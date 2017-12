Real Madrid Gremio/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Real Madrid Gremio: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della finale del Mondiale per Club 2017. In palio il titolo iridato

16 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Real Madrid Gremio, Mondiale per Club (Foto LaPresse)

Real Madrid Gremio, che sarà diretta dall’arbitro messicano Cesar Ramos, si gioca alle ore 18.00 italiane (le 21.00 locali) presso il Zayed Sports City di Abu Dhabi: la partita sarà la finale del Mondiale per Club 2017, l’atto più atteso e significativo del torneo ospitato quest’anno negli Emirati Arabi Uniti. In palio infatti c’è il titolo di squadra campione del Mondo e la sfida è la più affascinante, quella fra i campioni d’Europa e i campioni del Sudamerica, come naturalmente era sempre fino a quando si giocava la Coppa Intercontinentale. Negli ultimi anni qualche sorpresa c’è stata, di solito a scapito delle squadre sudamericane che non sono arrivate in finale nel 2010, 2013 e 2016 e hanno vinto una sola volta nelle ultime dieci edizioni. Il Gremio proverà a sfatare questi numeri: giusto tre settimane fa ha vinto la Coppa Libertadores, quindi sicuramente i brasiliani sono in forma, anche se l’impatto con questo Mondiale non è stato dei più semplici, visto che in semifinale sono serviti i supplementari per battere 1-0 il Pachuca campione del Centro-Nord America.

L’impatto però è stato forse anche peggiore per il Real Madrid: la partita contro l’Al Jazira, squadra presente al Mondiale solo perché rappresentante del Paese organizzatore, ha visto gli uomini di Zinedine Zidane chiudere il primo tempo addirittura in svantaggio a causa del gol di Romarinho, poi c’è stata la rimonta nel secondo tempo firmata da Cristiano Ronaldo e Bale, ma il gol del 2-1 è arrivato solamente a meno di 10 minuti dal termine. Questa partita ha confermato una prima parte di stagione non esaltante per il Real Madrid, attualmente quarto nella Liga e passato come seconda nel girone di Champions League, ma le merengues restano la squadra che ha vinto due delle ultime tre edizioni del Mondiale per Club, di conseguenza il punto di riferimento anche oggi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Real Madrid Gremio sarà trasmessa in diretta tv su Fox Sports, il canale numero 204 della piattaforma satellitare Sky che detiene i diritti in esclusiva per trasmettere il Mondiale per Club 2017. Il collegamento avrà inizio già dalle ore 17.30, poi la telecronaca sarà naturalmente a partire dalle ore 18.00; di conseguenza, ci sarà anche la possibilità di assistere ad Al Jazira Pachuca in diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go. Per i non abbonati Sky, ricordiamo che aggiornamenti in tempo reale saranno garantiti dalla Fifa sul sito Internet http://www.fifa.com/clubworldcup.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID GREMIO

Le probabili formazioni della finale dovrebbero sostanzialmente ricalcare quelle già viste nelle semifinali, perché entrambi gli allenatori dovrebbero continuare a puntare sui loro giocatori migliori. Nel Real Madrid avevamo avuto Navas in porta; la novità Achraf (classe 1998) come terzino destro - vedremo se sarà confermato anche oggi - in una difesa che poi prevedeva Nacho e Varane centrali e Marcelo a sinistra; Casemiro, Modric e Kovacic nel terzetto di centrocampo, poi l’attacco con Isco alle spalle di Benzema e Ronaldo, ma naturalmente Bale opzione alternativa, specie dopo il gol decisivo in semifinale. Per il Gremio nella semifinale contro il Pachuca la formazione titolare (modulo 4-2-3-1) aveva visto Grohe in porta; linea difensiva a quattro con Edlison, Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; una coppia in mediana formata da Michel e Jailson a protezione del reparto offensivo, con il terzetto composto da Ramiro, Luan e Fernandinho in appoggio alla punta centrale Barrios. A decidere la partita è stato però Everton, entrato nel corso della ripresa e possibile novità nella formazione per la finalissima di oggi.

PRONOSTICO E QUOTE

Un Real Madrid forse non del tutto convincente resta comunque il grande favorito per conquistare il Mondiale per Club, che sarebbe il terzo negli ultimi quattro anni. Le quote proposte dall’agenzia di scommesse sportive Snai parlano molto chiaro in tal senso, perché un successo dei detentori della Champions League è quotato a 1,12 mentre in caso di vittoria del Gremio, considerata decisamente meno probabile, gli scommettitori che hanno puntato sui brasiliani incasseranno 5,50 volte la posta in palio.

