Reggiana Teramo/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

16 dicembre 2017 Fabio Belli

Reggiana-Teramo al Mapei Stadium (foto LaPresse)

Reggiana-Teramo, diretta dal signor Luciani di Roma, sabato 16 dicembre 2017 alle ore 18.30, sarà un match della diciannovesima giornata del campionato di Serie C nel girone B. Terzo risultato utile consecutivo in campionato per la Reggiana, che ha ormai ritrovato brillantezza e solidità e dopo le due vittorie consecutive contro Bassano e Albinoleffe, ha imposto lo 0-0 all’Euganeo al Padova, capolista per distacco del girone B di Serie C. Risultato importante che ora vede la Reggiana ormai pienamente tornata in zona play off, da sola all’ottavo posto in classifica a quota 23 punti. 5 in più di un Teramo che ha una sola lunghezza di vantaggio sulla zona play out, ma che dopo un momento difficile è tornato fuori dalla zona calda grazie al successo interno contro il Fano, firmato dalle reti di Ventola e Terracino.

Quest’ultimo match winner a tre minuti dal novantesimo, quando i marchigiani appena un minuto prima avevano siglato il gol del momentaneo pareggio. Il Teramo non vinceva in campionato da quasi due mesi, dal 2-1 al Padova del 14 ottobre scorso: da allora, per gli abruzzesi cinque pareggi e due sconfitte in campionato, e l’eliminazione in Coppa Italia di Serie C contro la Viterbese.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE REGGIANA TERAMO

Reggiana Teramo non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale ElevenSports.it (accesso diretto selezionando il vecchio Sportube) che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni schierate al Mapei Stadium: Reggiana in campo con Narduzzo alle spalle di una difesa a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra con Ghiringhelli, Spanò, Crocchianti e Panizzi. Il francese Genevier sarà affiancato da Bovo e da Carlini nel terzetto di centrocampo, Altinier, Cianci e Cesarini saranno invece titolari nel tridente offensivo. Risponderà il Teramo con l’estremo difensore polacco Lewandowski alle spalle dei tre difensori centrali, Speranza, Sales e Altobelli. L’ecuadoriano Varas, Ilari e De Grazia saranno i centrali di centrocampo, con Ventola che si muoverà sulla fascia destra e Pietrantonio sulla fascia sinistra. In attacco ci sarà Foggia a far coppia con Barbuti.

TATTICA E PRECEDENTI

4-3-3 per la Reggiana, 3-5-2 per il Teramo: questa la scelta dei moduli tattici delle due squadre, che nelle ultime stagioni si sono affrontate in partite quasi sempre molto sterili. La Reggiana l’anno scorso, il 9 aprile 2017 e il 26 novembre 2016, ha vinto di misura 1-0 entrambi i precedenti, all’andata con un gol di Mogos e al ritorno con una rete di Guidone. Il Teramo ha battuto in casa per l’ultima volta la Reggiana il 15 novembre 2014 con una rete di Bucchi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote sul match vedono la Reggiana favorita con quota di 1.85 proposta da Betclic per l’affermazione interna degli emiliani, mentre l’affermazione esterna abruzzese viene quotata 4.20 da William Hill ed il pareggio viene offerto a una quota di 3.30 da Bwin. Over 2.5 quotato 2.25, under 2.5 quotato 1.61 dall’agenzia Bet365.

