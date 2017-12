Ravenna Santarcangelo/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Ravenna Santarcangelo: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 17^ giornata di Serie C

Diretta Ravenna Santarcangelo, Serie C (LaPresse)

Ravenna Santarcangelo, diretta dall’arbitro Paolo Bitonti della sezione di Bologna, è in programma oggi sabato 16 dicembre 2017, alle ore 20.30; la sfida dello Stadio Bruno Benelli sarà valida per la diciassettesima giornata del gruppo B di Serie C 2017/2018. Di fronte due squadre invischiate nella lotta salvezza: infatti, sia Ravenna che Santarcangelo sono attualmente nella zona rossa. La formazione allenata da Mauro Antonioli, protagonista della promozione dalla Serie D la passata stagione, è attualmente al sedicesimo posto con 17 punti in classifica (cinque vittorie, due pareggi e nove sconfitte); invece, la compagine guidata da Alberto Cavasin, subentrato a Giuseppe Angelino lo scorso 5 dicembre, è situata al diciassettesimo posto con 13 punti (tre vittorie, cinque pareggi e otto sconfitte). Una sfida che mette in palio dunque tre punti importantissimi, con i padroni di casa che potrebbero staccare i biancoblu, e gli ospiti che cercano punti importanti per risalire la classifica: uno scontro salvezza d'alta tensione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE RAVENNA SANTARCANGELO

Ravenna Santarcangelo non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C, ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale ElevenSports.it (accesso diretto selezionando il vecchio Sportube) che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

IL CONTESTO

Sia Ravenna che Santarcangelo, nonostante le precarie situazioni di classifica, arrivano da un momento positivo. I padroni di casa di mister Antonioli hanno raccolto sette punti nelle ultime cinque giornate: dopo le due sconfitte patite contro la Sambenedettese (1-2) e la Reggiana (3-0), sono arrivate le due vittorie contro il Renate (1-0) e il Vicenza (0-2). Nell’ultimo turno di campionato gli emiliani hanno raccolto uno 0-0 in trasferta contro il Sudtirol. Otto, invece, i punti raccolti dal Santarcangelo nelle ultime cinque uscite. Dopo il pareggio esterno per 1-1 contro il Fano e la vittoria interna per 2-1 contro il blasonato Vicenza, i biancoblu sono stati sconfitti 1-2 dalla Feralpisalò e non sono andati oltre lo 0-0 contro il Renate. Pareggio, quello contro i nerazzurri, che è costato caro al tecnico Giuseppe Angelini, che è stato esonerato. Lo scorso 5 dicembre 2017 è stato ufficializzato l’arrivo in panchina di Alberto Cavasin, che ha raccolto i tre punti alla sua prima: 2-1 casalingo in rimonta contro il Mestre; dopo l’iniziale vantaggio di Spagnoli, reti di Capellini e Piccioni.

PROBABILI FORMAZIONI RAVENNA SANTARCANGELO

Sia Mauro Antonioli che Alberto Cavasin sono orientati a confermare gli stessi undici dell’ultimo turno di campionato. Il Ravenna scenderà in campo con l’ormai classico 3-5-2. In porta ci sarà Venturi, mentre la linea a tre di difesa sarà composta da Rossi, Capitanio e Ronchi. Venturini e Magrini agiranno sulle corsie laterali, mentre in cabina di regia spazio a Piccoli. Le mezzali saranno Selleri e Cenci. In attacco il tandem composto da Maistrello e Broso, ma attenzione anche alla candidatura del senegalese Samb.

Rivitalizzato dalla cura Alberto Cavasin, il Santarcangelo si presenterà al Benelli con il 3-5-1-1. In porta ci sarà Elia Bastianoni, ex Varese; linea a tre di difesa composta da Bondioli, Briganti e Sirignano. Sulle fasce la corsa e la tenacia di Toninelli e Cagnano, mentre l’ivoriano Obeng agirà da mediano. Capellini e l’esperto Dalla Bona, ex Vicenza, a completare il centrocampo. Palmieri agirà tra le linee, con il giovane Gianmarco Piccioni a guidare il reparto avanzato.

LA CHIAVE TATTICA

Sarà una partita molto tattica, sia Ravenna che Santarcangelo non possono sbagliare e eviteranno di concedere occasioni l’un l’altra. I padroni di casa possono contare su un affiatamento di squadra che bilancia il gap tecnico, con il 3-5-2 che ormai è un marchio di fabbrica di mister Antonioli. Il Santarcangelo, invece, ha variato modulo con l’arrivo di Alberto Cavasin in panchina, puntando molto sulla densità a centrocampo e sul gioco sulle corsie esterne. I due attaccanti principali, Maistrello e Piccioni sono i principali spauracchi, ma attenzione al fattore ricambi: dalla panchina potrebbero arrivare i calciatori decisivi, con il senegalese Samb che scalpita.

QUOTE E PRONOSTICO

Ravenna Santarcangelo, quote e pronostico. La formazione di Mauro Antonioli parte con i favori del pronostico secondo i bookmakers. Snai offre l’1-X-2 a 2,10-3,05-3,65: prevista un’affermazione dei padroni di casa, ma attenzione anche al pareggio, offerto ad una quota bassa rispetto alla media della categoria. Come detto in precedenza, attesa una gara molto tattica e le quote di Under 2,5 e Over 2,5 (meno o più di tre reti in totale) lo confermano:1,53 contro 2,30. Infine, leggermente diverse le quote di Gol e No Gol, rispettivamente se entrambe le squadre andranno a segno o meno: 1,95 e 1,73. Puntiamo sulla voglia di non sbagliare delle due squadre, che le spingerà a non scoprirsi più di tanto: pronostico Under 2,5.

