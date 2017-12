Risultati Serie C/ Classifiche aggiornate, diretta gol e live score: le partite di sabato (19a giornata)

Risultati Serie C, classifiche aggiornate, diretta gol e live score: le partite di sabato (19a giornata). Prosegue oggi il terzo campionato di calcio d’Italia: ecco le gare in programma

Capello, attaccante Padova - LaPresse

Torna la Serie C, il terzo campionato di calcio d’Italia per importanza. Dopo l’anticipo di ieri, valevole per il Girone C, oggi entrerà decisamente nel vivo la diciannovesima giornata della stagione 2017-2018. Nel dettaglio si giocherà una gara per il Gruppo A, e sette partite invece per il Gruppo B: scopriamo insieme tutte le sfide che si disputeranno oggi.

19a GIORNATA SERIE C: LE PARTITE IN PROGRAMMA

Iniziamo quindi dal Girone A, quello costituito dalle squadre che si trovano nel nord-ovest/centro della nostra penisola. Come detto sopra, si giocherà una sola sfida e precisamente quella delle ore 14:30. Si tratta di una partita decisamente importante visto che in campo, all’Artemio Franchi, vi sarà il Siena, quarta forza del gruppo con 30 punti sin qui conquistati. I bianconeri avranno l’opportunità di avvicinarsi alla vetta visto che affronteranno fra le mura domestiche il Prato, fanalino di coda con appena 11 punti. Sette invece le sfide del Girone B: tre alle 14:30, una alle 16:30, una alle 18:30 e infine i due posticipi delle 20:30. Di scena la capolista di Padova dei Biancoscudati, sempre prima a quota 34 punti, che volerà a Gubbio per sfidare gli omonimi padroni di casa, quindicesimi, a ridosso della zona playout a quota 18. Sambenedettese, seconda in classifica con 28 punti, che ospiterà invece fra le mura di casa la Triestina, formazione che sta vivendo un’ottima stagione, con 24 punti sin qui ottenuti che valgono il sesto posto assoluto in graduatoria. Fra le big impegnate quest’oggi anche l’Albinoleffe, settima forza del gruppo con 24 punti, che dovrà superare l’esame Vicenza al Romeo Menti, con i biancorossi che veleggiano nella zona medio-bassa della classifica, con 19 punti in sedici turni. Proseguiamo con la partita della Reggiana, ottava a quota 23, che dalle 18:30 di questa sera ospiterà a Reggio Emilia il Teramo, quattordicesimo con 18 punti ottenuti. Trasferta a Fano per la Fermana (nona a quota 22), mentre è interessata la sfida di metà classifica di Mestre fra gli omonimi padroni di casa, decimi assoluti a quota 21, e il Sudtirol, che ha lo stesso punteggio, ma che insegue in classifica all’undicesimo posto per via di una differenza reti peggiore. Riposa il Bassano, mentre a completamento della giornata odierna, la partita Ravenna-Santarcangelo, due squadre che stanno attualmente lottando per non retrocedere essendo rispettivamente penultima e terz’ultima in classifica.

I RISULTATI SERIE C E LA CLASSIFICA DEL GIRONE A

Ore 14:30 Siena-Prato

Classifica: Livorno 42, Pisa 32, Viterbese, Siena 30, Monza, Olbia, Lucchese 24, Giana, Arezzo, Carrarese, Pistoiese 23, Piacenza 22, Arzachena 21, Pontedera 20, Alessandria, Pro Piacenza 18, Gavorrano, Cuneo 13, Prato 11

I RISULTATI SERIE B E LA CLASSIFICA DEL GIRONE B

Ore 14:30 Gubbio-Biancoscudati

Ore 14:30 Mestre-Sudtirol

Ore 14:30 Vicenza-Albinoleffe

Ore 16:30 Sambenedettese-Triestina

Ore 18:30 Reggiana-Teramo

Ore 20:30 Fano-Fermana

Ore 20:30 Ravenna-Santarcangelo

Classifica: Biancoscudati 34, Sambenedettese 28, Renate 27, Feralpisalò 26, Pordenone 25, Triestina, Albinoleffe 24, Reggiana 23, Fermana 22, Mestre, Sudtirol 21, Bassano, Vicenza 19, Teramo, Gubbio 18, Ravenna 17, Santarcangelo 13, Fano 10

© Riproduzione Riservata.