Super-G femminile Val d’Isere/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Coppa del mondo di sci)

Diretta super-G femminile Val d'Isere: info streaming video e tv, orario, risultato live e vincitrice della prova francese per la Coppa del Mondo di sci, oggi 16 dicembre 2017.

16 dicembre 2017 Michela Colombo

Tina Weirather (LaPresse)

Il super-G femminile torna protagonista assoluto per la Coppa del mondo di sci e lo fa oggi sabato 16 dicembre 2017 con la prova sulla pista francese Orellier-Lilly, in Val d’Isere. Dopo le prime gare della specialità in Canada, a Lake Louise, la competizione si è infatti spostata sulla neve europea e dopo le prove sfortunate della scorsa settimana a St Moritz (ben due le cancellazioni per mal tempo), tutti gli appassionati sperano che non vi siano altri contrattempi. Quello che non mancherà di sicuro è lo spettacolo: le prime prove della velocità ci hanno confermato che quest’anno la coppa di cristallo è contesa da parecchie sciatrici, ovviamente impazienti di mettersi nuovamente alla prova.

ORARIO, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL SUPER-G

La terza prova stagionale nel super-G femminile della Coppa del Mondo di sci protagonista in Val d’Isere avrà inizio alle ore 10.30. Ovviamente anche questo attesissimo appuntamento sarà visibile in diretta tv sui canali che da tempo sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky che su Mediaset Premium. La gara ovviamente sarà visibile anche in diretta streaming video: primo riferimento sarà il servizio disponibile sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it). Da non dimenticare le possibilità offerte agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati sugli eventi sulla neve francese (www.fis-ski.com).

LE PROTAGONISTE PIU’ ATTESE

In anni recenti non si era mai visto un tale ventaglio di favorite alla vittoria per il super-G come in questa occasione sulla pista della Orellier Killy in Val d’Isere. Considerando infatti i risultati precedenti, il numero di star attese al cancelletto di partenza è molto alto, specialmente in questa stagione della Coppa del Mondo, nonostante la slovena Ilka Stuhec sia out per la rottura del crociato riportata a fine ottobre. Volendo quindi fare un piccolo excursus su coloro che potrebbero ambire al gradino più alto del podio chiaramente non possiamo non citare l’austriaca Cornelia Hutter e con lei naturalmente Tina Weirather. Con loro ecco poi la statunitense Lidsey Vonn e la rossocrociata Lara Gut: la vera sorpresa però potrebbe essere l’americana Mikaela Shirffrin, che sta provando a riscrivere le gerarchie anche nella velocità. Attenzione però alle svizzere, con Jasmine Flury e Michelle Gisin reduci dalla doppietta di St Moritz. Chiaramente sempre nutrita pure la compagine italiana presente in Val d’Isere: qui la più attesa ovviamente sarà Sofia Goggia, finora vista appannata in questa prima parte della Coppa del Mondo di sci.

