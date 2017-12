Diretta/ Belchatow Sada (risultato finale 0-3): è bronzo per i brasiliani! (Mondiale per club)

Diretta Belchatow Sada: streaming video e tv, orario e risultato live della finale per il 3^ posto ai Mondiali per club di volley maschile. Sfida aperta a Cracovia!

17 dicembre 2017 - agg. 17 dicembre 2017, 18.55 Michela Colombo

Diretta Belchatow Sada - finale 3^ posto Mondiale per club (LaPresse)

DIRETTA BELCHATOW SADA (FINALE 0-3) BRONZO EPR I BRASILIANI

Il pronostico si è compiuto e il Sada Cuzerio vince per 3-0 contro il Belchatow e sale sul terzo gradino del podio edel mondiale per club 2017. Medaglia di bronzo quindi per i brasiliani campioni in carica che dopo un primo parziale piuttosto cauto, hanno preso le misure dei polacchi per poi schiacciarli nei set seguenti. La terza frazione di gioco in questo senso non ha dato alcun pensiero ai ragazzi di Marcelo Mendez, nettamente dominanti pure in tutti i fondamentali. Ancora nulla da fare quindi per il Bechatow, che dopo aver resistito per circa un parziale e mezzo ha poi abbandonato e speranza di capovolgere il tabellone che ha visto chiudere la terza frazione con il risultato di 13-25 per il Sada.

DIRETTA BELCHATOW SADA (0-2) SECONDO SET

Anche il secondo parziale della finale per il terzo posto a questo mondiale per club tra Belchatow e Sada Cruzeiro è andato a favore della compagine dei Brasiliani. 18-25 il parziale della seconda frazione di gioco e a questo punto la squadra verdeoro già pregusta almeno il gradino più basso del podio. Purtroppo, pur mettendo in campo a Cracovia tutto il loro valore i ragazzi di Robert Piazza subiscono i colpi del Sada Cruzerio, sicuramente tecnicamente e fisicamente più pronta a un tale scontro. Tutto perciò si deciderà nella prima frazione di gioco ma tutto fa pensare che sarà il Sada cruzerio a indossare la medaglia di bronzo: la parola ora però va al campo!

DIRETTA BELCHATOW SADA (0-1): PRIMO SET

Sono bastati appena 23 minuti al Sada Cruzerio per vincere il primo set con il risultato di 25-19 contro i polacchi del Belchatow per la finalina per il terzo posto al Mondiale per club di volley maschile . I campioni in carica del torneo Fivb vogliono infatti tornare a casa con almeno la consolazione della medaglia di bronzo dopo aver visto svanire le ambizione di riconferma del titolo. La prima frazione di gioco in questo senso non ha visto alcun ostacolo al cammino dei brasiliani: 15 punti su attacco e solo 7 errori concessi agli avversari, i quali comunque si sono mostrati ben pronti ad approfittarsene. Staremo a vedere che cosa succederà nella seconda frazione di gioco!

DIRETTA BELCHATOW SADA (0-0) IN CAMPO

Sta per accedersi la finalina per il 3 posto e la medaglia di bronzo tra Belchatow e Sasa Cruzeiro per i mondiali per club di volley maschile a Cracovia. A minuti quindi entreremo nel vivo di un match che si annuncia apertissimo, ma non unico nella storia. I due club attesi in campo infatti registrano un solo precedente, occorso ovviamente nel torneo del Mondiale per club: l’occasione fu nella semifinale dell’edizione 2012. Allora squadra brasiliana riuscì a superare i polacchi ma solo al tie break per 3-2 (21-25, 25-23, 25-27, 25-23 e 9-15 il tabellino a favore dei brasiliani ospiti): una partita quindi estremamente combattuta e che si riproporrà in campo tra pochi minuti. Difficile però dire se anche l’esito finale verrà riproposto: solo il campo ce lo potrà dire e Belchatow-Sada Cruzeiro inizia ora!.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA FINALE

Ricordiamo che la finale per il 3^ posto tra Belchatow e Sada sarà visibile in diretta tv sulla tv satellitare di sky: appuntamento quindi alle ore 17.30 sul canale Sky Sport 2 HD. Diretta streaming video del match di volley maschile naturalmente garantita per tutti gli abbonati tramite il servizio Sky Go.

I NUMERI

In attesa di dare il via alla finale per il 3 e 4 posto del Mondiale per club tra Belchatow e Sada Cruzeiro vediamo qualche numero interessante legato alle precedente esperienza dei due club in questo tipo di torneo. Partendo dalla compagine polacca infatti va ricordato che, oltre che vantare il titolo della formazione più vincente della storia del volley polacco vanta pur parecchie partecipazioni al Mondiale per club, dove però ha vinto solo due delle 4 semifinali a cui ha avuto finora accesso, non trovando mai la medaglia d’oro. sono quindi due gli argenti vinti e uno solo il bronzo, questo vinto nel 2012 (edizione vinta da Trento). Ancor più corposi i numeri del Sada Cruzeirio alla sua sesta partecipazione al Mondiale per club: di queste 6 presenze infatti i brasiliani non sono andati in finale solo in due edizioni, ovvero questa e nell’anno 2014 dove finirono quarti. Tre i titoli del Sada nel torneo, di cui gli ultimi due vinti negli ultimi due anni di fila, sempre battendo lo Zenit Kazan.

ORARIO E PRESENTAZIONE DEL MATCH

Belchatow Sada Cuzeiro è la partita di volley maschile in programma oggi domenica 17 dicembre 2017 alle ore 17.30 e valida per la finale del 3^ e 4^ posto per il Mondiale per club della Fivb. Siamo giunti quindi ai verdetti finali e ora la compagine polacca e i campioni in carica della competizione mondiale si sfideranno per il gradino più basso del podio. La sfida di questo pomeriggio in terra polacca pare già scritta a favore dei brasiliani, almeno sulla carta, ma la formazione dello Skra ha già dimostrato di sapere molto bene come approfittarsi delle distrazioni degli avversari. Il match quindi si annuncia più aperto che mai benchè in palio non ci sia la medaglia più preziosa per l'edizione 2017.

IL CONTESTO

Oggi a Cracovia si sfideranno di fatto le due migliori seconde uscite dalla fase a gruppi: controllando il tabellone infatti, sia il Sada che il Belchtow avevano chiuso questa fase primaria al secondo posto delle rispettive graduatorie entrambi con 6 punti a testa. Quale finale per il terzo posto potrebbe quindi essere più equilibrata? Di fatto però il pronostico pare tutto a favore della compagine brasiliana, specialmente per il suo palmares e la rosa in mano a Marcelo Mendez. Non dimentichiamo infatti che il Sada Cruzerio è campione in carica del Mondiale per Club ed è campione della Superlega brasiliani da 4 anni a questa parte: a ciò si aggiunge che gran parte del roster è fatto di campioni olimpici in carica sotto i colori verde oro ai Giochi del 2016 a Rio de Janeiro. Sono quindi davvero tanti elementi quindi sulla carta potrebbero spaventare l’avversario ma probabile mente non il Belchatow che ha alle spalle parecchia esperienza in competizioni e finali di questo genere. Non dobbiamo infatti dimenticare che per il Belchatow è la 4^ esperienza ai Mondiali per club e in tutte le precedenti tre occasioni è sempre riuscita ad andare a podio (2 medaglie di argento e un bronzo). Solo la finale manca ancora nel palmares della squadra di Roberto Piazza: ma basterà vincere contro i campioni in carica del Mondiale per club della Fivb per riempire questo vuoto in bacheca? Si annuncia quindi una sfida davvero aperta ed entusiasmante, anche se in palio c’è la meno preziosa delle medaglie.

