.00, e Pescara-Novara, in programma alle ore 17.30. E’ quindi giunta l’ora di andare a vedere nel dettaglio, partita per partita, i pronostici stilati dalla nostra redazione per i match della 19^ giornata della Serie B 2017-2018.

PRONOSTICO AVELLINO ASCOLI

Contro l’ultima della classifica della Serie B la compagine degli irpini non dovrebbe fare fatica a trovare una bella vittoria, che pure manca da parecchio tempo. Buono infatti l’andamento dell’Avellino in casa con 4 vittorie e tre pari in 9 incontri disputati.

PRONOSTICO CARPI FROSINONE

Sfida aperta al Cabassi: se il Carpi è favorito dal fattore campo dove finora ha vinto in ben 5 occasioni, va pure detto che i canarini non saranno un avversario semplice da affrontare. Da non dimenticare che il Frosinone è terzo in classifica e la squadra giallazzurra non incassa una sconfitta dallo scorso 8 ottobre.

PRONOSTICO CREMONESE EMPOLI

Difficile fare un pronostico preciso per la partita in programma per la Serie B: le due compagini sono molto vicini in classifica, con appena due lunghezze a distanziarli. Se i grigi sono favoriti dal fattore campo va detto che i toscani vantano un miglior piazzamento in graduatoria. Non ci aiutano i percorsi molto simili osservati in casa e trasferta dai due club.

PRONOSTICO ENTELLA SALERNITANA

I granata freschi di cambio panchina non approdano da favoriti al comunale di Chiavari benché in graduatoria la salernitana occupi qualche gradino più alto dei liguri (distanti appena due lunghezze comunque) Decisivo sarà la prima impressione che dara Colantuono alla panchina del club granata, che non vince dal 28 ottobre scorso.

PRONOSTICO PALERMO TERNANA

il Palermo, capolista della classifica della Serie B ha una nuova occasione per confermare il proprio piazzamento: i rosanero sono i favoriti d’obbligo in questo turno, avvantaggiati pure dal fattore campo nel match contro la Ternana, che è solo 19^ in graduatoria.

PRONOSTICO PARMA CESENA

Quella attesa al Tardini sarà una sfida testa coda dove la compagine ducale (2^ in classifica) non dovrebbe aver problemi a superare i romagnoli, appena 18esimi. Non è infatti da sottovalutare il fatto che il Cesena fuori casa abbia finora raggiunto appena 3 esiti utili di cui una sola vittoria.

PRONOSTICO PERUGIA BARI

Sfida complicata quella attesa la Curi, ove il Perugia pur registrando parecchie posizioni da recuperare sui galletti potrebbe anche giocarsi le sue chance. Non va dimenticato che i rossobianchi approdano a questo turno avendo due KO sulle spalle e che in trasferta finora hanno raccolto appena una sola vittoria.

PRONOSTICO PRO VERCELLI SPEZIA

Si annuncia una sfida aperta al Silvio Piola: se diamo un occhio infatti alle prestazioni registrate finora dalle due squadre tra match casalinghi e non c’è poco da sorridere. La Pro Vercelli in casa ha raccolto solo 2 successi e 4 pareggi, ma lo Spezia in trasferta ha fatto anche peggio con 0 vittorie.

PRONOSTICO BRESCIA CITTADELLA

In casa della Leonessa il Cittadella potrebbe anche fare il colpo, favorito da diversi elementi: i granata vantano in miglior piazzamento in classifica e uno stato di forma importante. Da non sottovalutare poi che il Cittadella fuori casa ha finora ottenuto 5 risultati utili su 8 match disputati, mentre in casa il Brescia ha vinto solo tre volte.

PRONOSTICO PESCARA NOVARA

Anche all’Adriatico appare probabile il successo corsaro della squadra ospite. Il Novara, vanta infatti un miglior piazzamento in graduatoria rispetto al Pescara, che arriva dalla sua settima sconfitta in stagione. Importante poi il percorso fuori casa degli azzurri, che con 15 punti ottenuti in 9 incontri disputati vantano il secondo miglior andamento in Serie B.

