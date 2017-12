Sambenedettese Triestina/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote e risultato live

Diretta Sambenedettese Triestina streaming video e tv Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Alle ore 16:30, il match per la 19esima giornata del Girone B di Serie C

16 dicembre 2017 Fabio Belli

Sambenedettese, al Riviera delle Palme arriva la Triestina (foto LaPresse)

Sambenedettese-Triestina, diretta dal signor Valiante di Salerno, sabato 16 dicembre 2017 alle ore 16.30, sarà una sfida della diciannovesima giornata del campionato di Serie C nel girone B. La Sambenedettese è reduce da un colpaccio importante in casa dell’Albinoleffe, vittoria di misura firmata da Miracoli che ha proiettato i marchigiani al secondo posto solitario in classifica nel girone B del campionato di Serie C. Un balzo compiuto approfittando del passo falso del Renate, sconfitto dalla Fermana, e della Feralpisalò battuta sul campo della Triestina. Proprio quella Triestina che la Sambenedettese dovrà affrontare, con i giuliani che a loro volta, in uno strano incrocio dei risultati, hanno agganciato proprio l’Albinoleffe al sesto posto in classifica. I giuliani, al ritorno tra i professionisti dopo diversi anni d’assenza, stanno dimostrando di poter puntare ai play off, mentre i marchigiani stanno prendendo gusto in una scalata che al momento li vede a sei punti di distanza dalla capolista del raggruppamento, il Padova.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE SAMBENEDETTESE TRIESTINA

Sambenedettese Triestina non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale ElevenSports.it (accesso diretto selezionando il vecchio Sportube) che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni che scenderanno in campo allo stadio Riviera delle Palme. Sambenedettese schierata con Pegorin tra i pali alle spalle di Conson, Miceli e Patti, titolari nella difesa a tre. Bove e Gelonese saranno i centrali di centrocampo, mentre Rapisarda presidierà la fascia destra e Tomi sarà l’esterno laterale mancino. Nel tridente offensivo, saranno titolari Vallocchia, Valente e Miracoli, match winner nell’ultima trasferta dei marchigiani in casa dell’Albinoleffe. Risponderà la Triestina con Boccanera in porta alle spalle di una difesa a quattro con Libutti esterno laterale di destra e Pizzul esterno laterale di sinistro, mentre lo sloveno Codromaz e il francese El Hasni saranno i difensori centrali. Meduri e Porcari saranno i playmaker arretrati di centrocampo, con il ghanese Mensah, Bracaletti e Petrella (decisivo per l’ultima vittoria alabardata grazie alla sua doppietta contro la Feralpisalò) che sosterranno il centravanti marocchino Arma.

TATTICA E PRECEDENTI

3-4-3 per la Sambenedettese di Eziolino Capuano, 4-2-3-1 per la Triestina di Sannino. Le due squadre non si affrontavano da molto tempo in campionato in incontri ufficiali, per una sfida che negli anni Ottanta e all’inizio degli anni Novanta vanta invece diversi precedenti nel campionato di Serie B.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Quote molto equilibrate e Sambenedettese solo lievemente favorita dalle agenzie di scommesse, con successo interno quotato 2.45 da William Hill, che moltiplica per 3.00 quanto investito sulla quota del pareggio. Successo esterno dei giuliani quotato 2.90 da Betclic. Per Bet365, quota dell’over 2.5 fissata a 2.14, la quota dell’under 2.5 viene proposta a 1.66.

