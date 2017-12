Vicenza Albinoleffe/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Vicenza Albinoleffe streaming video e tv Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Alle ore 14:30, il match per la 19esima giornata del Girone B di Serie C

16 dicembre 2017 Fabio Belli

Vicenza, impegno in casa contro l'Albinoleffe (foto LaPresse)

Vicenza-Albinoleffe, diretta dal signor Gualtieri di Asti, sabato 16 dicembre 2017 alle ore 14.30, sarà una sfida della diciannovesima giornata del campionato di Serie C nel girone B. Dopo quattro sconfitte consecutive, nel derby vicentino in casa del Bassano, il Vicenza ha ritrovato la vittoria e il sorriso, un 1-0 firmato su rigore da Ferrari, importantissimo per il morale ma anche per la classifica, visto che i biancorossi hanno agganciato proprio i bassanesi in classifica, portandosi a due punti di distanza dal Ravenna quartultimo e dalla zona play out. Interrotta la propria crisi, il Vicenza si troverà di fronte un’altra squadra in difficoltà. Momento infatti molto difficile per l’Albinoleffe, che al momento precede di 5 punti i berici in classifica, ma che nell’ultimo turno di campionato è uscito sconfitto di misura dall’impegno interno contro la Sambenedettese. Si è trattato della terza sconfitta consecutiva per i seriani, che in precedenza avevano perso contro il Padova in casa e la Reggiana in trasferta, vedendo allontanarsi la possibilità di insediarsi al secondo posto in classifica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE VICENZA ALBINOLEFFE

Vicenza AlbinoLeffe non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale ElevenSports.it (accesso diretto selezionando il vecchio Sportube) che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della sfida che andrà in scena allo stadio Menti: padroni di casa del Vicenza schierati con Valentini tra i pali e una difesa a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con Milesi, Malomo, Crescenzi e Giraudo. Romizi, De Giorgio ed il macedone Alimi saranno i titolari nel terzetto di centrocampo, mentre le tridente offensivo partiranno dal primo minuto Lanini, Giacomelli e Comi. Risponderà l’Albinoleffe con una difesa a tre schierata con Gavazzi, Scrosta e Zaffagnini davanti all’estremo difensore Coser. Giorgione, Sbaffo e Agnello si muoveranno per vie centrali a centrocampo, mentre Gonzi sarà l’esterno di fascia destra e Gelli l’esterno di fascia sinistra. In attacco, ci sarà Colombi a far coppia con l’ivoriano Kouko.

TATTICA E PRECEDENTI

4-3-3 per il Vicenza, 3-5-2 per l’Albinoleffe: questo il faccia a faccia tattico in una sfida che rimette di fronte le due squadre in un incontro ufficiale di campionato dopo tre anni e mezzo. Il Vicenza ha battuto 3-2 in casa nell’ultimo precedente in Lega Pro l’Albinoleffe il 2 marzo 2014, reti biancorosse firmate da Mustacchio, Maritato e Cinelli. L’ultima vittoria dei seriani allo stadio Menti risale al 16 gennaio 2010, due a uno nel campionato di Serie B.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per quanto riguarda le quote dei bookmaker, Bwin propone a 2.40 la vittoria interna dei berici, mentre William Hill alza fino a 3.20 la quota relativa al successo dei seriani e Betclic moltiplica per 3.00 la quota relativa al pareggio. Over 2.5 quotato 2.25 e under 2.5 quotato 1.61 da Bet365.

