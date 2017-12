Rennes PSG/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario quote e risultato live (Ligue 1)

Rennes PSG streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario quote e risultato live (Ligue 1). Alle ore 17:00 di questa sera, i parigini di nuovo in campo per il diciottesimo turno

Neymar, attaccante PSG - LaPresse

Prosegue quest’oggi la diciottesima giornata del campionato francese, la Ligue 1 2017-2018. Di scena la capolista Paris Saint Germain, che dalle ore 17:00 volerà a Rennes per affrontare gli omonimi padroni di casa. Andiamo quindi a scoprire le informazioni per la diretta streaming e tv sul match, nonché le probabili formazioni e le quote per le relative scommesse.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Come ogni weekend, la partita del Paris Saint Germain sarà visibile in diretta tv, ma solo ed esclusivamente per gli abbonati a Premium Sport. Il canale dedicato sarà Premium Sport 2 con collegamento a partire dalle ore 17:00 di questa sera. Vi ricordiamo inoltre la possibilità di seguire la gara in diretta streaming, ovvero, attraverso il proprio personal computer, smartphone o tablet. Per farlo, non dovrete fare altro che collegarvi all’app Premium Play, riservata anche in questo caso ai soli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI RENNES-PSG

Andiamo quindi a scoprire le probabili formazioni della partita fra Rennes e Paris Saint Germain, iniziando dallo schieramento dell’undici di casa allenato dal 46enne ex calciatore Lamouchi. Per la sfida di oggi dovrebbe mancare un solo giocatore, precisamente il 19enne talento d’attacco Sarr, fermo i infermeria per via di una lacerazione tendinea. Spazio quindi ad un 4-5-1, schema non molto in voga, con Koubek a curare la porta, schierato dietro ad una linea difensiva a quattro composta da Gelin nel ruolo di terzino di destra, con Zeffane invece sull’out mancino; in mezzo, spazio alla coppia di centrali formata da Mexer e Traoré. A centrocampo, cabina di regia affidata ai piedi e alla mente di Bourigeaud, con André e Hunou che lo affiancheranno sulla linea mediana, mentre Amalfitano e Siliki saranno i due esterni larghi, rispettivamente di destra e di sinistra, che avranno il compito di avvolgere la retroguardia avversaria. Infine l’attacco, composto dall’unica punta Brandon, 22enne talento spagnolo.

Voliamo quindi in casa Paris Saint Germain per scoprire la formazione che dovrebbe schierare coach Unai Emery. Come al solito non si registrano assenze pesanti in casa parigina, ad eccezione del solito Thiago Motta, fermo ai box ormai da diverse settimane per via di un problema al menisco. L’undici del PSG dovrebbe essere quindi così disposto: 4-3-3 con davanti il classico tridente formato da Edinson Cavani punta centrale, con Neymar sull’out di sinistra e il gioiello transalpino Mbappe schierato invece a sinistra. A centrocampo, possibile impiego di Javier Pastore dal primo minuto come intermedio di destra, favorito su Verratti, mentre a sinistra dovrebbe giocare il solito Draxler con Rabiot in cabina di regia. Infine la difesa, dove in mezzo ci sarà capitan Thiago Silva in coppia con Marquinhos, mentre sulle due corsie probabile impiego dal primo minuto di Meunier, in vantaggio su Dani Alves, con Kurzawa sulla fascia mancina. In porta andrà Areola.

QUOTE E PRONOSTICI PER LE SCOMMESSE

Andiamo a vedere le quote per le scommesse sulla partita Rennes-PSG, aiutandoci con i dati dell’agenzia italiana Snai. Grande favorita, tanto per cambiare, è la compagine parigina, la cui quota per il due è data a 1.23, bassissima, mentre il successo interno dei padroni di casa paga ben 12 volte la nostra puntata. Più probabile il pareggio, anche in questo caso molto alto, visto che il segno X è quotato 6.25. Vediamo brevemente anche le opzioni under e over 2.5, date rispettivamente a 2.60 e 1.43, mentre il gol e il nogol pagano 1.95 e 1.77.

