Arezzo Carrarese/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Arezzo Carrarese streaming video e diretta tv Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Alle ore 14:30, il match valevole per la 19esima giornata del Girone A

Moscardelli, capitano Arezzo - LaPresse

Si giocherà presso lo stadio Città di Arezzo, la sfida delle ore 14:30 fra gli arezzini padroni e la Carrarese diretta dall'arbitro De Tullio. Un altro importante derby toscano per questa giornata di campionato. Una partita che si preannuncia molto equilibrata e dal risultato difficilmente pronosticabile. Arezzo e Carrarese si trovano appaiate al decimno posto in classifica con 23 punti. L'Arezzo arriva poi da una sorpendente vittoria esterna sul campo del Pisa e dopo il cambio societario vorrà dare continuità al suo percorso. La Carrarese di mister Baldini sta rispettando la propria tabella di marcia: fomrazione che ama giocare all'attacco e che però presta il fianco ai conrtropiedi avversari. Di sicuro chi la guarderà non si potrà annoiare. Andiamo a scoprire insieme le informazioni per la diretta tv streaming, nonché le probabili formazioni del match e le quote per le scommesse.

INFO STREAMING E DIRETTA TV, COME VEDERE LA PARTITA

La partita fra l’Arezzo e la Carrarese non sarà visibile come al solito in diretta tv, visto che nessuna emittente a pagamento ne tanto meno gratuita, ha acquistato i diritti per la gara in oggetto. Di conseguenza, se vorrete assistere al derby toscano, dovrete abbonarvi al portale elevensports.it, link raggiungibile attraverso l’indirizzo sportube.tv, godendovi così la gara in diretta streaming attraverso il vostro personal computer, smartphone oppure tablet. Vi ricordiamo inoltre la possibilità di seguire gli aggiornamenti dal campo attraverso i social network delle due società, in particolare Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI AREZZO-CARRARESE

Addentriamoci quindi nel vivo delle probabili formazioni, partendo dall’undici che dovrebbe schierare Massimo Pavanel, tecnico dell’Arezzo. Ottime notizie dall’infermeria, visto che non vi sono assenze importanti in casa arezzina. Spazio quindi ad un offensivo 3-5-2, con i titolari che dovrebbero essere gli stessi reduci dalla bella vittoria in trasferta contro il Pisa. Davanti ci sarà quindi capitan Moscardelli (due gol per lui all’ombra della Torre), affiancato dal numero 10 Cutolo. Larghi sugli esterni, invece, avremo Luciani a destra con Sabatino sulla fascia mancina; in mezzo, cabina di regia affidata ai piedi e alla mente di Foglia, con Corradi interno di destra e De Feudis a completamento del reparto di mezzo. Infine la difesa, dove Muscat sarà il perno centrale, con Varga e Rinaldi sugli interni. In porta andrà Borra.

Scopriamo quindi la formazione della Carrarese di Silvio Baldini, tecnico che vanta un lungo passato in Serie A. Assente il centrocampista centrale Rosaia, squalificato. Spazio ad un 4-3-3 con Moschin schierato fra i pali, a ridosso di una linea difensiva a quattro formata da Cason e Benedetti coppia di centrali, con Tentoni e Possenti schierati rispettivamente nel ruolo di terzino di destra e di sinistra. A centrocampo, Agyel in cabina di regia, con Cardoselli e Foresta (al posto dello squalificato di cui sopra) nei ruoli di intermedi. Infine il reparto più avanzato, dove il numero 9 Coralli sarà la prima punta di riferimento, con il bomber sempreverde Ciccio Tavano (in gol lo scorso weekend contro il Livorno), che agirà largo sulla fascia mancina, mentre a destra andrà Vassallo. Non si registrano assenze importanti per infortunio.

QUOTE E PRONOSTICO PER LE SCOMMESSE

Vediamo le quote per le scommesse fornite dall’agenzia italiana Snai. Secondo i bookmaker del Bel Paese, la favorita nella gara di oggi è l’Arezzo, con la quota per l’uno, la vittoria dei padroni di casa, che paga 1.70 volte la nostra puntata. Sale invece a 4.50 la quota per il segno 2, il successo in trasferta della Carrarese, mentre il segno X, il pareggio, è dato a 3.40. Vediamo anche l’under e l’over 2.5, che pagano 1.75 e 1.90, mentre il gol e il nogol sono quotati rispettivamente 1.77 e 1.87.

