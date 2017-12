Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol e live score: le partite di sabato (17a giornata)

Risultati Serie A, classifica aggiornata, diretta gol e live score: le partite di sabato (17a giornata). Inizia oggi la giornata numero diciassette del massimo campionato calcistico d’Italia

Luciano Spalletti, tecnico Inter - LaPresse

Dopo le sfide di Coppa Italia è tutto pronto per un nuovo turno del campionato di Serie A. A partire da oggi pomeriggio, ore 15:00, si disputeranno le gare valevoli per la diciassettesima giornata della stagione 2017-2018. Nel dettaglio si giocheranno tre match: andiamo a scoprirli nel dettaglio.

17a GIORNATA SERIE A: LE PARTITE IN PROGRAMMA OGGI

Come detto sopra, saranno tre gli incontri di quest’oggi, distribuiti su tre orari differenti: si comincia con la sfida delle ore 15:00, si prosegue alle 18:00, e si chiude alle 20:45. La prima squadra che scenderà in campo sarà la capolista Inter, che giocherà allo stadio San Siro, fra le mura di casa, contro l’Udinese. I nerazzurri di Luciano Spalletti hanno vissuto una stagione sin qui impeccabile, con quaranta punti ottenuti in sedici tornate, senza mai perdere. Attenzione però all’Udinese, in forte ascesa da quando la dirigenza ha esonerato Delneri per lasciare spazio all'ex Pescara Massimo Oddo. I friulani sono attualmente al tredicesimo posto assoluto, a quota 13. Proseguiamo con la sfida delle ore 18:00 quando scenderà in campo un’altra big del nostro calcio, leggasi il Napoli di Maurizio Sarri. La compagine partenopea sarà impegnata in una trasferta decisamente ostica, quella dello stadio Olimpico contro il Torino, con i granata reduci dal bel successo (seppur con le polemiche legate al Var), in casa della Lazio. Infine, a chiudere gli anticipi di questo sabato, la partita dello stadio Olimpico di Roma, fra i giallorossi di Di Francesco, e gli ospiti del Cagliari: giallorossi che non dovranno assolutamente sottovalutare gli undici di Lopez, reduci dal bel pareggio interno contro la Sampdoria.

RISULTATI SERIE A E CLASSIFICA

Ore 15:00 Inter-Udinese

Ore 18:00 Torino-Napoli

Ore 20:45 Roma-Cagliari

Classifica: Inter 40, Napoli 39, Juventus 38, Roma 35, Lazio 32, Sampdoria 27, Milan 24, Torino 23, Fiorentina 22, Bologna, Chievo 21, Atalanta 20, Udinese 18, Cagliari 17, Sassuolo 14, Genoa 13, Crotone 12, Spal 11, Verona 10, Benevento 1

