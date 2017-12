Roma Cagliari/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Roma Cagliari info streaming video e tv: nella 17^ giornata di Serie A ecco i sardi all’Olimpico. Probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita.

16 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Roma Cagliari (LaPresse)

Roma Cagliari sarà diretta dall’arbitro Damato: la partita della diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018 si gioca alle ore 20.45 di oggi, sabato 16 dicembre. Gli obiettivi delle due squadre sono logicamente assai diversi: la Roma deve solo vincere per continuare la corsa ai vertici, dove tutti stanno viaggiando a ritmi folli nonostante la frenata di settimana scorsa che ha coinvolto anche la stessa Roma, frenata sul pareggio dal Chievo di un grande Sorrentino. I giallorossi sono quarti a quota 35 punti, ma in caso di vittoria nel recupero contro la Sampdoria (a fine gennaio per una partita saltata a settembre, nel calendario qualcosa non va bene) sarebbe a due sole lunghezze dal vertice della classifica. Di conseguenza per gli uomini di Eusebio Di Francesco c’è un solo risultato a disposizione: vincere per sfruttare il turno sulla carta favorevole.

Il pareggio risulterebbe senz’altro più gradito a un Cagliari che per ora sta navigando verso una tranquilla salvezza: i rossoblù sardi infatti non sembrano in grado di inserirsi nell’affollata bagarre che potrebbe portare al settimo posto che dovrebbe valere i preliminari di Europa League (Coppa Italia permettendo), ma per ora hanno pure un discreto margine di sicurezza sulla zona retrocessione, che non dovrebbe dunque coinvolgere la squadra di Diego Lopez. Un risultato positivo nel difficile scenario dell’Olimpico darebbe naturalmente ulteriore fiducia al Cagliari, reduce settimana scorsa dalla bella rimonta contro la Sampdoria, agguantata sul 2-2 dopo essere stata avanti di due lunghezze alla Sardegna Arena.

ROMA CAGLIARI, DIRETTA LIVE

Roma Cagliari sarà trasmessa in diretta tv sulle due piattaforme a pagamento: sul satellite i canali di riferimento saranno Sky Sport 1 HD, Sky Supercalcio HD e Sky Calcio 1 HD, sul digitale terrestre dovete andare su Mediaset Premium Sport e Premium Sport HD. Inoltre, come sempre, sarà possibile assistere a questa partita anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smarpthone, attivando il servizio di diretta streaming video con le applicazioni Sky Go e Premium Play che non comportano costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA CAGLIARI

Per la formazione della Roma si annuncia il 4-3-3 che era il modulo marchio di fabbrica del mister Eusebio Di Francesco già ai tempi del Sassuolo. Dopo avere scontato ben due giornate di squalifica, è facilmente ipotizzabile che a centrocampo possa essere titolare De Rossi, magari con Strootman e Nainggolan, lasciando il turnover al successivo impegno di Coppa Italia. Anche in attacco non ci attendiamo sorprese, con Perotti ed El Shaarawy ai fianchi di Dzeko, anche se non è da escludere una nuova possibilità di Schick, che potrebbe soffiare il posto sia all’argentino sia al bosniaco (ma questa ipotesi è la meno probabile). In difesa invece potrebbe esserci qualche dubbio in più, dunque c’è grande attesa per scoprire le mosse dell’allenatore per quanto riguarda la retroguardia.

Per il Cagliari la situazione è particolarmente delicata in porta, dal momento che tutti gli estremi difensori dei sardi hanno avuto problemi più o meno gravi ulteriormente. Fra i pali comunque ci sarà Rafael, per il resto il modulo dovrebbe essere un 3-5-2 oppure 3-5-1-1: i titolari in attacco dovrebbero essere in ogni caso Pavoletti e Joao Pedro, bisognerà però vedere in che posizione si collocherà quest’ultimo, se sulla linea di Pavoletti oppure qualche metro più indietro. Dubbi anche in difesa, dove è disponibile una maglia per completare il terzetto con Romagna e Andreolli, più definita sembra essere la situazione a centrocampo.

PRONOSTICO E QUOTE

E’ chiaramente la Roma la grande favorita per la partita dello stadio Olimpico: a dircelo sono anche le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai, che piazzano il segno 1 per la vittoria giallorossa a 1,23 contro il 12,00 che accompagna invece il segno 2 per l’affermazione esterna del Cagliari, quota decisamente accattivante per chi volesse osare sui sardi. Dovrete invece naturalmente giocare il segno X per puntare sul pareggio: il guadagno in questo caso sarebbe di 6,25 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto per la sfida di Serie A, anche questa cifra può essere gustosa per un azzardo solo parziale.

