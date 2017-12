Risultati Serie B/ Classifica aggiornata, diretta gol e live score: le partite di sabato (19a giornata)

Risultati Serie B, classifica aggiornata, diretta gol e live score: le partite di sabato (19a giornata). Dopo l’anticipo di ieri, spazio ad altre otto partite del campionato cadetto

E’ iniziata ieri la diciannovesima giornata del campionato di Serie B 2017-2018, con la sfida fra il Foggia e il Venezia. Quest’oggi proseguirà il turno, ed entrerà decisamente nel vivo, visto che saranno ben sedici le squadre che si daranno battaglia sul campo dalle ore 15:00 fino al fischio finale delle 16:45 circa. Andiamo quindi a vedere nel dettaglio tutte le partite in programma quest’oggi.

19a GIORNATA SERIE B: LE PARTITE IN PROGRAMMA OGGI

Torna in campo la capolista Palermo (prima con 32 punti sin qui ottenuti), che dopo aver battuto nella sfida ai vertici il Bari, ospiterà allo stadio Renzo Barbera, la Ternana, squadra che si trova attualmente al diciannovesimo posto in classifica, a quota 18 punti. Di scena anche il Parma, grande sorpresa di questa stagione, secondo a quota 30 punti, che giocherà fra le mura di casa dello stadio Tardini, ospitando il Cesena, che invece occupa la diciottesima posizione, con 21 punti conquistati. Proseguiamo con un’altra big della Serie B impegnata oggi alle ore 15:00, il Frosinone, terzo a quota 30 punti, appaiato agli emiliani, che giocherà allo stadio Cabassi di Carpi, che invece è nono assoluto in classifica, con 24 lunghezze. Trasferta anche per l’Empoli, formazione che si trova attualmente in quarta posizione con 29 punti, che giocherà a Cremona, sul campo della Cremonese, settima forza assoluta del campionato, a quota 27 punti: un vero e proprio big match che potrebbe cambiare il volto della graduatoria. Attenzione anche al Bari, che dalle ore 15:00, sarà impegnato sul campo del Perugia, con gli umbri che stanno iniziando a risalire la classifica e che attualmente occupano il decimo posto assoluto, a quota 23. Pugliesi che invece dopo la sconfitta con il Palermo sono rimasti fermi a quota 29 punti, scivolando in quinta posizione. La Salernitana, undicesima a 23, giocherà in trasferta in Liguria contro la Virtus Entella, anche se bisognerà capire se il match si giocherà, visti forti temporali che si sono abbattuti in questi giorni in quella zona dell’Italia. A completamento delle partite in programma oggi, Pro Vercelli-Spezia e Avellino-Ascoli, due sfide valevoli per le zone medio-basse della graduatoria.

RISULTATI SERIE B E CLASSIFICA

Ore 15:00 Palermo-Ternana

Ore 15:00 Entella-Salernitana

Ore 15:00 Cremonese-Empoli

Ore 15:00 Pro Vercelli-Spezia

Ore 15:00 Parma-Cesena

Ore 15:00 Perugia-Bari

Ore 15:00 Avellino-Ascoli

Ore 15:00 Carpi-Frosinone

Classifica: Palermo 32, Parma, Frosinone 30, Empoli, Bari 29, Cittadella 28, Cremonese, Venezia 27, Carpi 24, Perugia, Salernitana, Novara, Spezia 23, Entella, Avellino, Brescia, Pescara, Cesena 21, Ternana, Pro Vercelli 18, Ascoli 15

