Torino Napoli/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

16 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Torino Napoli, Serie A 17^ giornata (Foto LaPresse)

Torino Napoli è diretta da Mazzoleni; vale per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018 e si gioca alle ore 18:00 di sabato 16 dicembre. Il Napoli, secondo in classifica ad un punto dall’Inter, scenderà in campo conoscendo già il risultato dei nerazzurri, ma Roma e Juventus giocheranno dopo; impazza la corsa scudetto e la squadra di Maurizio Sarri vuole riprendersi la vetta del campionato, ma in questo momento si trova come ad una sorta di bivio. Dopo aver dominato in lungo e in largo nella prima parte della stagione, è arrivato un calo che potrebbe essere decisivo; si tratta ora di serrare i ranghi e chiudere al meglio il 2017 per poi provare a rimanere a contatto ed eventualmente effettuare il controsorpasso. Il Torino corre invece per l’Europa League e la recente vittoria sul campo della Lazio ha detto due cose: che i granata hanno qualità sufficiente per rimanere nelle posizioni utili e che il momento di flessione potrebbe essere stato superato, anche se adesso servirà continuità di rendimento per non perdere ulteriore terreno.

Torino Napoli è una partita che potrete seguire in diretta tv con l’abbonamento a una delle due pay tv: sul satellite i canali sono Sky Super Calcio e Sky Calcio 1 – in questo caso è necessario sottoscrivere il pacchetto Calcio – sul digitale terrestre dovete andare su Premium Sport o Premium Sport HD. Con la rispettiva applicazione, Sky Go oppure Premium Play, avrete a disposizione le immagini in diretta streaming video, per assistere alla partita senza costi aggiuntivi su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Torna a disposizione Ljajic: se il serbo sarà al 100% andrà in campo dal primo minuto partendo largo a sinistra nel tridente, in alternativa potrebbe essere lanciato ancora una volta Berenguer che arriva dal primo gol in Serie A. Per il resto la formazione non dovrebbe cambiare molto rispetto a lunedì: Burdisso è ancora favorito su Lyanco al centro della difesa – ovviamente insieme a N’Koulou – con De Silvestri che giocherà a destra e Molinaro a sinistra, perché Ansaldi non ce la fa. A centrocampo il solito trio: Valdifiori, ex della partita, si è ripreso i gradi del titolare e comanderà la linea potendo contare sull’aiuto di Baselli e Rincon, con il venezuelano che è stato il migliore in campo contro la Lazio. Iago Falque partirà a destra; al centro dell’attacco Belotti, da ritrovare: non segna dal 20 settembre. Nel Napoli non è previsto turnover: da valutare Lorenzo Insigne, che ha ancora fastidi muscolari e potrebbe lasciare spazio a Zielinski che sarebbe così confermato come esterno del tridente. Dall’altra parte ovviamente Callejon, con Mertens – Sarri ha detto di non poterlo fare riposare – che guiderà la linea; in mezzo al campo Allan sarà titolare in ogni caso, con Hamsik (sempre a un gol dal record di Maradona) sul centrosinistra e Jorginho che dovrebbe vincere il ballottaggio con Amadou Diawara; nessuna sorpresa in difesa almeno sulla carta, Raul Albiol e Koulibaly a protezione di Pepe Reina con Hysaj schierato a destra e Mario Rui che dovrebbe avere il suo posto sulla sinistra.

E’ il Napoli a essere favorito: quota di 1,67 sul segno 2, è questo che stabilisce l’agenzia di scommesse Snai per la partita del Grande Torino. I granata però si difendono, perché la stessa agenzia ci dice che il valore del segno 1, che identifica la vittoria dei padroni di casa, vale 4,75. Dovete invece giocare il segno X se credete nel pareggio e, in questo caso, il vostro guadagno sarebbe di 4,00 volte la somma che avrete deciso di investire.

