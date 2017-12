Sada Zenit Kazan/ Streaming video e diretta tv, orario risultato live (Semifinale Mondiale per club)

Diretta Sada Zenit Kazan: streaming video e tv, orario e risultato live della 1^ semifinale per il Mondiale per club di volley. Chi nella finale per l'oro?

16 dicembre 2017 Michela Colombo

Diretta Sada Zenit Kazan(LaPresse)

Sada Cruzeiro-Zenit Kazan è la partita di volley maschile in programma oggi sabato 16 dicembre 2017 alle ore 17.30 a Cracovia, prima semifinale della Mondiale per club 2017. Una semifinale che alla vigilia della competizione targata Fivb doveva essere una finalissima per l’oro: di contro infatti questo pomeriggio si troverà il meglio del volley sudamericano contro il meglio della pallavolo europea, le due scuole ora più forti per fisico, tecnica e tradizioni al mondo. Solo una quindi tra Sada e Zenit potrà andare a lottarsi poi domani la medaglia più preziosa, contro la vincitrice della seconda semifinale tra Civitanova e Belchatow. A mettere lo zampino in quella che è di fatto una finalissima mancata è stata proprio la Lube Civitanova, che battendo i brasiliani nella fase a gironi ha costretto il Sada a qualificarsi alla final four da miglior seconda del gruppo A.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la semifinale tra Sada Zenit sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky: appuntamento quindi alle ore 17.30 al canale Sky Sport 2 HD, con diretta streaming video garantita tramite il servizio Sky Go.

QUI SADA

Dopo aver chiuso il proprio girone come migliore seconda con solo 6 punti (pesa il KO per 3-0 contro la Lube), il Sada Cruzeiro arriva a questa semifinale, ben intenzionata a fare di tutto per conquistarsi un posto in finale: qui la speranza dei Brasiliani è poi quella di trovare Civitanova per vendicare la disfatta della fase a gruppi. Un progetto ambizioso per i Brasiliani che però si potrebbe scontrare contro il colosso Zenit Kazan, tra le migliori squadre a livello europeo, se non proprio la migliore. In ogni caso il Sada ha ben mostrato di aver imparato moltissimo dalla sconfitta rimediata contro i cucinieri e in successivo percorso fatto è stato impeccabile con due vittorie per 3-0 ottenute contro Sarmaye e Zaksa.

QUI KAZAN

Contro come abbiamo detto i brasiliani is troveranno di fronte il meglio del volley europei: lo Zenit Kazan vanta infatti un palmares oltre che uno stato di forma davvero impressionante. Non solo in questa prima parte del Mondiale per club ha ottenuto solo vittorie per 3-0 (rispettivamente contro Bolivar, Shanghai e Belchatow), ma è pur campione d’europa (vincitore della Champions League) da tre anni di fila (5 i titoli in totale). A ciò si aggiunge poi un record per dare un’idea della forza della squadra russa: solo il 22 novembre scorso si è infatti rotto il record di imbattibilità dello Zenit, che durava da ben 64 match affrontati. Di certo un ottimo biglietto da visita per un club che non vede l’ora di strappare la medaglia d’oro.

