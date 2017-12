Siena-Prato/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Siena Prato streaming video e tv, orario, probabili formazioni, quote e risultato live. Allo stadio Artemio Franchi (ore 14.30), andrà in scena il derby toscano per la Serie C

La Robur Siena, foto da un match dalla squadra toscana (LaPresse)

La gara tra Siena e Prato, che sarà diretta dall'arbitro Daniele De Remigis ed è in programma questo sabato (ore 14.30) nella sempre suggestiva cornice dello stadio “Artemio Franchi”, vedrà andare in scena uno dei tanti derby toscani che quest’anno propone il Girone A della Serie C: e quello che andrà in scena sarà anche una sorta di testa-coda dal momento che opporrà infatti i bianconeri allenati da Michele Mignani, attualmente terzi in graduatoria e con un occhio puntato alla promozione diretta in Serie B, ai biancoazzurri di Pasquale Catalano che, invece, navigano in brutte acque dato che occupano l’ultima posizione del Girone e, alla fine dell’andata, vedono aumentare paurosamente il distacco dalle squadre che si trovano al di fuori della zona play-off.

Insomma, anche se con opposte motivazioni, il match che andrà in scena il prossimo weekend in Toscana sarà da vincere assolutamente sia per il Siena, sia per i rivali del Prato. Infatti, i bianconeri di Mignani puntano a non perdere contatto dalle posizioni di vertice, monopolizzate anche in questo caso da due compagini toscane (la capolista Livorno a quota 42 e oramai in fuga, e il Pisa a 32 punti): la Robur condivide al momento il terzo posto con la Viterbese Castrense, a soli due punti di distacco dai nerazzurri pisani e il match interno contro i gigliati rappresenta una ghiotta chance per fare bottino pieno. Sull’altra sponda, invece, l’impegno per il Prato di Catalano si preannuncia proibitivo e solo quell’imprevedibilità che caratterizza ogni derby può scombinare le carte in tavola: i biancoazzurri sono ultimi a quota 11, a ben 7 lunghezze dal Pro Piacenza che è sedicesimo. Più vicine sono invece le due piemontesi, Cuneo e Alessandria, entrambe a 13 punti, e che rappresenterebbero il primo “gradino” da scalare nella rincorsa salvezza del Prato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE SIENA PRATO

Siena Prato non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C, ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale ElevenSports.it (accesso diretto selezionando il vecchio Sportube) che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

IL CONTESTO

Ma quale è stato il ruolino di marcia di Siena e Prato nelle ultime uscite e con quel morale arrivano al derby di questo sabato? Partendo dai bianconeri di casa, nelle scorse cinque gare sono arrivate addirittura tre sconfitte, tutte in casa (con Livorno, Monza e Pontedera), mentre gli unici sorrisi per la formazione di Mignani sono arrivati dalla trasferta di Pistoia (2-1 alla Pistoiese) e dalla gara del weekend scorso che ha visto la Robur tornare al successo tra e mura amiche battendo per 1-0 l’Arezzo nell’ennesimo derby. Dal canto suo, il Prato di Catalano viene dalla pesante sconfitta casalinga (0-1) maturata contro un Pontedera ridotto in 10 uomini: nelle precedenti quattro partite il bilancio è invece di un successo (colto in casa contro l’Olbia il 26 novembre), un pareggio per 2-2 contro l’Arzachena e infine due KO, di cui uno pesantissimo in casa della Giana Erminio (5-0).

PROBABILI FORMAZIONI DI SIENA-PRATO

Passando all’analisi delle probabili formazioni con cui scenderanno in campo Siena e Prato, si vede come le due compagini giocheranno con due formazioni speculari: i bianconeri di casa scenderanno in campo con un 4-3-3 che dovrebbe vedere Pane in porta, protetto da una linea a 4 formata da Brumat, Sbraga, D’Ambrosio e Iapichino, mentre nel reparto mediano giostreranno Bulevardi, Gegli e Vassallo; infine, in avanti, Negli e Guberti saranno ai lati di Marotta, punta centrale.

Anche per il Prato sarà 4-3-3, pure se in versione molto più guardinga: tra i pali sarà confermato Alastra che avrà davanti un pacchetto difensivo composto da Ghidotti, Marzorati, Martinelli e Seminara. In cabina di regia ecco Guglielmelli, affiancato da Ceccarelli e Fantacci, mentre il tridente offensivo vedrà Tchanturia supportato da Piscitella e Orlando.

LA CHIAVE TATTICA

A proposito invece della chiave tattica del match in programma sabato tra Siena e Prato, è probabile che saranno i bianconeri a fare la partita, prediligendo quindi il possesso palla in virtù di una migliore cifra tecnica e col reparto avanzato che vivrà delle invenzioni dell’estroso Guberti, esterno con un passato in Serie A e che è indubbiamente uno degli elementi di spicco della Robur. Il Prato, invece, punterà molto sulle qualità del giovane attaccante georgiano Tchanturia, nel giro della Under 21 del suo Paese e che, in prestito dall’Empoli, quest’anno non ha ancora messo in mostra le sue doti: che sia proprio il derby ad accendere la punta che l’anno scorso aveva giocato nell’Olhanense?

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, passiamo in rassegna le proposte dei bookmakers per il match dello stadio “Artemio Franchi” tra Siena e Prato: stando ai pronostici della vigilia, i favori vanno ai bianconeri, il cui successo è quotato a 1.55 da William Hill, mentre è data addirittura a 6.50 la possibilità che siano i gigliati a cogliere un successo esterno; infine, il segno “X” è quotato a 3.90 da Intralot, evenienza remota ma che potrebbe costituire un ottimo “moltiplicatore” per gli scommettitori più smaliziati. Per quel che concerne, invece, le quote di Under e Over, va segnalato nel primo caso Bet365 propone un 1.66 (nel caso in cui la gara termini con meno di due reti), mentre sempre William Hill pagherebbe 2.20 volte la giocata una partita con almeno tre marcature.

